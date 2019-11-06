 Європейська інтеграція триває і набуває нової швидкості, - Кулеба про результати засідання Комітету асоціації Україна-ЄС

"Ми виступили з кількома ініціативами і задоволені тим фактом, що європейські партнери поставилися до них позитивно і висловили готовність над ними працювати", - сказав він журналістам у вівторок у Брюсселі після закінчення засідання Комітету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, йдеться, зокрема, про новий додаток до Угоди про асоціацію у сфері юстиції, про поглиблення секторальної інтеграції у галузі енергетики і в цифровому ринку.

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"Ми також запропонували ЄС почати офіційний діалог щодо кібербезпеки, зміни клімату та наголосили, що тема, яку нова Європейська комісія визначила для себе пріоритетною, а саме так звана європейська зелена угода, важлива для України, і ми готові брати участь у досягненні її цілей. Таким чином, ми намагаємося зробити порядок денний відносин з ЄС ще більш амбітним, продовжити курс інтеграції. Європейська інтеграція триває і набуває нової швидкості", - запевнив Кулеба.

Крім того, українська сторона представила своє "бачення децентралізації та європейської інтеграції шляхом створення офісів європейської інтеграції в усіх регіонах України".