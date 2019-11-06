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Все про:вибори (4563) Польща (1979) Президент (612) Туск (219)

 Туск вирішив не балотуватися на пост президента Польщі

Президент Євроради Дональд Туск заявив, що вирішив не балотуватися в президенти Польщі на виборах 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він сказав у коментарі польським телеканалам Polsat News та TVN24.

"Після глибоких роздумів я вирішив, що не буду кандидатом на найближчих президентських виборах", - сказав Туск.

За його словами, він вирішив оголосити про своє рішення, оскільки час йде, а опозиції треба швидко визначатися із суперником для нинішнього президента Анджея Дуди, який спробує наступного року переобратися на пост.

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Туск додав, що опозиція може ці вибори виграти, але для цього потрібно вибрати кандидата, що не буде обтяжений багажем складних і непопулярних рішень, таких як є за його плечима з часів, коли він був прем'єр-міністром Польщі (2007−2014 рр.).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158020
 
   
 Топ коментарі
 
Какой "Порох" трудолюбивый" - ни свет, и заря, а он уже на ногах.. А какой педантичный и мстительный - уже полгода, как ушёл с поста, а каждое утро тебе в штаны срёт... Я бы, на твоём месте, или в суд, на него, подал, или завод биотоплива открыл... Лучше второе... Суд можешь и не выиграть, а вот биотопливо - перспективная вещь....... Разбогатеешь в момент.........
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Всё правильно... Дуда пытался "потрафить" своим избирателям, продолжительное время кивая на "папередника", и затягивая разрешение новых назревших проблем. И, теперь тот, кто сядет в кресло президента, после Дуды, будет вынужден их решать.. А решения могут тоже оказаться "непопулярными"...И оно Туску надо? Он что - "дежурная задница", "ассенизатор" - чужое дерьмо разгребать?...
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У кого "бредни"? В зеркало смотреть, не пробовал? Тема о Туске и выборах в Польше, а ты и туда "Пороха" вклеил... Знаешь, как это в психиатрии называется? "Навязчивая идея"... А это считается "психическим расстройством".......
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Туск еще за Смоленск 2010 не ответил, а уже пост себе в Польше подбирает.
Сидеть - на пару с Порохлом в Украине - вот его пост.
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Какой "Порох" трудолюбивый" - ни свет, и заря, а он уже на ногах.. А какой педантичный и мстительный - уже полгода, как ушёл с поста, а каждое утро тебе в штаны срёт... Я бы, на твоём месте, или в суд, на него, подал, или завод биотоплива открыл... Лучше второе... Суд можешь и не выиграть, а вот биотопливо - перспективная вещь....... Разбогатеешь в момент.........
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начинать утро с бредней - карма порохобота.
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У кого "бредни"? В зеркало смотреть, не пробовал? Тема о Туске и выборах в Польше, а ты и туда "Пороха" вклеил... Знаешь, как это в психиатрии называется? "Навязчивая идея"... А это считается "психическим расстройством".......
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постарайся постить по теме, не переходя на личности, порохохам.
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и не спамь первый пост, Яр, показывая низость порохоботского нутра. Больше тут некому.
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Мальчик, а я у тебя - второй, после "Пороха", на очереди, срать тебе в штаны"?..
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Воно на роботі. Приклеїло прапор Британії і думає, що замаскувалося.
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Ну так за бабки работают по распорядку-чему удивляешься?
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чего у вас не было при порошенко - волосиков на пахе или плеши на голове?
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Всё правильно... Дуда пытался "потрафить" своим избирателям, продолжительное время кивая на "папередника", и затягивая разрешение новых назревших проблем. И, теперь тот, кто сядет в кресло президента, после Дуды, будет вынужден их решать.. А решения могут тоже оказаться "непопулярными"...И оно Туску надо? Он что - "дежурная задница", "ассенизатор" - чужое дерьмо разгребать?...
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и тут неадекват. Главное дело - реформу верховного суда, его очистку от ставленников
Туска и прочего недолюстрата - Дуда завалил под давлением евросоюза и антипольских,
по сути демонстрантов из того-же недолюстрата, соросни и коррупционеров - вполне
себе польского аналога союза ПЕСa и рыгов.
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Так и я же, об этом - "папередники" мешали...
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ПОльшевики-тусковцы и ПЕСовская порошня имеют много общего. Обе силы, кстати, пытаются представить народ, избравший им замену, как быдло и прикрывают свои коррупционные дела и намерения евроинтеграцией.
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Якщо ольгіно винаймає аж таких хворих як той дурник під прапором Британії, то кепські справи на кацапії.
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Дуду за його термін "переагітували". І тепер туску нема сенсу пхатися назад у Польщу бо там справа Амберґольд висить у суді.
Він КҐБю потрібен у європарламенті,єврокомісії,там ще не усіх перевербували! Туск вирішив не балотуватися на пост президента Польщі - Цензор.НЕТ 3604
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