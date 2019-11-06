 США і Росія опинилися в стані нової холодної війни, - ексдержсекретар Бейкер

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Російській службі "Голосу Америки", заявив колишній державний секретар США (1989-1992 рр.) Джеймс Бейкер.
"Ми, чесно кажучи, опинились у новій "холодній війні", до то ж настільки ж "холодній", як і попередня. І якщо мене зараз питають, як у ній перемоги, то я можу лише запропонувати робити те саме, що ми робили попереднього разу",- зазначив Бейкер.
За словами експосадовця, такими діями є "рішуча підтримка свободи, демократії та вільного ринку".
"Наша парадигма була значно кращою за державницьку та авторитарну парадигму Радянського Союзу. Так нам і потрібно відповідати на сучасні виклики".
Водночас Бейкер заявив, що не вважає, що відносини між США та Росією зараз гірші, ніж за часів "холодної війни".
"Коли російські літаки облітають наші кораблі та літаки, це просто неприйнятно. Це порушення правил застосування збройних сил та може призвести до інцидентів. Так і починаються війни. Але я не думаю, що наші відносини зараз гірші, ніж тоді", - зауважив Бейкер.
Або як божевільний бовдур...
Розпад совка він сприйняв як особисту трагедію, тепер намагається помститись американцям і відродити союз.
найди мои посты о лизании - а у тебя это на подсознании...\по Фрейду...)))\
1. Декомунізація(!) - ставлю на перше місце в його заслугах, хоча багато хто про неї просто забуває.
2. Українізація України - квоти на мову для ЗМІ, українізація навчання у школі, та інше.
3 Самостійна українська церква
4. Курс на Європу та Нато, вписаний у Конституцію.
Та інше.
" якщо мене зараз питають, як у ній перемоги, то я можу лише запропонувати робити те саме, що ми робили попереднього разу",- зазначив Бейкер."
Значить, розвалити Рашку again.
ида - Сириусу больше не наливать...)(с)