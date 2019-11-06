 Ізраїльтянка відмовилася від обміну своєї доньки з російської в'язниці: "Моя дочка не буде розмінною монетою!"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє cursorinfo.co.il.

Як повідомив 5 листопада портал МАКО, йдеться про подане раніше прохання до Верховного суду Ізраїлю скасувати рішення міністра юстиції про екстрадицію російського хакера Олексія Буркова до США.

"Я прийняла це рішення після важких роздумів. І все ж таки я вирішила, що моя дочка не буде розмінною монетою в руках росіян", - пояснила Яффа Іссахар.

Як інформував "Курсор", 5 листопада прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков відмовився відповідати на запитання про можливе помилування громадянки Ізраїлю Наами Іссахар.

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У Росії громадянку Ізраїлю і США засудили до семи з половиною років колонії за обвинуваченням у контрабанді наркотиків. Пєскова запитали про можливість помилування на брифінгу щодо розгляду петиції про помилування Наами.