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Все про:Дніпропетровськ (1204) Філатов (230) префекти (3)

 Філатов: "Основний наглядач - це закон, а не префект"

Завершення децентралізації передбачає введення інституту префектів. Який, від імені держави, стежитиме за законністю рішень, які ухвалює місто. Однак неможливо до кожного приставити префекта, до нього — аудитора, до аудитора — людину з палицею, а до останньої — розстрільну команду.

Про це в інтерв'ю ZN.UA розповів мер Дніпра Борис Філатов.

"А навіщо? Для цього є правоохоронні органи й суди, — говорить Філатов. — Придумаймо ще опричника або "смотрящого" якогось… Є чинне законодавство, згідно з яким можна оскаржити будь-яке незаконне рішення міської влади. Ось у Києві суд узяв і скасував рішення місцевої влади про заборону продавати алкоголь після 23:00. Але тут, до речі, треба розбиратися. Хтось порушує підприємницькі права. А хтось — права нації на оздоровлення. До чого я веду? До того, що я не думаю, що в містах мають бути наглядачі. Основний наглядач — це закон".

"Хіба є гарантії, що префект не буде "спостерігати" зсередини? Що в нього не виникне спокуса? Насправді це велика, складна проблема, яку неможливо вирішити одним клацанням пальця. Неможливо до кожного приставити префекта, до нього — аудитора, до аудитора — людину з палицею, а до останньої — розстрільну команду. Штучно придуманий інститут префектів — не вихід. До того ж де гарантії, що префект не почне відверто зловживати? Ось не сподобався йому популярний мер із високим рейтингом. І він почне його закидати заборонними розпорядженнями. Цькувати, точніше", — завершив Борис Філатов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158029
 
   
 Топ коментарі
 
А чому ЗЕ ставиться до Філатова з невимовною антипатією ?
Невже його світогляд формує Коломойський ?
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Филатов и Кличко - не "зекомандовцы". К тому же хорошие хозяйственники, в отличие от самокатчиков. Так что драка неизбежна.
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чому я маю відповідати на питання, які мене не стосуються ?
до того ж вони не по темі.
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Какие префекты, надсмотрщики. Смотрящего вам хорошего нужно поставить с куполами и розой ветров на коленках Филатов: "Основной надсмотрщик - это закон, а не префект" - Цензор.НЕТ 2843
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А чому ЗЕ ставиться до Філатова з невимовною антипатією ?
Невже його світогляд формує Коломойський ?
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А за что любить всех бывших коррупционеров ? В том числе и каламойского.
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я не знаю, запитайте в ЗЕ.
чому він так вороже налаштований до недругів Бені.
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Тогда что хорошего для порохоботов в ахметове ?
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чому я маю відповідати на питання, які мене не стосуються ?
до того ж вони не по темі.
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Филатов всего лишь смог вовремя лечь под Пеца,и ещё надеется на возвращение его,но на это может расчитывать только больной на голову
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Филатов и Кличко - не "зекомандовцы". К тому же хорошие хозяйственники, в отличие от самокатчиков. Так что драка неизбежна.
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А я вот не пойму почему налог на недвижимость в Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье - 2%. А в Киеве - 1%
В Киеве самые бедные живут? Хитрожопые.
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Потому что маленькая квартирка в Киеве стОит вдвое-втрое больше чем такая же в Запорожье.
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И что теперь? Не могут платить купить квартиру в Киеве и платить 2% налога - пусть покупают квартиру в Запорожье. Может им теперь еще помощь с бюджета субсидии и помощь выделять на покупку квартир? Хотя по факту она и так выделяется в виде субвенций из основного бюджета в киевский бюджет который эти деньги направляет на субсидирование коммуналки и доплаты киевлянам.
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С какой стати человек, всю жизнь проживший в Киеве, в небольшой квартирке, должен куда-то уезжать ? Он наверняка в Киеве родился, женился, работал, жил скромно, а теперь должен убраться из родного города, только потому что рынок жилья в городе сильно перегрет ? Чушь какая-то.
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А с какой стати за киевлянина должен платить украинец с другого города?
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Никто ни за кого ничего не платит. Налог на жильё идёт в местный бюджет.
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Правильно, местный бюджет вместо того чтобы собирать налог клянчит субвенции у государства из общего бюджета.
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Это нормально. Есть местная инфраструктура, которой также пользуется и государство. Те же дорОги, ЛЭП и проч.
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В Киеве налог должен быть 3%, и так дифференцировать в сторону уменьшения до маленьких городов. А то что творится киевляне себе халяву устроили за счет других.
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филатов прав, єдине, він просто забув де живе.
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