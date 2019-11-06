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Все про:Ізраїль (343) наркотики (865) помилування (74) Росія (20386) Іссахар (1)

 Ізраїльтянка відмовилася від обміну своєї доньки з російської в'язниці: "Моя дочка не буде розмінною монетою!"

Яффа Іссахар, мати Наами Іссахар, яка перебуває в ув'язненні в Росії, звернулася до адвокатів Наами з проханням відкликати клопотання в БАГАЦ проти рішення міністра юстиції Аміра Охани.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє cursorinfo.co.il.

Як повідомив 5 листопада портал МАКО, йдеться про подане раніше прохання до Верховного суду Ізраїлю скасувати рішення міністра юстиції про екстрадицію російського хакера Олексія Буркова до США.

"Я прийняла це рішення після важких роздумів. І все ж таки я вирішила, що моя дочка не буде розмінною монетою в руках росіян", - пояснила Яффа Іссахар.

Як інформував "Курсор", 5 листопада прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков відмовився відповідати на запитання про можливе помилування громадянки Ізраїлю Наами Іссахар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін назвав Ізраїль російськомовною державою

У Росії громадянку Ізраїлю і США засудили до семи з половиною років колонії за обвинуваченням у контрабанді наркотиків. Пєскова запитали про можливість помилування на брифінгу щодо розгляду петиції про помилування Наами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158024
 
   
 Топ коментарі
 
Поэтому у евреев есть будущее, а у украинцев нет... разве что какие-то малоросы любители говнокварталов. Мова-армия-вера - пфф... порноактриса и туристический товар!
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Дуже показовий момент для українців.
Дивіться і запам'ятовуйте.
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то ли дело военные моряки украины. они же НЕЖЕНКИ ))))
те девушка израильтянка и ее семья оказались на порядок сильнее чем военные моряки украины? в рабском хлеву им и теплее и сытнее ))))
так вы устали от войны??
а израиль лет 70 уже воюет
они НЕ РАБЫ, в отличие от зеленкиных почитателей
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здесь про сына Сталина Якова уже вспоминали?
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А ты думаешь, што пропаганда сациализма не наркотик ???
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Для того щоби Вам підкинути наркотики навіть майстером мануальних маніпуляцій не треба бути. А потім Вас розстріляти, як Ви і побажали не вникаючи у обставини.
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а может просто вас шлёпнуть ради хохмы ?
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Швидше за все кацапня влаштувала підставу.
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Та 100% !!! Сам Путін засунув в кишеню паломниці по Святим місцям білий порошок...
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Этим и отличаются люди здорового человека от людей курильщика.
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А она что будет сідеть? Спитають ЗЕбобікі. НІ не буде.
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приговорили к семи с половиной годам колонии .- Не понятно почему Нетаньяха не вступился за соотечественницу-он много сделал для Путина. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера./ Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям/ Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз.
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вы считаете, что они в нормальных отношениях ?
вы бредите
карлик считает его жидярой, а Нетаньяху вована ****** и бандитом,
а вот у вас «Пуууууууктиииииин» э
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стоило новости вырваться в топы
сразу нагадили в ней петеботы.
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Ой вей. Верніть моряків. І кораблі. Бо в українських тьолок сльози....

Вроде в гімні України і є слова шо душу й тіло ми положим за нашу свободу, тільки в тюрмі або полоні патріоти болт ложили на ці слова і ниють шо треба вже додому.
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А ти душу й тіло часом не в окопі ложиш? Чи все-таки на дивані?
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Наркотики в Израиле - серьезная проблема, но без них никак. В здравом уме сложно принять, что ты избранный Богом народ, а сосед араб или европеец - имеет только животную Душу.
Поэтому нет ни одного еврейского ученого серьезного, который принимает иудаизм, а верят в свою избранность только последние ублюдки рода человеческого.
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Там такий дрімучий шовінізм , особливо Хабад Любавичський , що в кого хочеш дах поїде .
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Все намного проще. Израиль и Россия - управляются с одного центра. Хотели провернуть спецоперацию по спасению своего хакера от США, но у задержанной девушки родителя оказались честными,возможно христианами, и не захотели подыгрывать Злу.
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Ізраїльтяни за свого одного солдата Гілада Шаліта віддали 1027 палестинців.
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"Поэтому нет ни одного еврейского ученого серьезного, который принимает иудаизм..."??? А кто ж они? Мусульмане? Христиане?... Или "серьезный" определяется по вере?
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то нація, а ми нацмени/По результатам переписи населения Украины 2001 г. к евреям себя причисляют 105.480человек.
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І поїде ФСБешник Олексій Бурков у штати, а там з нього випотрошать усе, що йому відомо про втручання Московії у вибори в США, і республіканці, разом із демократами, ох*єють від тієї інформації, і зрозуміють, що їм президента ПРИЗНАЧАЄ Путін, а не обирає народ США. Ізраїльтянка відмовилася від обміну своєї доньки з російської в'язниці: "Моя дочка не буде розмінною монетою!" - Цензор.НЕТ 8832 Ізраїльтянка відмовилася від обміну своєї доньки з російської в'язниці: "Моя дочка не буде розмінною монетою!" - Цензор.НЕТ 8832 Ізраїльтянка відмовилася від обміну своєї доньки з російської в'язниці: "Моя дочка не буде розмінною монетою!" - Цензор.НЕТ 8832
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То ли не сложились отношения между матерью и дочерью, то ли женщина очень плохо себе представляет реалии тюремного РАБСТВА в паРашке, мать есть мать, дитя на первом месте (это ведь инстинкт материнства), это отец может себе позволить "политическую принципиальность"!
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всякое может быть, но обмен не равноценен, как минимум, а

решение этой женщины очень сильное !
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русских надо убивать, это один выход, иначе они ещё людишек наворуют
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