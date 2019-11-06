 Мінекономіки прогнозує зростання середньої зарплати на 50% до 2022 року, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.
"Статистика дня. У макроекономічному прогнозі Мінекономіки закладено такі середні зарплати на наступні роки: 1. 12 497 в 2020 році, 2. 14 187 в 2021 році, 3. 16 047 в 2022 році. Для порівняння, середня зарплата у вересні 2019 становила 10 687 грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, в проєкт Державного бюджету на 2020 рік закладається підвищення мінімальної зарплати до 4723 гривень.
Нагадаємо, вчора на презентації Державного бюджету прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що бюджет передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, вчителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн.
Если в 2022 будет 29, то средняя зарплата даже снизится.
Як ви вважаєте, під дією яких препаратів "міністр селфі та стрімів" Мілованов, веде свої прес-конференції? Відповіді пишіть у коментарях
Буде 24-25 гривень за долар.
Не прогнозируй больше.
2020 - 12.497;
2021 - 148.414;
2022 - 56.186.416;
До конца 2019 года гривна достигнет отметки 25 гривен за доллар.
В прогнозе JP Morgan говорится, что в первом квартале 2020 года гривна может снизиться до 25,5 гривен за доллар, во втором - до 26,3 грн/долл и до 27 грн/долл в третьем.
Напечатают что ли ?
Чушь несусветная. На каждый маленький настоящий бизнес создаются несколько "Рогов и копыт".
Доганяйте. Чехії є куди рости.
Але цікаво. Чому не садять пЄтіних_вАров?
Чому скорочують соціальні програми? Адже "пЄтя" вже не краде. Треба щоб різко всі почали багатіти. Але щось не так.
снижают (!!!) пенсии
ДБР завело дела на освобожденных моряков
картошка по 17-25 грн.
на таможне рост импорта на 8 % - и при этом падение сборов на миллиарды
армии приказано не стрелять и отходить в тыл
и т.д. и т.п.
Но зележопые красиво поют "все хорошо, прекрасная маркиза"! - и лохи продолжают верить!
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/prods/?c=фрукты+и+овощи&g=овощи&w=картофель
А де ви по 25 знаходите? Може вона з іонами срібла чи позолотою?))
Ашан (к сведению) есть далеко не везде.
Брал в субботу в Билле - 16 полное гавно, 19 - тоже гавно, но более-менее приемлемое.
на лотках хорошая - 24-26
шо их на улице забили кырпычом
один из них был трижды уклонистом
фторой кококо залось был удмурт"... (с)
Последнее оружие порохоботов - кнопка СПАМ+ХАМСТВО.
Это свидетельство вашей слабости, не уважаемые.
Идиотизм + хамство = "сила" порохобота.