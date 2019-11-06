 У Євросоюзі визнають, що Україна зробила багато для отримання макрофінансової допомоги ЄС, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на зустрічі з журналістами за підсумками засідання Комітету асоціації Україна - ЄС в Брюсселі заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.
Так він відповів на запитання, яким чином дискусії між Україною і МВФ щодо умов надання фінансової підтримки можуть вплинути на отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу.
"Сьогодні на зустрічах, які я мав, колеги з Європейського Союзу зазначали, що Україна справді зробила дуже багато для отримання макрофінансової допомоги ЄС. Водночас вони спостерігають за розвитком нашого діалогу з МВФ. Але я сьогодні відчув дуже сильну підтримку України, і готовність наших європейських партнерів її продовжувати. Тому станом на зараз у мене дуже позитивні враження щодо цього", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною повідомило, що Міжнародний валютний фонд відклав фінансову допомогу Україні через стурбованість, що президент Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, виведених з українських банків, в тому числі "Приватбанку".
Згодом цю інформацію спростував Кабмін, наголосивши, що підтримує "робочий процес" з Міжнародним валютним фондом.
\\\\\\\\\\Даже поляки теплее относятся к кацапам,чем к украинцам.\\\\\\\\\\
Да, украинцев сжигают сразу, а кацапов на протяжении дня тепло подогревают, настолько "любят"...
Макрон как раз щепку в чужом глазу и увидел - у него разнесли памятники и скульптуры, а он ни пи-пи, обо "расизм". А против европейцев можно и погавкать, против болгар то(они ко всему прочему - православные как и кацапы)
В разы больше? Точно? Это из разряда:
\\\\\\\\\\\\Даже поляки теплее относятся к кацапам,чем к украинцам\\\\\\\\\\\\
\\\\\\кава у Видни,видэнська опэра...что там еще рассказывало пэдро? \\\\\\\
че рожей то крутишь?