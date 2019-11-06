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Все про:бідність (42) опитування (421) заощадження (2)

 Понад третину мешканців України не мають заощаджень "на чорний день", - опитування

Соціологи регулярно опитують українців щодо їхнього фінансового стану. Сьогодні понад третина жителів України (35%) не мають заощаджень "на чорний день".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, ще третина мають заощадження, яких вистачить на термін до двох місяців: менше, ніж на місяць (10%), на місяць (12%) і на два місяці (11%).

На термін від трьох до шести місяців вистачить заощаджень 11% українців, а 3% розраховують на те, що їм вистачить заощаджень більш ніж на 7 місяців.

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Майже п'ята частина респондентів (17%) не змогли оцінити, на який час їм вистачить заощаджень в разі втрати наявних джерел доходів.

Опитування проводилося в період з 7 по 16 вересня 2019 року серед 2001 респондента по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

За даними опитування Research & Branding Group, за останні три роки третина українців (31%) опинялися в ситуації, коли більш як три місяці не мали роботи або шукали, тоді як дві третини жителів України (64%) в таку ситуацію не потрапляли.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що з часом країна зменшить обсяги залучених запозичень, що допоможе скоротити державний борг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158036
 
 
 Топ коментарі
 
А смысл всбережениях теперь, кому они вообще нужны? Ведь наступил
Более трети жителей Украины не имеют сбережений "на черный день", - опрос - Цензор.НЕТ 8614

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Более трети это приблизительно 73% походу. Ну ничего, мы как настоящие зебилы расскуркулим этих порохоботв, когда придет время!!! Более трети жителей Украины не имеют сбережений "на черный день", - опрос - Цензор.НЕТ 9074
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Более трети это приблизительно 73% походу. Ну ничего, мы как настоящие зебилы расскуркулим этих порохоботв, когда придет время!!! Более трети жителей Украины не имеют сбережений "на черный день", - опрос - Цензор.НЕТ 9074
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вот зачем ты это озвучил ? Теперь сюрприза не получится
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Более трети это даже не половина,в школе курил ?
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На выборы тоже пришла всего треть избирателей. Но за бубочку проголосовало 73%. Парадокс? Не думаю!!!
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64% явка из них 73% проголосовало за Зеленского, уразумев троллятина?
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ну 64% это чуть больше трети, это как стакан наполовину пустой или на половину полный, смотря с какой стороны смотреть
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Почему порохоботы всегда брешут? С патрона пример берут?
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64% больше 33 % ? или вы не согласны? Если 64 разделить на 33 то будет меньше двух. А значит 64 % чуть больше трети, ибо больше менее чем в два раза Понад третину мешканців України не мають заощаджень "на чорний день", - опитування - Цензор.НЕТ 435
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И вот: "На выборы тоже пришла всего треть избирателей". Собственно, брехня практически в каждом посте.
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Вы не можете отличить откровенную брехню, от моего литературного приема. Слышали такие слова: гипербола, алегория, метафора, ирония? Ну ладно Понад третину мешканців України не мають заощаджень "на чорний день", - опитування - Цензор.НЕТ 6915
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есть еще и хроническая безграмотность... Если что либо оценивается в %, то пляшут от 100, а не от 64
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Но ведь на выборы пришло не 100%, а 64%. Вот от них мы и пляшем. Мы ведь можем и 64% принять за 100%, не так ли? Химию если в школе учил, то должен знать, что такое пропорция...
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жаль не имею смайла, крутящего палец у виска.... пляши дальше, химик....
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Закончились уже сбережения, так как чёрный день уже 5 лет длиться и он всё никак не заканчивается...
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А смысл всбережениях теперь, кому они вообще нужны? Ведь наступил
Более трети жителей Украины не имеют сбережений "на черный день", - опрос - Цензор.НЕТ 8614

