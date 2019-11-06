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 Політика України, Економіка
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Все про:Янчук (14) АРМА (17)

 Реєстр арештованого майна буде запущено до кінця року, - АРМА

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) повідомило, що перший етап тестування прототипу реєстру арештованого майна завершено, система буде запущена в дослідну експлуатацію до кінця року.

Про це повідомляється на сайті АРМА, передає Цензор.НЕТ.

Глава АРМА Антон Янчук заявив, що 1 листопада було завершено перший етап випробувань прототипу реєстру арештованого майна, систему буде запущено в дослідну експлуатацію до кінця року.

"Ця система дозволить зрозуміти всім охочим, що відбувається з арештованим майном", - зазначив він.

За даними відомства, в управління АРМА на підставі судових рішень передано близько 1500 активів, серед яких транспортні засоби, нерухомість, єдині майнові комплекси та працюючий бізнес.

Також глава АРМА Янчук повідомив, що конкурсний відбір на посаду керівників транслюватиметься в прямому ефірі, а оголошення про продаж або передачу в управління майна мають дублюватися на спеціалізованих сайтах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З АРМА зникли десятки документів щодо арештованого майна: "Стартувало службове розслідування"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158039
 
 
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Тоня, важен не запуск, а конкретика - к кому это арестованное пойдет
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Сначала реестр организуют, а потом каждому в карман залезут. Мудрые слуги нарида!!!
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