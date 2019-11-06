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 Політика України, Економіка
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Все про:МВФ (603) допомога (917) фінансування (569) Євросоюз (2673) Кулеба Дмитро (163)

 У Євросоюзі визнають, що Україна зробила багато для отримання макрофінансової допомоги ЄС, - Кулеба

У Євросоюзі уважно спостерігають за розвитком діалогу між Україною та МВФ і визнають, що наша країна багато зробила для отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на зустрічі з журналістами за підсумками засідання Комітету асоціації Україна - ЄС в Брюсселі заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Так він відповів на запитання, яким чином дискусії між Україною і МВФ щодо умов надання фінансової підтримки можуть вплинути на отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

"Сьогодні на зустрічах, які я мав, колеги з Європейського Союзу зазначали, що Україна справді зробила дуже багато для отримання макрофінансової допомоги ЄС. Водночас вони спостерігають за розвитком нашого діалогу з МВФ. Але я сьогодні відчув дуже сильну підтримку України, і готовність наших європейських партнерів її продовжувати. Тому станом на зараз у мене дуже позитивні враження щодо цього", - зазначив Кулеба.

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Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною повідомило, що Міжнародний валютний фонд відклав фінансову допомогу Україні через стурбованість, що президент Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, виведених з українських банків, в тому числі "Приватбанку".

Згодом цю інформацію спростував Кабмін, наголосивши, що підтримує "робочий процес" з Міжнародним валютним фондом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158019
 
 
 Топ коментарі
 
Давай дэнги, дэнги давай.
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когда нет результата, говорят о "рабочем процессе". в медицине этот "процесс" Кабмина называют импотенцией...
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Хвали мене, моя губонька.... Віце премьєр займається самовихвалянням.
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Да, мы можем пропустить Путина в Европу и через пол-года в Милане мона будет спать в блевотине на центр. площади, а в Париже даже негры и цыгане убегут за противогазами от "здесь русский дух, здесь русью пахнет"
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Хвали мене, моя губонька.... Віце премьєр займається самовихвалянням.
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чьи ездят? какие? это кто? это замкадыши которые топят дровами то?


\\\\\\\\\\Даже поляки теплее относятся к кацапам,чем к украинцам.\\\\\\\\\\

Да, украинцев сжигают сразу, а кацапов на протяжении дня тепло подогревают, настолько "любят"...

Макрон как раз щепку в чужом глазу и увидел - у него разнесли памятники и скульптуры, а он ни пи-пи, обо "расизм". А против европейцев можно и погавкать, против болгар то(они ко всему прочему - православные как и кацапы)
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Я как раз и не горжусь прошлым, ибо предки были рабами у рабов рабов(татары рабы турок, кацапы рабы татар, наши рабы кацапов)

В разы больше? Точно? Это из разряда:
\\\\\\\\\\\\Даже поляки теплее относятся к кацапам,чем к украинцам\\\\\\\\\\\\

\\\\\\кава у Видни,видэнська опэра...что там еще рассказывало пэдро? \\\\\\\

че рожей то крутишь?
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Дима,у вас неверные приоритети.Вначале нужно вернуть украднное,а затемь в новые долги влезать.https://intvc.org/en/news/analitycs/pwc-auditors-imf-officials-plundered-ukrainian-loans-with-the-countrys-leadership
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Кулеба: Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
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когда нет результата, говорят о "рабочем процессе". в медицине этот "процесс" Кабмина называют импотенцией...
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не отчаивайся, говорят счас много новейших лекарств от єтого
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