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Все про:Росія (20386) США (5764) Бейкер (2)

 США і Росія опинилися в стані нової холодної війни, - ексдержсекретар Бейкер

США і Росія опинилися в стані нової холодної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Російській службі "Голосу Америки", заявив колишній державний секретар США (1989-1992 рр.) Джеймс Бейкер.

"Ми, чесно кажучи, опинились у новій "холодній війні", до то ж настільки ж "холодній", як і попередня. І якщо мене зараз питають, як у ній перемоги, то я можу лише запропонувати робити те саме, що ми робили попереднього разу",- зазначив Бейкер.

За словами експосадовця, такими діями є "рішуча підтримка свободи, демократії та вільного ринку".

"Наша парадигма була значно кращою за державницьку та авторитарну парадигму Радянського Союзу. Так нам і потрібно відповідати на сучасні виклики".

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Водночас Бейкер заявив, що не вважає, що відносини між США та Росією зараз гірші, ніж за часів "холодної війни".

"Коли російські літаки облітають наші кораблі та літаки, це просто неприйнятно. Це порушення правил застосування збройних сил та може призвести до інцидентів. Так і починаються війни. Але я не думаю, що наші відносини зараз гірші, ніж тоді", - зауважив Бейкер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158018
 
   
 Топ коментарі
 
Доня як біла ворона на фоні американсько-росіских відносин.
Або як божевільний бовдур...
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Вариант № - 2 , к истине ближе всего . США и Россия оказались в состоянии новой холодной войны, - экс-госсекретарь Бейкер - Цензор.НЕТ 4788 .
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Де б взяти Штатам нового Рейгана.Той був хоть і актор,але не членограй.
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Погано, если республиканцы не найдут себе кандидата подостойнее Трампа, чтобы можно было бы с легким сердцем желать демократам поражения.
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Неправда. Доня сказал что любит Россию.


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Доня як біла ворона на фоні американсько-росіских відносин.
Або як божевільний бовдур...
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Эта шапочка передается от президента к президенту, начиная с Клинтона. Увы.
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З фуйлом в президентах ... Так і мало статись. Він націлений на боротьбу із заходом.
Розпад совка він сприйняв як особисту трагедію, тепер намагається помститись американцям і відродити союз.
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Де б взяти Штатам нового Рейгана.Той був хоть і актор,але не членограй.
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так вы и выбрали членограя - теперь не нойте...)
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Я і не нию,я висказую своє бачення.Це ви досі вилизуєте Баригу Мародера))
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ты открой глаза крот - ааа..., ты же априори слепой...)))
найди мои посты о лизании - а у тебя это на подсознании...\по Фрейду...)))\
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Дуже потішно спостерігати, коли вальцманові анілінгери стверджують, що "ні разу і ніколи". Чи "п'ять років - не рахується". Твій нік - це тавро сектанта #жидипоновому
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"Вальцман" сейчас не в "тренде".. "Это тонкое разжигатие атисемитизма" и "подсознательного противостояния президенту Украины, являющегося представителем национального меньшинства...".Тебе кураторы не сообщили?...Смотр, "дадут по попке", и денег не дадут..
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Уалцман залишиться ним і буде в тренді навіть тоді, коли сяде. Куди сяде - треба уточняти? Чи буде засуджений заочно і буде бігати по іспаніях і верещати про 'політичне переслідування'.
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За що Степан Андрійович похвалив би Петра Олексійовича:
1. Декомунізація(!) - ставлю на перше місце в його заслугах, хоча багато хто про неї просто забуває.
2. Українізація України - квоти на мову для ЗМІ, українізація навчання у школі, та інше.
3 Самостійна українська церква
4. Курс на Європу та Нато, вписаний у Конституцію.
Та інше.

" якщо мене зараз питають, як у ній перемоги, то я можу лише запропонувати робити те саме, що ми робили попереднього разу",- зазначив Бейкер."
Значить, розвалити Рашку again. США і Росія опинилися в стані нової холодної війни, - ексдержсекретар Бейкер - Цензор.НЕТ 7883
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это же вы выбрали неВальцмана - выбрали Монику ЗЕленски неЛоха...)))
ида - Сириусу больше не наливать...)(с)
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Жду когда ********* у амеров окорочка клянчить будет!!!!!
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Нужно давить экономику РФ и лишать ее рынков торговли!
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Ржунімагу. Асашаї - країна добра, центр Демократії у Всесвіті. Навіть грошові банкноти пообписували гаслами, як вони щиро вірять в бозю. А підаРашка все не дає поширити омериганське добро по світу. Ці дві прокляті держави всю свою історію існування тільки тим і займались, що несли "добро" залізом і кров'ю туди, де стикались їх інтереси. Комуністичний монстр в особі совка сконав, залишивши по собі збіговисько кровожерних монголоїдів із ядерними кнопками в лапах. Дерьмократичний монстр досі існує та шукає, кому б ще "допомогти"
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Путину (точнее, КГБ) было легко взять власть: после бардака 90х население хотело любого порядка.
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Бардак 90-ых - тоже "мероприятие" КГБ и Пуйла в частности.
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Не совсем так. Бардак 90-х - результат развала СССР. А развал состоялся ввиду того что Ельцин был внесистемной фигурой, оттеснившей Горбачёва. Горбачёв был ставленником Андропова и Примакова, то есть КГБ. Они реализовали план Берии (закрытие большевистского проекта). Поскольку Ельцин был избран только в РСФСР, остальные республики помахали ручкой, ибо появилась возможность. По плану КГБ, развал не планировался; планировалась повальная прихватизация, уничтожение централизованной экономики и т.д.
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Вуйко Сем все робить вірно,бо Pupin-- ******,a ******-це шахрай, махляр,пройдисвіт.Якщо його блохи верещать та навіжено скачуть-дустом треба паразитів і все.
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Ну так сделайте выводы из первой холодной войны и завершите вторую безоговорочной капитуляцией, нюрнбергским трибуналом и денацификацией вместо очередного версальского мира!!!
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Гнилой совок тоже все время пыжился против США. Где он сейчас? На свалке истории.
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Хай живе холодна війна. Розвалився СРСР, розвалиться і кацапія.
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Те що, американці знову заговорили про "холодну війну" з мацкалотою дає надію людству. Особливо в Україні. Правда, не всім. Хтось таки тут може вигребти, як співучасник.
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она (холодная война) никогда и не прекращалась. в 90-х годах прошлого века градус напряженности немного понизился, но как только паРаша начала вставтьсколен - все начало возвращаться на круги своя. и для нас это скорее хорошо, чем плохо. есть немалый такой шанс, что штаты опять загонят паРашу в те говени, из которых они начали было выползать в последние два десятка лет и вяликой империи в итоге станет совсем не до "защиты" русскоязычного населения за пределами паРашы.
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Вона звідти і не виходила, просто ви за її слабкості не помічали. Побачили тільки тоді, коли вона посунулась в Україну.
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