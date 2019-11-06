 РФ пропонує "Нафтогазу" відмовитися від претензій у розмірі $22 млрд до "Газпрому": "зрозуміти і пробачити", - Коболєв

Про це написав у Facebook глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжують надходити нові заяви з РФ. Через засоби масової інформації (що трохи дивно, оскільки такі пропозиції, як правило, надаються в письмовому вигляді) нам пропонують: 1. "обнулити взаємні претензії"; 2. російський газ за прямими поставками дешевший, ніж за реверсом. Для "Нафтогазу" продовження транзиту російського газу є стратегічним завданням. Але на цю пооблему треба дивитись з точки зору сухих цифр та фактів. Щодо першого пункту. Російська сторона пропонує "Нафтогазу" "обнулити" майже 3 мільярди доларів за Стокгольмським рішенням і відмовитися від позову ще на 12 мільярдів. До того ж АМКУ пропонується відмовитися від штрафу на близько 7 мільярдів доларів. Разом – 22 мільярди доларів – "понять и простить". Шукаю і не знаходжу в озвучених в медіа пропозиціях зустрічні кроки Росії на співставні суми. Хіба так виглядає "обнулення" взаємних претензій?" - написав Коболєв.

Коболєв нагадав, що Україна відповідно до чинного контракту має право отримувати російський газ за ціною німецького хаба, але "Газпром" відмовляється здійснювати поставки.

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"Нам пропонують повернутись до прямих поставок газу з Росії і обіцяють ціну, меншу на 25%, ніж ми маємо зараз з Європи. За діючим контрактом ми вже маємо право купувати російський газ за ціною німецького хабу. "Газпром" відмовляється виконувати це положення контракту. Традиційно російські поставки, навіть зі знижками за лояльність, чомусь виходять дорожчими, ніж закупівлі за конкурентними цінами у Європі. Це нелогічно, бо "Газпром" транспортує газ на меншу відстань. Коли Стокгольмський арбітраж виправив цю цінову аномалію, "Газпром" відмовився постачати газ", - підкреслив Коболєв.

Він зазначає, що "Нафтогаз" готовий домовлятися про продовження транзиту і позиція НАК повністю збігається з позицією Єврокомісії, але російська сторона проти.

"Росія – проти, її лякає "вакханалія в Стокгольмському арбітражі". Звичайно, рішення найавторитетнішого європейського арбітражного суду можна називати "вакханалією", але тоді постає логічне питання - навіщо Газпром минулого року ПЕРШИМ ініціював в Стокгольмському арбітражі два нові процеси проти "Нафтогазу"" - підсумував Коболєв.

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Однак "Нафтогаз" готовий до конструктивної співпраці заради продовження транзиту.

"Будемо і надалі наполегливо і ефективно захищати як національні інтереси, так і інтереси "Нафтогазу". Для "Нафтогазу" продовження транзиту російського газу є стратегічним завданням. Але на цю проблему треба дивитися з точки зору сухих цифр і фактів ... Ми вже давно переконалися, що ніщо не обходиться Україні так дорого, як дешевий російський газ. Коли наші відносини з "Газпромом" вдається зробити чисто комерційними, баланс витрат істотно змінюється на користь України", - додав Коболєв.



