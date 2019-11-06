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Все про:ГПУ (3329) Горбатюк (327) Рябошапка Руслан (180)

 Ми не можемо поставити знак рівності між Горбатюком та ефективністю роботи, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає роботу колишнього начальника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка неефективною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

За словами генпрокурора, він особисто сидів із Горбатюком і його колегами, пояснював впродовж кількох годин, що таке атестація, як і чому вона відбувається.

"Те саме робив Чумак декілька днів. А Горбатюк послухав і зробив по-своєму. Так ніби заздалегідь був впевнений, що саме так і вчинить", - зазначив Рябошапка.

Глава ГПУ вважає, що Горбатюку був вигідний конфлікт.

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"Горбатюк і конфлікт — це синоніми. Ми не можемо поставити знак рівності між Горбатюком і ефективністю, результатом роботи, але "Горбатюк" дорівнює "конфлікт". Постійне створення з себе образу жертви дає можливість захищатися від усіх", - сказав Рябошапка.

Генпрокурор заявив, що його слова ґрунтуються на статистиці роботи Управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке очолював Горбатюк.

"Із 14,5 тисячі томів справ, напрацьованих за 5,5 року, 8 тисяч стосуються подій на Майдані. А решта — незрозуміло чого. Там - невідомо що. Тобто половину свого робочого часу вони займалися не тим, чим мали", - пояснив Рябошапка.

Як повідомлялося, 23 жовтня стало відомо, що генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка з посади начальника управління спеціальних розслідувань. Сам Горбатюк заявив, що дізнався про звільнення в телефонному режимі, і вважає такий наказ незаконним і має намір оскаржити його в суді.

У Генеральній прокуратурі України пояснили це звільнення тим, що очолюване Горбатюком управління буде реорганізоване. Як повідомили в пресслужбі відомства, Горбатюк звільнений на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України "Про прокуратуру" (прокурор звільняється з посади в разі: 9) ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу. - Ред.).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158031
 
   
 Топ коментарі
 
Горбатюк мудило с нижнего тагила --реально 5 лет просрал и нихера не решил Мы не можем поставить знак равенства между Горбатюком и эффективностью работы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2559
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Претензии у Народа Украины-- почему убийцы еще не на зоне Ми не можемо поставити знак рівності між Горбатюком та ефективністю роботи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7123
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Горбатюк, гни свою линию, делай каксчитаешь нужным и не иди на поводу у зебилов!!!
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Чому ж.5 років праці. 5 тисяч томів справи. 5 років отримання високої зарплати. За 5 років підозрювані забулися, що проти них ведеться слідство.
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Горбатюк хитрый.Скорее всего,что за деньги уничтожал улики,как и югик.Им по барабану,от кого брать деньги,лишь бы давали.Зеленые такие же воры вместе со своим папой.
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Горбатюк мудило с нижнего тагила --реально 5 лет просрал и нихера не решил Мы не можем поставить знак равенства между Горбатюком и эффективностью работы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2559
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Горбатюк это человек Пети-параши. Он был посажен на самый важный для шоколадного участок расследований ибо побитьё студентов на Майдане и расстрел своих - это тянет на пожизненное.
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правильно , пусть сидит на кухне пускает сопли о мировом заговоре масонов и расследует Майдан , эффект расследования тот же , но уже бесплатно
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Погано почала ряба шапка - погано і закінчить . Тут і до ворожки не ходи 😕
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Если Горбатюк не работал,то за что у него зарплата миллионы гривен?
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ну Слава Тобі Господи ...тепер все "закрутиться" у "трупорежимі" ...
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Да... в президента претензії, чому не було досконально розлідувано вбивства так званих правохоронців.
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Претензии у Народа Украины-- почему убийцы еще не на зоне
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а ви хто такий щоб голосити тут від імені всього народу ?
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Если Вы против пишите . Вам никто не запрещает !!!! А мне представвляться не нужно !!!
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От зараз кілька десятків мільйонів укарїнців почнуть вам відписувати, що не погоджуються з вашими вимогами. Робити їм нічого ?
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Та ми й так розуміємо, що ти з отари!)))
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чим розумієте ? своїми стадними інстинктами ?
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А я не согласна, Горбатюк постоянно ЭФФЕКТИВНО пиарился с экранов телевизора, это тоже работа.
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Вот именно слов много а копни глубже результата нет
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По расследованием расстрелов на ближайшие 5 лет всё ясно.
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за предыдущие 5 лет - ясней не бывает.
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да уже даже самым упоратым Ылитным Ылитам понятно, что такое есть этот балабол горбатюк.
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