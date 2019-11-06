 "Немає справи Burisma. Вона існує в мозку того, хто її придумав", - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
"Немає справи Burisma. Вона існує в мозку того, хто її придумав. Просто може бути якесь провадження, в якому може фігурувати слово Burisma. Може таких проваджень декілька. Після аудиту порахуємо, в скількох справах є таке слово, в якому контексті вживається. Тоді, може, щось детальніше прокоментую", - сказав він.
Водночас Рябошапка зазначив, ніхто, зокрема Президент України Володимир Зеленський, не просив його ставитися з особливою увагою до жодних справ: "Ні про Burisma, ні про Пашинського, ні про Гладковського, ні про кого".
Нагадаємо, Гантер Байден - колишній член Ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.
У 2014 році Генеральна прокуратура України висунула Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.
У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma до НАБУ і САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.
У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування щодо компанії Burisma, у якій раніше працював Гантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Гантер не порушував жодних українських законів.
24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
ги-ги))
-Я сам догадливый, и люблю монику.
"Ми наразі робимо аудит усього того, що може бути з "сюрпризами" від попереднього керівництва Генеральної прокуратури. Тому ці справи виймаються. Там, де фігурує "Бурісма", це одне величезне провадження, в якому фігурує половина нашої країни, зокрема частина іноземців, а в усіх інших провадженнях, про які я говорив, фігурують високопосадовці колишнього уряду 2010-2013 років", - сказав Рябошапка журналістам у середу ввечері в Києві.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, якою є справа, "в якій фігурує півкраїни", генпрокурор сказав: "Це провадження, в якому фігурують Ложкін, Гонтарева, Філатов, Янукович, Злочевський, Курченко, Пашинський, мені здається, там Байден, і "Бурісма" і хто завгодно. Це універсальне провадження, в якому можна розслідувати що завгодно".
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сказал, что украинское общество "слишком устало от несправедливости". Он добавил, что планирует изменить ситуацию "громкими посадками".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/rjaboshapka-obshchestvo-trebuet-krovi-i-posadok-1403161.html
Поправлю Рябошапку.Украинское общество требует много крови,можно сказать "кровищи",и "море" посадок,с конфискацией майна разумеется.
Плебсу придётся выбирать между тем и другим.
===
Якщо не просив, то чому ти назвав саме ці прізвища? Підсвідоме заговорило?
Якщо хочеш щось підтвердити -- спростовуй його у пресі.
Говорили -балакали...
Хто воно таке, щоби знову педалювати цю тему? Хворі покидьки...
Порох с Югиком
Хотели перед Трамнашмацкаль прогнуться