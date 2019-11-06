 РФ пропонує "Нафтогазу" відмовитися від претензій у розмірі $22 млрд до "Газпрому": "зрозуміти і пробачити", - Коболєв

Про це написав у Facebook глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжують надходити нові заяви з РФ. Через засоби масової інформації (що трохи дивно, оскільки такі пропозиції, як правило, надаються в письмовому вигляді) нам пропонують: 1. "обнулити взаємні претензії"; 2. російський газ за прямими поставками дешевший, ніж за реверсом. Для "Нафтогазу" продовження транзиту російського газу є стратегічним завданням. Але на цю пооблему треба дивитись з точки зору сухих цифр та фактів. Щодо першого пункту. Російська сторона пропонує "Нафтогазу" "обнулити" майже 3 мільярди доларів за Стокгольмським рішенням і відмовитися від позову ще на 12 мільярдів. До того ж АМКУ пропонується відмовитися від штрафу на близько 7 мільярдів доларів. Разом – 22 мільярди доларів – "понять и простить". Шукаю і не знаходжу в озвучених в медіа пропозиціях зустрічні кроки Росії на співставні суми. Хіба так виглядає "обнулення" взаємних претензій?" - написав Коболєв.
Коболєв нагадав, що Україна відповідно до чинного контракту має право отримувати російський газ за ціною німецького хаба, але "Газпром" відмовляється здійснювати поставки.
"Нам пропонують повернутись до прямих поставок газу з Росії і обіцяють ціну, меншу на 25%, ніж ми маємо зараз з Європи. За діючим контрактом ми вже маємо право купувати російський газ за ціною німецького хабу. "Газпром" відмовляється виконувати це положення контракту. Традиційно російські поставки, навіть зі знижками за лояльність, чомусь виходять дорожчими, ніж закупівлі за конкурентними цінами у Європі. Це нелогічно, бо "Газпром" транспортує газ на меншу відстань. Коли Стокгольмський арбітраж виправив цю цінову аномалію, "Газпром" відмовився постачати газ", - підкреслив Коболєв.
Він зазначає, що "Нафтогаз" готовий домовлятися про продовження транзиту і позиція НАК повністю збігається з позицією Єврокомісії, але російська сторона проти.
"Росія – проти, її лякає "вакханалія в Стокгольмському арбітражі". Звичайно, рішення найавторитетнішого європейського арбітражного суду можна називати "вакханалією", але тоді постає логічне питання - навіщо Газпром минулого року ПЕРШИМ ініціював в Стокгольмському арбітражі два нові процеси проти "Нафтогазу"" - підсумував Коболєв.
Однак "Нафтогаз" готовий до конструктивної співпраці заради продовження транзиту.
"Будемо і надалі наполегливо і ефективно захищати як національні інтереси, так і інтереси "Нафтогазу". Для "Нафтогазу" продовження транзиту російського газу є стратегічним завданням. Але на цю проблему треба дивитися з точки зору сухих цифр і фактів ... Ми вже давно переконалися, що ніщо не обходиться Україні так дорого, як дешевий російський газ. Коли наші відносини з "Газпромом" вдається зробити чисто комерційними, баланс витрат істотно змінюється на користь України", - додав Коболєв.
Через 10-15-ть років паРашна нафта і газ ні нахрін нікому не будуть треба!
Треба боротись і ждати, але тут і до ворожки не ходи, зелебенські обов'язково пробачать борг, обов'язково!!!!!!
неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные
денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?
подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска)
наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с
неподконтрольных правительству районов в подконтрольные. Передача этих денежных
средств, как сообщалось, осуществлялась в связи с задолженностью по счетам за
водоснабжение".
Если эта информация является выдумкой, то почему по поводу этих неоднократных сообщений ОБСЕ не было опровержений или хотя бы заявлений правительства Порошенко и возмущенного воя петябобиков?
2. Кому передавали?
3. Где доеументы о передаче,приложенные к отчету ОБСЕ?
План Путина ясен. Каков план Украины?
Кремль сказал, что нет необходимости торопиться с нормандским форматом до конца года, в очередной раз кинув украинскую сторону. И заявив, что пока нет острой необходимости.
С одной стороны, это может показаться троллингом Зеленского. Издевательством высшей меры.
Ведь президент Украины из кожи вон лезет, чтобы получить эту встречу. Почему - непонятно, но хочет. И каждый раз, когда он делает очередную болезненную уступку, оказывается, что это еще не все. И надо еще. И еще.
Но на самом деле это стратегия Кремля. Стратегия, предусматривающая объединение темы войны и мира с темой газовых переговоров, в которых Кремль пока проигрывает. Проигрывает с разгромным счетом. И только лишь кричит из своего логова, что кому он должен, всем прощает и что надо обнулить взаимные требования. То бишь списать $3 млрд долга Газпрома перед Нафтогазом. Списать по-дружески.
