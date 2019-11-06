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 Через пошкодження газопроводу 4 мікрорайони в Кропивницькому залишилися без теплопостачання, - ДСНС

У Кропивницькому через пошкодження газопроводу на одному з міських підприємств 4 мікрорайони міста залишилися без теплопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"5 листопада близько 17:20 у м. Кропивницький під час проведення земляних робіт на території ТОВ "Елада-Трейд" (пр. Промисловий, 14а) пошкоджено газопровід діаметром 90 мм. Унаслідок цієї події постраждалих немає. Від газопостачання відключено південно-західну котельню КП "Теплоенергетик" та тимчасово припинено теплопостачання 4 мікрорайонів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що 6 листопада з 8 години планується проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Температура повітря 11 градусів тепла.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158022
 
 
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Вот вам и правление Зеленского... ничего не строится нового кроме ТРЦ и ЖК не ремонтируется старого, а деньги распиливаются из бюджета колосальные
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Ну да Зе виноват что местные умельцы не согласовали проведение работ с газовщиками и не посмотрели на столбах метки .
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Зе назначает министров, а те в свою очередь уже должны заниматься своей работой... Поэтому вина Зе здесь очевидна
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Это было в СССР, а сейчас ООО и министр побоку .
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так падажи.. при Порохе все считали что это президент виноват, а при бубочке уже не виноват президент?
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вот так всегда начинаешь дискусию с зебилами, и когда загоняшь их в угол они сливаются
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У газовщиков праздник, денег заработают и на работе и на штрафе . Бедный экскаваторщик .
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