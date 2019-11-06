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Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
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 Прокурори не хотіли розслідувати справу Гандзюк, - Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк мало зрушень.

Про це він заявив в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я не буду прямо відповідати на це запитання. Скажу лише, що ми поміняли групу прокурорів. У цій справі є величезна проблема. Що її не хотіли розслідувати. Низка різних причин. Я про це не можу публічно говорити. Треба дуже багато зробити, щоб мати результат. Те середовище, що існувало на час вчинення злочину, на час здійснення розслідування, впливало на його результати", - розповів Рябошапка, відповідаючи на запитання чи міг бути саботаж з боку прокурорів у справі про вбивство Гандзюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батько Гандзюк: Обіцянок у справі Каті було багато і від минулої влади, і від нинішньої. Але конкретних дій поки не бачу

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімацію. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158026
 
 
 Топ коментарі
 
Хватит носиться с этой ганзюк.
человек под присмотром врачей, с постоянными анализами и мониторингом состояния здоровья умирает от тромба - трагедия
но почему не отмечают годовщину гибели других активистов?

поищите в сети ее посты. мат на мате. наглость и быдлячество. зато икона.....
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Ну так прапор тепер рябій шапці в руки , а не займатися бла бла бла.
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Когда хотят убить кислоту не выливают, есть шанс выжить, вряд ли хотели убить ,скорее припугнуть.Тут скорее всего статья -непреднамереное убийство.,так что рябокепка ничего нового не открыл и не расследовал ,только очередной раз тыкнул в попередников.
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..."не хотели расследовать" ...так "нехотели" ...звільнити і зразу ж запитати чому "нехотели"
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Хватит носиться с этой ганзюк.
человек под присмотром врачей, с постоянными анализами и мониторингом состояния здоровья умирает от тромба - трагедия
но почему не отмечают годовщину гибели других активистов?

поищите в сети ее посты. мат на мате. наглость и быдлячество. зато икона.....
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...но почему не отмечают годовщину гибели других активистов...

ФЛАГ тобі в руки ...чому б і ні ?
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Так вот почему семья Луценко срочно поехала учить английский зык.
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Ну так прапор тепер рябій шапці в руки , а не займатися бла бла бла.
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Имена, фамилии в студию, что за хрень, как будто они невидимки, хватит про "папередников". Можно "четко и конкретно", или закрой **.ло.
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Здарсте приехали... нелох рассказывает что уже вот-вот скоро всех найдут и накажут. А тут на тебе... видимо сразу после снижения коммунальных тарифов. Ведь ротредам+ отменили и теперь тарифы должны упасть да зебобики?
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Когда хотят убить кислоту не выливают, есть шанс выжить, вряд ли хотели убить ,скорее припугнуть.Тут скорее всего статья -непреднамереное убийство.,так что рябокепка ничего нового не открыл и не расследовал ,только очередной раз тыкнул в попередников.
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Лить кислоту и убивать-это одно и то же. Не играй словами.
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Да никому она не нужна...а уж тем более пересичным Прокуроры не хотели расследовать дело Гандзюк, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3021
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Может и не хотели?Но пока ,все что они расследовали ,только это и есть! А очень правильный рябошляпа и его прокуроры только обещания и 0.
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Звичайно не хотіли.Що розслідувати,якщо там все перерите вздовж і впоперек.Такі справи кидають слідакам і прокурорам .як покарання.
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Порохоботы дошли до того, что оправдывают убийц, что бы защитить Петиного дурака Югика.
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А прізвища у цих прокурорів є? І вони продовжують працювати прокурорами?
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Зелюкам не процес нужен ,а видимость их деятельности, якобы посмотрите - мы не такие,мы хорошие .
Но факт в том, что они -вообще никакие , артисты разговорного жанра ,фокусники - покусники, комедианты и жонглеры.
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..."Я вас на ноль умножу!" В Киеве одиозный сотрудник ГПУ устроил скандал полицииВ Киеве из-за создания аварийной ситуации на дороге патрульные задержали мужчину, который оказался одиозным сотрудником Генпрокуратуры Украины.
Как сообщает "Киев Оперативный" в своем Telegram, он начал угрожать копам и вести себя агрессивно.
"Оказалось, что это одиозный господин Мукан Игорь Ярославович. Известность в широких кругах этот человек приобрела после того, как обругал, угрожал и унижал свою коллегу. После этого его уволили, но он подал кассационную жалобу на возобновление в работе. Ибо "несправедливо", - говорится в сообщении.
Кроме того, он дважды пытался продуть алкотестер "Драгер", однако, все попытки оказались безрезультатными. В итоге, он отказался от этой процедуры, из-за чего сразу же получил постановление о привлечении к ответственности по ст. 130 КУоАП (вождение в состоянии опьянения).
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/339257-ja_vas_na_nolj_umnohu_v_kieve_odioznyj_sotrudnik_gpu_ustroil_skandal_politsii
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рябатряпка оченя слабый пракурор -народ памагите и паддержите его.. он ешо вусех алигаторских боитса..
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