Что хочет сделать Кремль? Создать кризисную ситуацию, когда встреча в нормандском формате будет необходима. И договориться там обо всем. Но кризис этот будет не военный, как многие предполагали. А газовый. В начале января Кремль, скорее всего, остановит транзит. И создаст эту кризисную ситуацию. Которая и обусловит срочную необходимость встречи, которой пока, по мнению Кремля, нет.
Поскольку причиной кризиса, причиной встречи, будет газовый вопрос, то появится и логика говорить о газе в нормандском формате. Тем более, Франция и Германия будут явно не счастливы из-за того, что транзита нет. Причем накопленных объемов газа хватит для того, чтобы никто не замерз. Но ощущения кризиса и тикающих часов будет самое настоящее.
Зачем это нужно Кремлю? Очень просто. У них очень слабая позиция.
И они всегда уступят в чисто экономических переговорах. Нафтогаз требует долгосрочный контракт на транзит и имеет поддержку в этом вопросе со стороны Еврокомиссии. Северный поток-2 до 1 января, да и до конца 1-го квартала запустить не удастся, а значит, Газпрому рано или поздно придется пойти на условия Нафтогаза.
При этом при наличии транзита не будет никаких проблем с реверсными закупками газа, а значит, и в вопросе продажи газа Украине у Газпрома не будет рычага давления еще целых 10 лет. И важно помнить, что сейчас Нафтогаз готов покупать газ у Газпрома, но Газпром не хочет продавать. Не желая выполнять решения Стокгольма и выплачивать Нафтогазу долг. Нафтогаз рано или поздно скачает через суды долг, который уже составляет почти 3 млрд долларов и растет.
Уже заморожено множество активов Газпрома в Европе. И выхода у Газпрома тут нет, платить придется.
Причем вопрос этого долга - это, скорее, вопрос не денег, не таких и больших для Газпрома, а именно принципа. Принципиальные питерские пацаны не платят. И все тут. Но в экономической плоскости, в рамках переговоров между Нафтогазом, Газпромом и ЕС у них нет шансов.
По всем пунктам. В том числе нет шансов получить такой желаемый короткий контракт.
Что остается? Убрать из переговоров Нафтогаз. Убрать экономику. И опять «решать политически». Чтобы президенты смешали в кучу обмен пленными и газовые переговоры, вышли на какое-то пакетное решение, которое легко будет продать украинскому населению, показав счастливых пленных, вырванных из российского плена.
А всех критиков обвинять в том, что у них нет сердца, раз они не радуются возвращению домой «своих». Повторяя опять манипуляции о том, что люди всегда важнее. Когда в газовые переговоры приходит политика, всегда проигрывает Украина. И только в таком решение Газпром может выиграть. Как в 2009 году, когда был подписан контракт Тимошенко-Путина, стоивший Украине очень дорого.
Теперь это может быть договор, который предусматривает короткий транзитный контракт, списание долга в $3 млрд в обмен на иллюзорную скидку на стоимость импортируемого газа на год.
И для этого россиянам надо создать условия кризиса, убедив неопытного президента Украины пойти навстречу пожеланиям Путина. Устроить цейтнот, в котором у опытного игрока всегда больше шансов. Что получит Зеленский взамен, помимо пленных, к примеру? Иллюзию дешевого газа на 1 год, например. Ведь на год Газпром может дать скидку, что определит рыночный уровень тарифов на газ и Зеленский сможет прийти к МВФ и сказать, что надо понизить тарифы, ведь рыночная цена упала.
Попав таким образом навсегда на крючок Путина. Потому что через год позиции Украины будут уже слабыми, транзит в случае успеха Путина в Нормандии пойдет в обход Украины с 2021 года и под дешевый газ Путин сможет получить уже очень много. А повышать тарифы до рыночного уровня уже будет поздно. И, конечно же, в таком формате решения вопросов легко будет получить от Украины и добро на списание долга, обнуления взаимных претензий, как это называют россияне. Чистая победа Путина. Когда он получает все, как сейчас, так и в будущем.
Сергей Фурса
Абсолютно верно.
А должок (как минимум, 3 млрд.) придётся вернуть.
Украина может выиграть в этой ситуации. Она должна настаивать на погашении долга Газпрома Украине и на подписание долгосрочного договора на транзит газа через Украину, например на лет 10-15. В противном случае Украина не разрешить транзит российского газа в Европу. Пусть Европа мерзнет. Естественно сейчас Европа начнет грызть Путина.
Будем наблюдать газовую войну, шантаж и развязку.
Слава Украине!
Ключевые европейские союзники (Германия, Швеция) хвалятся финальным этапом антиукраинского СП-2