 Кабмін вирішив скоротити 1770 посад у Держстаті, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Ми ухвалили непросте рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики. Також будуть звільнені і передані в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості", - написав він.
За словами Дубілета, така оптимізація проводиться за рахунок скорочення підрозділів районного рівня.
"З урахуванням того, що більшість звітів, які компанії подають у Держстат, подаються в електронному вигляді, підтримка цих підрозділів стала недоцільною", - зауважив він.
Також він зазначив, що частина функцій, які виконували районні підрозділи, будуть передані на обласний рівень.
Крім цього, за словами міністра, Кабмін планує спростити звіти, що подаються в Держстат, і зменшити їх кількість.
"Хотів би звернутися окремо до співробітників, які потрапили під це скорочення. Нам дуже шкода, що нам довелося йти на ці заходи, але ми змушені це робити, щоб перезапустити економіку України. Я дуже сподіваюся, що ви зможете знайти в цій новій економіці своє місце. Ми будемо над цим працювати разом із оновленою службою зайнятості та багатьма іншими сторонами", - додав Дубілет.
это из вашей секты " свидетелей чьоколядной дупы"
теперь они стали "свидетелями зеленой дупы"
Але робиться це задля ...Також будуть звільнені і передані в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості..."
А це ласі шматки.
А ЗЕбоби?)))
При ПОПе такого небыла!
Но ЗЕ команда зализе в карман каждому!))))
Сами себя пугаете, **********...
😁
к окулисту не пробовал сходить? или окулиста уже "оптимизировали", как то завещал Великий Бубачка?
🤣🤣🤣
Ато бач, усе вираховують, вираховують ....
Куда они пойдут? В ФОПы?))))
там мусора, глазки газиком лечат
зробив завод жбк плиту для преркриття--відчитався: + 1 плита, перевіз її шофер н буд майданчик, відчитався +1 плита, уклав її прораб у будинок, відчитався +1 плита.
От і розберись, скільки всього плит припало на душу населення.
Завжди кажу - комп'ютер не розумніший за того, хто на ньому працює, а програма за її розробника.
в добрый час, ***.
Реально весь этот Госстат с его десятками тысяч сотрудников при сегодняшних технологиях можно заменить небольшой конторой, человек 300 на всю страну.