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 Політика України
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Все про:Байден (170) США (5764) Рябошапка Руслан (180) Burisma (5)

 "Немає справи Burisma. Вона існує в мозку того, хто її придумав", - Рябошапка

У ГПУ немає кримінальної справи щодо компанії Burisma, може йтися лише про певне провадження, де могла фігурувати ця назва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

"Немає справи Burisma. Вона існує в мозку того, хто її придумав. Просто може бути якесь провадження, в якому може фігурувати слово Burisma. Може таких проваджень декілька. Після аудиту порахуємо, в скількох справах є таке слово, в якому контексті вживається. Тоді, може, щось детальніше прокоментую", - сказав він.

Водночас Рябошапка зазначив, ніхто, зокрема Президент України Володимир Зеленський, не просив його ставитися з особливою увагою до жодних справ: "Ні про Burisma, ні про Пашинського, ні про Гладковського, ні про кого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден-молодший спростовує будь-які порушення під час роботи в Україні

Нагадаємо, Гантер Байден - колишній член Ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.

У 2014 році Генеральна прокуратура України висунула Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.

У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma до НАБУ і САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.

Читайте: Україна не хоче проводити розслідування, тому що Байден захищений, ми маємо її змусити, - Джуліані у випадковому дзвінку репортерові NBC

У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування щодо компанії Burisma, у якій раніше працював Гантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Гантер не порушував жодних українських законів.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158028
 
 
 Топ коментарі
 
Импичмент, так импичмент!!! Подосрал моника Трампу не кисло "Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4776
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Так они же ничего не умеют. Разве они пришли чтобы что-то строить ? Они пришли чтобы вернуть Бене "Приват", и распродать последнее национальное достояние: землю. А больше они ничего и не собирались делать. Это же не Гройсман который лично проверял наличие лекарств в аптеках.
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А для чого заводити кримінальну справу якщо Петрушка з генплокулолом відмінили закон про незаконне збагачення...
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"Вместе с тем, Рябошапка отметил, никто, в том числе Президент Украины Владимир Зеленский, не просил его относиться с особым вниманием ни к каким делам".
ги-ги))

-Я сам догадливый, и люблю монику.
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Импичмент, так импичмент!!! Подосрал моника Трампу не кисло
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А для чого заводити кримінальну справу якщо Петрушка з генплокулолом відмінили закон про незаконне збагачення...
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Та ну ! Тиждень тому :
"Ми наразі робимо аудит усього того, що може бути з "сюрпризами" від попереднього керівництва Генеральної прокуратури. Тому ці справи виймаються. Там, де фігурує "Бурісма", це одне величезне провадження, в якому фігурує половина нашої країни, зокрема частина іноземців, а в усіх інших провадженнях, про які я говорив, фігурують високопосадовці колишнього уряду 2010-2013 років", - сказав Рябошапка журналістам у середу ввечері в Києві.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, якою є справа, "в якій фігурує півкраїни", генпрокурор сказав: "Це провадження, в якому фігурують Ложкін, Гонтарева, Філатов, Янукович, Злочевський, Курченко, Пашинський, мені здається, там Байден, і "Бурісма" і хто завгодно. Це універсальне провадження, в якому можна розслідувати що завгодно".
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І знову "Я-не я і хата не моя"?Чому ж тоді "Горіла хата-палала"? від 50-ої хвилини:https://www.youtube.com/watch?v=Q0_AqpdwqK4
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Рябошапка: Общество требует крови и посадок
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сказал, что украинское общество "слишком устало от несправедливости". Он добавил, что планирует изменить ситуацию "громкими посадками".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/rjaboshapka-obshchestvo-trebuet-krovi-i-posadok-1403161.html

Поправлю Рябошапку.Украинское общество требует много крови,можно сказать "кровищи",и "море" посадок,с конфискацией майна разумеется.
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Посадки - это корм из телевизора. А колбаса и отруби - это корм из холодильника.
Плебсу придётся выбирать между тем и другим.
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Так, але для цього потрібний не Рябошапка, а Сталін. Щоби знищити мільйони представників цього суспільства. А як інакше? Чи ми поділимо злочинців на свої і чужих? Говорячи відверто, відсотків 90% українців є за що посадити, якщо уважно покопатись... і це навіть за наших мега лояльних законів, а як би тут діяли закони цивілізованої країни, де несплата податків тяжкий злочин, то й усі 100%.
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і де такий Сердж-транс з Карпат, курси прискореної дедукції проходив, щоб 90% населення злодіями обзивати? І це ж не нульовка, а ЗВЁЗДА пише?
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"...Водночас Рябошапка зазначив, ніхто, зокрема Президент України Володимир Зеленський, не просив його ставитися з особливою увагою до жодних справ: "Ні про Burisma, ні про Пашинського, ні про Гладковського, ні про кого..."
===
Якщо не просив, то чому ти назвав саме ці прізвища? Підсвідоме заговорило? "Немає справи Burisma. Вона існує в мозку того, хто її придумав", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4044
Якщо хочеш щось підтвердити -- спростовуй його у пресі.
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Полгода разговоров, сми превратились в пиартрибуну,а на деле - ноль.
Говорили -балакали...
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Так они же ничего не умеют. Разве они пришли чтобы что-то строить ? Они пришли чтобы вернуть Бене "Приват", и распродать последнее национальное достояние: землю. А больше они ничего и не собирались делать. Это же не Гройсман который лично проверял наличие лекарств в аптеках.
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Каким образом какая-то "посадка" добавит жратвы в холодильниках тех кто жаждет посадок ? "Немає справи Burisma. Вона існує в мозку того, хто її придумав", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7046
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Це радянський дефектний ген. Мені не потрібно щоби було краще, мене влаштує, щоби комусь було гірше.
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пля ... куди ти лізеш? Вам, Зебілам обмеженим потрібно : "молчать и слушать, молчать и слушать" (с)
Хто воно таке, щоби знову педалювати цю тему? Хворі покидьки...
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Знову замість клопіткої роботи Генеральний зайнятий політиканством... ну і чим ця влада відрізняється від попередньої?
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Так петя-скот само придумывать само в это верить ! Петя-скот это не Украина это отдельный ското- народ очень очень мало но есть на ферма ! ))))
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все это дело придумал
Порох с Югиком
Хотели перед Трамнашмацкаль прогнуться
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Лукаш права- эпический идиот. На месте господина президента после этого заявления я б его уволил БЕЗ ПРАВА занимать госдолжности. Вы у себя в прокуратуре разберитесь зачем к МИРОВОМУ гранду "закидоны" делать?
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