 "Немає справи Burisma. Вона існує в мозку того, хто її придумав", - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

"Немає справи Burisma. Вона існує в мозку того, хто її придумав. Просто може бути якесь провадження, в якому може фігурувати слово Burisma. Може таких проваджень декілька. Після аудиту порахуємо, в скількох справах є таке слово, в якому контексті вживається. Тоді, може, щось детальніше прокоментую", - сказав він.

Водночас Рябошапка зазначив, ніхто, зокрема Президент України Володимир Зеленський, не просив його ставитися з особливою увагою до жодних справ: "Ні про Burisma, ні про Пашинського, ні про Гладковського, ні про кого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден-молодший спростовує будь-які порушення під час роботи в Україні

Нагадаємо, Гантер Байден - колишній член Ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.

У 2014 році Генеральна прокуратура України висунула Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.

У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma до НАБУ і САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.

Читайте: Україна не хоче проводити розслідування, тому що Байден захищений, ми маємо її змусити, - Джуліані у випадковому дзвінку репортерові NBC

У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування щодо компанії Burisma, у якій раніше працював Гантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Гантер не порушував жодних українських законів.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.