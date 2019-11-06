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 Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ

6 листопада 2019 року стартує другий етап атестації прокурорів ГПУ - тестування на загальні здібності і навички.

До складання іспиту допущено 795 прокурорів ГПУ, які успішно пройшли тестування на знання та вміння в застосуванні закону і відповідність здійснювати повноваження прокурора. Вони будуть складати іспит за затвердженим раніше графіком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Тестування на загальні здібності та навички складається з двох блоків: абстрактно-логічного та вербального, кожен з яких включає 30 запитань. За допомогою адаптивного механізму система обирає кожне наступне питання із урахуванням індексу складності попереднього. Таким чином, при наданні правильної відповіді на запитання, наступне буде запропоноване із підвищеним рівнем складності. Це забезпечує більш точне вимірювання здібностей кожного респондента.

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Тестування буде відбуватись на комп’ютерах, які не підключені до мережі Інтернет. Робочі місця для тестування будуть обиратися прокурорами, які проходять тестування, самостійно.

На вербальний блок виділено 8 хвилин, на абстрактно-логічний – 20 хвилин. Водночас, варто зосереджуватись на правильності відповідей, а не на тому, щоб пройти їх усі. Важливо, що в кожному питанні лише одна правильна відповідь, крім деяких завдань вербального тесту, де потрібно обрати два варіанти, про що буде окремо повідомлено в умові завдання. Можна пропускати питання, не надаючи жодної відповіді, але до цього завдання не можна буде повернутися пізніше.

Результати кожного блоку підраховуються за допомогою стандартизованих балів за шкалою від 55 до 145 балів. Остаточна кількість балів за тестування на загальні здібності та навички виводиться шляхом підрахунку середнього арифметичного за результатами обох блоків.

Прокурори, які наберуть потрібну кількість балів (прохідний бал - 93), будуть допущені до третього етапу атестації, який проходитиме у формі співбесіди та включатиме в себе виконання ситуаційного завдання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158034
 
 
 Топ коментарі
 
Якби цих прокурорів тестували американські прокурори то я б ще в таку атестацію і повірив - а так черговий "розводняк" для лохторату. Ми вже історій з детектором брехні надивились - і що???
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А те кто принимают аттестацию их кто и где аттестировал? Или зебилы по умолчанию самые умные, мудрые и справедливые? Сегодня начинается второй этап аттестации претендентов на работу в Офисе Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1855
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а ті що перше читання не прочитали, екстерном на третій рівень? чи як?
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А те кто принимают аттестацию их кто и где аттестировал? Или зебилы по умолчанию самые умные, мудрые и справедливые?
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Хто рябий, той і буде в Канторі Рябої шапки.

"Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…
- Зелёное?
- Нет! Рябое!"
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А зачем . Все эти тесты , в три этапа , направлены только на получение нужного процента оставшихся от общего количества . Если нужных не отсеят на знаниях , и логике , то уж на собеседовании зарубят на все 1000 процентов . Только вот , как это поможет избавится от реальных негодяев , большой вопрос .
Вот интересно , а после очередных выборов опять переаттестация ?
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там можно принимать всех подряд - прокуворотура давно дохлая и воняет
и не только она - все управление давно сгнило - только санирование и локаут Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2401 Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2401 Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2401 Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2401
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Якби цих прокурорів тестували американські прокурори то я б ще в таку атестацію і повірив - а так черговий "розводняк" для лохторату. Ми вже історій з детектором брехні надивились - і що???
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да давно там все развалилось - там хоть ангелочков приглашай)))
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интересно экзамен по заносу будет?
проалике юГике наверняка экзаменовали умение пить - при недостреляном пшокине - изобретать покушения Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9461 Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9461 Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9461 Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9461
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а ті що перше читання не прочитали, екстерном на третій рівень? чи як?
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