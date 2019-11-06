 Реєстр арештованого майна буде запущено до кінця року, - АРМА

Про це повідомляється на сайті АРМА, передає Цензор.НЕТ.

Глава АРМА Антон Янчук заявив, що 1 листопада було завершено перший етап випробувань прототипу реєстру арештованого майна, систему буде запущено в дослідну експлуатацію до кінця року.

"Ця система дозволить зрозуміти всім охочим, що відбувається з арештованим майном", - зазначив він.

За даними відомства, в управління АРМА на підставі судових рішень передано близько 1500 активів, серед яких транспортні засоби, нерухомість, єдині майнові комплекси та працюючий бізнес.

Також глава АРМА Янчук повідомив, що конкурсний відбір на посаду керівників транслюватиметься в прямому ефірі, а оголошення про продаж або передачу в управління майна мають дублюватися на спеціалізованих сайтах.

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