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Все про:Кабмін (3256) скорочення (32) Держстат (72) Дмитро Дубілет (36)

 Кабмін вирішив скоротити 1770 посад у Держстаті, - Дубілет

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив, що Кабмін вирішив скоротити 1770 посад у Державній службі статистики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ми ухвалили непросте рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики. Також будуть звільнені і передані в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості", - написав він.

За словами Дубілета, така оптимізація проводиться за рахунок скорочення підрозділів районного рівня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін вирішив скоротити штат РДА на 18,4 тис. позицій, - Дубілет

"З урахуванням того, що більшість звітів, які компанії подають у Держстат, подаються в електронному вигляді, підтримка цих підрозділів стала недоцільною", - зауважив він.

Також він зазначив, що частина функцій, які виконували районні підрозділи, будуть передані на обласний рівень.

Крім цього, за словами міністра, Кабмін планує спростити звіти, що подаються в Держстат, і зменшити їх кількість.

"Хотів би звернутися окремо до співробітників, які потрапили під це скорочення. Нам дуже шкода, що нам довелося йти на ці заходи, але ми змушені це робити, щоб перезапустити економіку України. Я дуже сподіваюся, що ви зможете знайти в цій новій економіці своє місце. Ми будемо над цим працювати разом із оновленою службою зайнятості та багатьма іншими сторонами", - додав Дубілет.

Кабмін вирішив скоротити 1770 посад у Держстаті, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158041
 
   
 Топ коментарі
 
жаль нет статистики сколько из них за зебила голосовали
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Фигасе, учетчиков-пидрахуев развелось!
При ПОПе такого небыла!
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жаль нет статистики сколько из них за зебила голосовали
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Обьсни зачем нужны тысячи статистов, да и вообще во всех этих мэриях работает куча народа с нехилыми зарплатами и при этом толку от них никакого, там еще сокращать и сокращать.
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да не нужна статистика ваще. это для порохоботов. настоящие зебилы опираются на потолочные данные и бенины ЦУ. узнай ро зарплаты в министерствах и ты крепко удивишься.
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бюджетники "всегда за власть
это из вашей секты " свидетелей чьоколядной дупы"
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не волнуйся
теперь они стали "свидетелями зеленой дупы"
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Звісно.
Але робиться це задля ...Також будуть звільнені і передані в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості..."

А це ласі шматки.
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Димон, казал бы короче - "Всем спасибо - все свободны!")))
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Це вже закінчення епохи ЗУБОЖІННЯ чи ще ні?
А ЗЕбоби?)))
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Так, почалася епоха збагачення Кабмін вирішив скоротити 1770 посад у Держстаті, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8740 (для тих, хто встиг заплатити відстуаного)
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"Денег нет, но вы держитесь! Здоровья вам и хорошего настроения!" (с.) ))))
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Фигасе, учетчиков-********* развелось!
При ПОПе такого небыла!
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При ПОПе социалку не резали...и выплаты на рождение детей не пересматривали!)))
Но ЗЕ команда зализе в карман каждому!))))
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Поссссмотрим по факту!
Сами себя пугаете, **********...
😁
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ты еще ничего не увидел за 7 месяцев?
к окулисту не пробовал сходить? или окулиста уже "оптимизировали", как то завещал Великий Бубачка?
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Глазастая нульовочка...нюню...
🤣🤣🤣
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В неї чудовий приклад і вчитель - північний сусід.
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Прикольный такой єтот молодой еврейчик. Такой щасливый всегда на всех фотках. Рад за него, что у него все хорошо!!!
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был бы у тебя папашка компаньеном у Бени, ты бы тоже не грустил
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Ет правильно, ібо нєх секрети розголошувати. Кабмин решил сократить 1770 должностей в Госстате, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3019
Ато бач, усе вираховують, вираховують ....
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Блин таких служб у нас немерянно и все гребут с бюджета --разогнать всех нахрен !!!
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У каждого из этих людей семьи...
Куда они пойдут? В ФОПы?))))
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ну да! - а то кассовые аппараты плохо расходятся, а зележопые ж вложились в их производство.
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У карманников и домушников тоже есть семьи. Оставьте их в покое!
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"Часть функций передадут в областные управления..." Ню-ню...Сельские районы - это iнша справа. Ну припрусь я в татарбунарский район и буду спрашивать "Скажите, сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби?.." Кабмін вирішив скоротити 1770 посад у Держстаті, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7110
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наш статистичний Орган-- це якась своєрідна структура, яка збирає звіти, щось пише, вдає, що працює, а на ділі ,як в при совєтах:
зробив завод жбк плиту для преркриття--відчитався: + 1 плита, перевіз її шофер н буд майданчик, відчитався +1 плита, уклав її прораб у будинок, відчитався +1 плита.
От і розберись, скільки всього плит припало на душу населення.
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От щоб розібратися і потрібні люди, а не айфон.
Завжди кажу - комп'ютер не розумніший за того, хто на ньому працює, а програма за її розробника.
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тешу себя мыслью, что все эти люди голосовали за монику.
в добрый час, ***.
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Боже які недалеки ці люди, всю інформацію збирали не областні в них функція зведення даних на рівні області, а районні підрозділи, а та кількість яка передається в за допомгою ецп буксує на територіях де інет в зародковому стані, а то і відсутній. Тепер зросте кількість штатних працівників в ГУСах- "оптимизація"
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Так держать! Дивно, что есть люди, готовые оплачивать содержание таких человеческих аквариумов
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Дубилет совершенно прав. В студенческие годы я работал в частной компании, которая снимала офис в помещении областного Госстата. Это огромнейшее здание 14 этажей, доверху набитое какими-то бабульками, которые сидят там чуть ли не со времен Сталина и собирают все данные в бумажном виде. И за все это платят налогоплательщики. Не думаю что у них большие зарплаты, но их просто дофига и суммы там набегают внушительные. Плюс занимают кучу площадей, которые можно было бы использовать с большим толком.
Реально весь этот Госстат с его десятками тысяч сотрудников при сегодняшних технологиях можно заменить небольшой конторой, человек 300 на всю страну.
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а депутатов почти пол тыщи?! нахер с пляжа! 50 Яйцечухов за глаза хватит!
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Уменьшение количества депутатов не решит проблему а сделает только хуже. Потому что купить, запугать, шантажировать 50 человек намного проще, чем 450. Допустим ФСБ найдет подход к этим 50 депутатам и захватит власть над Украиной совершенно мирным путем.
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ЭВМ видел ? Тогда и корешки-квитанции по зарплатам разным предприятиям распечатывали .
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Видел. Стоял у них в коридоре какой-то древнючий компьютер размером с машину.
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а знаете какая зарплата у топ-манагеров госпредприятий, нет не у самых крупных предприятий, так, вторая-третья линия, от 60тыс. грн....а рентабельность показывают только-5-7% из них, остальные-"убыточные", ну как же им быть прибыльными с такими то зарплатами...я б им всем дал по 33 года расстрела!
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Расстрелы не помогут. Все госпредприятия нужно приватизировать. Это единственный способ побороть коррупцию и сделать их эффективными.
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Ого сколько бездельников там пригрелось на шее налогоплательщика,зелька,следующие на сокращение взяточники из ГФС с держпраци.
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