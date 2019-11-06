 США і Росія опинилися в стані нової холодної війни, - ексдержсекретар Бейкер

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Російській службі "Голосу Америки", заявив колишній державний секретар США (1989-1992 рр.) Джеймс Бейкер.

"Ми, чесно кажучи, опинились у новій "холодній війні", до то ж настільки ж "холодній", як і попередня. І якщо мене зараз питають, як у ній перемоги, то я можу лише запропонувати робити те саме, що ми робили попереднього разу",- зазначив Бейкер.

За словами експосадовця, такими діями є "рішуча підтримка свободи, демократії та вільного ринку".

"Наша парадигма була значно кращою за державницьку та авторитарну парадигму Радянського Союзу. Так нам і потрібно відповідати на сучасні виклики".

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Водночас Бейкер заявив, що не вважає, що відносини між США та Росією зараз гірші, ніж за часів "холодної війни".

"Коли російські літаки облітають наші кораблі та літаки, це просто неприйнятно. Це порушення правил застосування збройних сил та може призвести до інцидентів. Так і починаються війни. Але я не думаю, що наші відносини зараз гірші, ніж тоді", - зауважив Бейкер.