 Понад третину мешканців України не мають заощаджень "на чорний день", - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.
За даними опитування, ще третина мають заощадження, яких вистачить на термін до двох місяців: менше, ніж на місяць (10%), на місяць (12%) і на два місяці (11%).
На термін від трьох до шести місяців вистачить заощаджень 11% українців, а 3% розраховують на те, що їм вистачить заощаджень більш ніж на 7 місяців.
Майже п'ята частина респондентів (17%) не змогли оцінити, на який час їм вистачить заощаджень в разі втрати наявних джерел доходів.
Опитування проводилося в період з 7 по 16 вересня 2019 року серед 2001 респондента по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.
За даними опитування Research & Branding Group, за останні три роки третина українців (31%) опинялися в ситуації, коли більш як три місяці не мали роботи або шукали, тоді як дві третини жителів України (64%) в таку ситуацію не потрапляли.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що з часом країна зменшить обсяги залучених запозичень, що допоможе скоротити державний борг.
😁
250*0.03=7.5
2000 ср пенс
8 проезд
0.03 проезд
но проезд все ровно убыточный не эвропэйский
Проводили опрос: что вы сделаете, получив (выиграв) миллион. Из нескольких сот человек пара человек сказали что-то про вложения в бизнес или депозит. Остальные вспомнили только квартира, крутая машина, круиз, Бали и тому подобное. Так что 30% со сбережениями - это еще и много.
🤗
Адже епохи бідності, брехні etc закінчилися.
Взагалі. Епоха брехні то закінчилася, а от п'ятирічка брехні лише почалася
Українець ніколи не скаже скільки насправді має грошей. Тому якщо провести не опитування, а взяти в банків статистику по депозитам- то в середньму по 10-15 тисяч доларів на сім'ю.
Просто подивіться навколо, на людей, на машини, на девайси, зачіски і одяг, особливо придивіться до дітей (яких зараз можуть затравити у школі за кросівки передостаньої, а не останнньої колекції) - порахуйте скільки це коштує, скільки коштує підтримання такого рівня споживання, і отримаєте реальну картину рівня доходів.
Просто заїбали вже всі ці свідки бідності. Просто якость з'їздіть у "багату" Сербію з "великими" зарплатами и порівняте її з "найбіднішою" країною Європи.
За ,що її Кучка,зек,йющенко,порошенко,а дуже скоро і Зю шукали і будуть шукати лярди схованні під подушкою в Качанівці.
Дом жены Виктора Пинчука Елены (дочь второго президента Украины Леонида Кучмы) и ее дочери - ТОП-недвижимость в Лондоне. Дом викторианской эпохи стоит в самом сердце Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, его оценивают в рекордные $1,58 млрд.
https://ubr.ua/leisure/it-is-interesting/dom-supruhi-pinchuka-po-tsene-perepljunul-korolevskij-3858641