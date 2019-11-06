 Європейська інтеграція триває і набуває нової швидкості, - Кулеба про результати засідання Комітету асоціації Україна-ЄС

"Ми виступили з кількома ініціативами і задоволені тим фактом, що європейські партнери поставилися до них позитивно і висловили готовність над ними працювати", - сказав він журналістам у вівторок у Брюсселі після закінчення засідання Комітету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, йдеться, зокрема, про новий додаток до Угоди про асоціацію у сфері юстиції, про поглиблення секторальної інтеграції у галузі енергетики і в цифровому ринку.
"Ми також запропонували ЄС почати офіційний діалог щодо кібербезпеки, зміни клімату та наголосили, що тема, яку нова Європейська комісія визначила для себе пріоритетною, а саме так звана європейська зелена угода, важлива для України, і ми готові брати участь у досягненні її цілей. Таким чином, ми намагаємося зробити порядок денний відносин з ЄС ще більш амбітним, продовжити курс інтеграції. Європейська інтеграція триває і набуває нової швидкості", - запевнив Кулеба.
Крім того, українська сторона представила своє "бачення децентралізації та європейської інтеграції шляхом створення офісів європейської інтеграції в усіх регіонах України".
Встретился со знакомым химиотерапевтом. Он теперь без ума от нынешней власти! Препаратов в закромах 0. Такого даже при Януковиче не было. Набежали фармкомпании, откаты от 10 до 30%, у контрабандистов ещё больше.
Говортт прошлий, пощапрошлый год намучался. Зато сейчас, не жалеет что потерпел. Все кто голосовал "по приколу" чапают теперь в нужную аптеку и тратят свои денежки , а ему за месяц только с одного производителя занесли 30т. А их очередь стоит.
Компании воспряли, приходят старые времена. Снова, говорит в столе пачка прайсов с указанными ценами и откатами. Если так и дальше пойдет, планирует до 100к в месяц поднимать.
Супрун вспоминает только как вражину. Короче, у доетора конец эпохи бедности, ***** Плюс по клинисследованиям улучшение, народу больше соглашается в исследования идти, из-за безденежья. А каждый пациент, это денежка.
Ура, *****. Не дай бог заболеть. ****** полный.
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий."
Дела идут и жизнь легка...