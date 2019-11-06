 Найманці РФ чотири рази за добу перекривали шлях патрулям ОБСЄ на Донбасі, - звіт

Як повідомляється в останньому звіті СММ ОБСЄ, протягом понеділка, 4 листопада, зафіксовано чотири подібні випадки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"На блокпості на східній околиці н. п. Шевченко (непідконтрольний урядові, 69 км на південь від Донецька) двоє озброєних членів збройних формувань (один явно озброєний) знову відмовили патрулю СММ в проїзді в західному напрямку до н. п. Миколаївка (непідконтрольний урядові, 70 км на південь від Донецька), посилаючись на те, що "вище командування не було поінформоване", - йдеться у звіті.
Як зазначається, другий випадок стався на блокпості на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км південніше Донецька). Двоє бойовиків не пропустили патруль місії у південному напрямку до Саханки (непідконтрольна урядові, 97 км на південь від Донецька), посилаючись на "проведення робіт із розмінування".
"На блокпості на північ від Новоазовська (непідконтрольний урядові, 102 км на південний схід від Донецька) двоє озброєних членів збройних формувань знову відмовили команді місії у проїзді до н. п. Сєдове (непідконтрольний урядові, 106 км на південь від Донецька), посилаючись на "присутність диверсійної групи в районі", - інформують спостерігачі.
Крім того, орієнтовно за 3 км на південний захід від н. п. Металіст (непідконтрольний урядові, 7 км на північний захід від Луганська) член російських збройних формувань "відмовив патрулю місії у доступі до об'єкта військового типу, посилаючись на відсутність дозволу пропускати кого-небудь на територію об'єкта".
Совсем сивохо
После пяти тысяч лайков текст снесли с ФБ. Кажется кабан, услыжав лязг ножа в тазике и хруст соли в пакете, что-то заподозрил.
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Что-то мне стало совсем сивохо.
Так вот, Сивоха, ты третий день в Мариуполе. И открываешь для себя новые пласты бытия. Оно и понятно - ты жирный избалованный макдак, попавший в страшный фронт, почти на передовую. Наверное, тебе теперь за это положена медаль. А может быть даже орден.
Жирный - это не оскорбление. Я тоже бодипозитивный, но я свое пузо утягивал в бронжилет. А когда нас отпускали в Марик на отпуск, то нам казалось что мы попали в глухой тыл. Мы, Ангелы, были не менее узнаваемы чем ты. К нам подходили на улицах, давали детей сфоткаться, целовали на улицах незнакомые женщины.
Тайра шла в шапке с лисьим хвостом, опираясь на костыль, а мы с Фоксом сопровождали по флангам, в мультах, с шеями, обмотанными шемагами и с тяжелыми набедренниками. И с ногтями, из под которых выковыривали спичками чужую засохшую кровь под мобгоспиталем на Амосова.
Мы не выделыв@лись, просто давали понять мариупольским - мы здесь. Вы наши, мы вас не бросим никогда. Мы настоящие, мы есть, стоим под Широкино. Мы вас любим. Не бойтесь. Сволочь не пройдет, там три батальона стоят, и "сейбры" комбата Каскада тоже. И сто-три -один разведосы. И кошка Трешка. Там не прорвешься.
Нас с Фоксом стригли бесплатно на Восточном, даже с грязной головой - а чем ее мыть зимой в Широкино? в море окунать? - пропускали без очереди в маркетах, и однажды две проститутки в сауне решили дать нам бесплатно. Мы обнялись с ними и плакали. И они просили - мальчики, только не уходите. Не бросайте нас тут.
Тебе так не жить. Даже за деньги.
Полгода под Мариком, ледяное море, мерзлый сайдинг располаги, приходы в разных калибрах. И замерзшая кровь на полу эвакуатора. И ночь, которая начинается в четыре часа дня. И утро в которое надо вставать, а хочется сдохнуть.
Так вот, Сивоха, уйти должен ты, а не мы. Ты там третий день, и уже прозрел. А мы там жили и воевали. И за нами парикмахерши, продавщицы маркетов, швеи военторгов, таксисты, бабушка "семьдесят пять копеек", водители трамваев, дикий дед с колесом, и футбольная команда, и даже проститутки.
Они же уважаемые проститутки, а дешевые не "леди", как ты. После тебя - я бы им руку поцеловал.
Они за деньги свое собственное тело отдавали, а ты - наше, солдатское.
Упитанный сутенер на солдатском мясе.
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