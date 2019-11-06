 "Зловживання статусом "кореспондента" призводить до його знецінення", - міністр Бородянський про "журналіста" Портнова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Зловживання статусом "кореспондента" призводить до його знецінення, підриває довіру до інституту журналістики, спотворює поняття свободи слова і може бути частиною маніпулятивних технологій", - заявив Бородянський.

Нагадаємо, раніше ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував скан "редакційного завдання", виданого йому 112 каналом.

1 листопада Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.



У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.



"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

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