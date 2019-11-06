 Ворог за добу 7 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети, АГС та великокаліберні кулемети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли:

- двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї - з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- біля Старогнатівки - з великокаліберних кулеметів;

- поблизу Лебединського - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Три обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- біля Горіхового - з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

- поблизу Хутора Вільного - з АГС;

- неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів.

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"Учора, 5 листопада, поранень унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем і стрілецької зброї вели вогонь по позиціях українських сил у районі Кримського.

"Обстріл тривав 35 хвилин. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було", - додали в пресцентрі ОС.