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Это очень плохой показатель.Поэтому с днр будут проблемы. У них тоже самое. Смысл менять.
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А решта 60% мають заощадження яких навіть на труну не вистачить - і тільки у 10% злодіїв і грабіжників все тіп-топ!
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В этом и проблема. С такими разностями в стране не будет покоя. Тем более,что богатства украдены у остальных.
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нет смысла проводить такой опрос .. никто правду не скажет, ну а прибедняться у нас очень любят ..
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Не "збереження" а "намародерення"...
😁
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А янеЛох із своїми мільйонами, які наблазнював, до якої категорії відноситься?
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Издавна считалось, что бедными управлять легче
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Поэтому и в колхозы в свое время загоняли, кто не хотел, тот пошел пешком в Сибирь под конвоем.
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2000/8=250
250*0.03=7.5
2000 ср пенс
8 проезд
0.03 проезд
но проезд все ровно убыточный не эвропэйский
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Отсутствие сбережений не говорит о "зубожинни". Это говорит о финансовой безграмотности.
Проводили опрос: что вы сделаете, получив (выиграв) миллион. Из нескольких сот человек пара человек сказали что-то про вложения в бизнес или депозит. Остальные вспомнили только квартира, крутая машина, круиз, Бали и тому подобное. Так что 30% со сбережениями - это еще и много.
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Имел ввиду 60% со сбережениями - это еще и много.
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Блин, а ведь при Порошенко такого не было. Видили очи кого выбирали. Думали 4к баксов будут получать, а получили как говорил Радуцкий про Уляну Супрун Более трети жителей Украины не имеют сбережений "на черный день", - опрос - Цензор.НЕТ 8072
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Говорил про Супрун, но "сюрприз" в Понад третину мешканців України не мають заощаджень "на чорний день", - опитування - Цензор.НЕТ 3103 предназначался Скалецкой!..
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Вчера, помнится, была ИНФА о рюкзачке "черного дня". Оказывается, многие не в состоянии его себе позволить... А вчера, в основном- было весело почитать комменты.
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Та то вже народ злякався, що з під перини доведеться бакси в державу віддавати, запанікував і бідним прикинувся.
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Доречі, завдяки таким діям мудрого наріду (73%), щоб вони всі свої кошти у вигляді валюти віддали на потреби держави, для того щоб Україна розрахувалась з боргами перед іноземними кредиторами, боргом януковича перед РФ і боргом перед Ігорем Валерійовичем. І тоді наша країна будеуспішною і процвітаючою!!!
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Не звучить, на мою думку, а зебіли впєчатляєт. Понад третину мешканців України не мають заощаджень "на чорний день", - опитування - Цензор.НЕТ 3881
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Сомневаюсь, это самая нищая прослойка, эти вообще не смогли найти никакой работы кроме как лизать зад мародеру за миску помоев в день.
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На нас чекають лише світлі дні.
Адже епохи бідності, брехні etc закінчилися.

Взагалі. Епоха брехні то закінчилася, а от п'ятирічка брехні лише почалася Понад третину мешканців України не мають заощаджень "на чорний день", - опитування - Цензор.НЕТ 369
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порохоботи навіть не дєбіли, просто кончені. працювати не хочуть, все ждуть доброго пана, який ім щось дасть. що і куди самі здогдайтесь. не дай боже ще рік би , чи два порулював барижник--і покійники б поїхали за кордон лежати
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Ещё б 5 лет соевых махинаций, и сбережения остались бы только у свынарчуков
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После следующих 5 лет денег не станет уже и у свинарчуков, останутся у одних Бабломойских!..
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У мужчин деревни Вилларибо средняя длина мужского полового члена - 15 сантиметров, а в деревне Виллабаджо - 25 сантиметров. Потому что в Вилларибо делали замеры, а в Виллабаджо проводили опрос.

Українець ніколи не скаже скільки насправді має грошей. Тому якщо провести не опитування, а взяти в банків статистику по депозитам- то в середньму по 10-15 тисяч доларів на сім'ю.
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Брехливе соцопитуванння , бо заощаджень немає у приблизно 60 % населення України. Беремо пенсіонерів які отримують 2000 тис , молодь до 35 років у яких малі діти + батьків молоді , це люди до 50 років , які їм допомогають + безробітні які стоять на обліку в центрі зайнятості.
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І багато в нас самотніх пенсіонерів? Переважна більшість українських пенсіонерів свою пенсію відкладає "на похорони", а живе за рахунок дітей. Молодь до 35 років - здебільшого отримують зарплатню в конверті, є ФОПом (в нас десь 300-400 тисяч IT-шників та тих, хто працює за тим самим принципом в інших галузях, і середній вік цих людей - 25 років), або їде на заробтки. Центр зайнятості - окрема тема, доречі. Там обо кінчена алкашня, або це додатковий дохід до зарплатні в конверті. Реальний середній дохід в Україні - десь 1500-2000 тисячі доларів на сім'ю.
Просто подивіться навколо, на людей, на машини, на девайси, зачіски і одяг, особливо придивіться до дітей (яких зараз можуть затравити у школі за кросівки передостаньої, а не останнньої колекції) - порахуйте скільки це коштує, скільки коштує підтримання такого рівня споживання, і отримаєте реальну картину рівня доходів.
Просто заїбали вже всі ці свідки бідності. Просто якость з'їздіть у "багату" Сербію з "великими" зарплатами и порівняте її з "найбіднішою" країною Європи.
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Молодь до 35 років вчаться , народжують дітей , а діти це дорого , і щось відкласти не можуть . Ви ціни на одяг, іграшки дитячі коли бачили в останній раз , а зібрати дитину в школу , садочок ? Отож . А пенсіонери не одинокі допомогають дітям і онукам .
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Та ні просто вже давно"всьовкралаюлька"!!!
За ,що її Кучка,зек,йющенко,порошенко,а дуже скоро і Зю шукали і будуть шукати лярди схованні під подушкою в Качанівці.

Дом жены Виктора Пинчука Елены (дочь второго президента Украины Леонида Кучмы) и ее дочери - ТОП-недвижимость в Лондоне. Дом викторианской эпохи стоит в самом сердце Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, его оценивают в рекордные $1,58 млрд.
https://ubr.ua/leisure/it-is-interesting/dom-supruhi-pinchuka-po-tsene-perepljunul-korolevskij-3858641
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На Ющенко не наїжджай , бо ні фіга не тямиш .
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