 Кабмін вирішив скоротити 1770 посад у Держстаті, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ми ухвалили непросте рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики. Також будуть звільнені і передані в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості", - написав він.

За словами Дубілета, така оптимізація проводиться за рахунок скорочення підрозділів районного рівня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін вирішив скоротити штат РДА на 18,4 тис. позицій, - Дубілет

"З урахуванням того, що більшість звітів, які компанії подають у Держстат, подаються в електронному вигляді, підтримка цих підрозділів стала недоцільною", - зауважив він.

Також він зазначив, що частина функцій, які виконували районні підрозділи, будуть передані на обласний рівень.

Крім цього, за словами міністра, Кабмін планує спростити звіти, що подаються в Держстат, і зменшити їх кількість.

"Хотів би звернутися окремо до співробітників, які потрапили під це скорочення. Нам дуже шкода, що нам довелося йти на ці заходи, але ми змушені це робити, щоб перезапустити економіку України. Я дуже сподіваюся, що ви зможете знайти в цій новій економіці своє місце. Ми будемо над цим працювати разом із оновленою службою зайнятості та багатьма іншими сторонами", - додав Дубілет.