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Все про:журналістика (906) Портнов (145) 112_Україна (50) Бородянський Володимир (27)

 "Зловживання статусом "кореспондента" призводить до його знецінення", - міністр Бородянський про "журналіста" Портнова

Міністр культури Андрій Бородянський прокоментував новину про те, що ексдепутата і чиновника часів президентства Віктора Януковича Андрія Портнова зробили співробітником на каналі Медведчука, видавши йому редакційне завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Зловживання статусом "кореспондента" призводить до його знецінення, підриває довіру до інституту журналістики, спотворює поняття свободи слова і може бути частиною маніпулятивних технологій", - заявив Бородянський.

Нагадаємо, раніше ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував скан "редакційного завдання", виданого йому 112 каналом.

1 листопада Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

Також читайте: Заява медіаруху: Засуджуємо дії Портнова щодо журналістів "Схем" і закликаємо владу притягти його до відповідальності

Зловживання статусом кореспондента призводить до його знецінення, - міністр Бородянський про журналіста Портнова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158035
 
 
 Топ коментарі
 
Эту противную морду должна постичь судьба олесябузины. И никак иначе!!! "Злоупотребление статусом "корреспондента" приводит к его обесцениванию", - министр Бородянский о "журналисте" Портнове - Цензор.НЕТ 4750
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Караул! Проклятый Фейсбук дал под жёппу "журналисту"! Это же наступление против "свободы слова"!

"Злоупотребление статусом "корреспондента" приводит к его обесцениванию", - министр Бородянский о "журналисте" Портнове - Цензор.НЕТ 7346
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Какое у тебя, иванов, бурное воображение. Тебя бы на опыты, да на обследования отправить)
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Эту противную морду должна постичь судьба олесябузины. И никак иначе!!! "Злоупотребление статусом "корреспондента" приводит к его обесцениванию", - министр Бородянский о "журналисте" Портнове - Цензор.НЕТ 4750
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Лучше быть портянкой со слов тампекса о который ещё и ноги вытирают, чем быть тампексом в шоколадной дупе.
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Какое у тебя, иванов, бурное воображение. Тебя бы на опыты, да на обследования отправить)
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певно він побував в двох іпостасях..
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Боюсь що в цього покидька така охорона що його і з гранатомета не "візьмеш"!
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чо у портнова охрана больше чем у мертведчука или у бубочки?
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у Зе законная гос.охрана, не больше, чем была у ва.
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Лучше... У Портнова - своя... А у "бубочки" - "Бенина", которая не только его охраняет, нои контролирует, чтобы он чего-то, "не по сценарию", не "учудил"...
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взрывать лифт в жилом доме опасно для его жителей. Проще 1 пуля. Ван шот - ван хед!!!
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Этих животных врагов Украины не так уж много имею ввиду влиятельных,Портнов,Мертветчук,Бойко,сколько лет пьют кровь с Украины,Мертвечука и Портнова цитируют кацапские сми, и все антиукраинская позиция,что это за овощи,кацапы хоть топят за свое как приумножить,шовинисты,и комуняки но как сделать рашу мощней за россию а не против ее,а наши холуи тоже,только не своей стране желают а врагу,разве нельзя нанять и как то утилизировать эту сепарную мразь?
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коломойского забыли добавить в список смертников!!!
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Глупо. Брать Зло и потом бороться с ним. Мы не США,чтобы имели возможность проявлять нежность с врагами.
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Просто нужно разделять журналистов и пропагандистов.
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Караул! Проклятый Фейсбук дал под жёппу "журналисту"! Это же наступление против "свободы слова"!

"Злоупотребление статусом "корреспондента" приводит к его обесцениванию", - министр Бородянский о "журналисте" Портнове - Цензор.НЕТ 7346
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Бажаю цьому журнашлюші такої ж долі, і пошвидше, як у багатьох чесних журналістів, котрі правдиво висвітлювали події та новини.
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Петя -скот це не Українці та не Европейцi !
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Давайте честно. В Украине - нет настоящей политической журналистики. Все "журналисты" отрабатывают заказы своих хозяев. Поэтому они сами себя уже давно обесценили.
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Кацапська гнида.Оце і все,що можна сказати про цього "журналіста",не вживаючи ненормативної лексики...
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Некоторые принимают свою глупость за храбрость, сеют ветер и пожинают бурю. Возможно, личные данные Портнова уже "в пути" и кто-нибудь захочет с ним познакомиться поближе, а консьержка им помешать не сможет.
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Та ладно, к недорогеньким просто еще один коллега прибыл...
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