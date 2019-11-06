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Все про:ГПУ (3329) Переатестація (68) Рябошапка Руслан (180)

 Основний ризик вони вбачають у тому, що не пройдуть перевірку на доброчесність, - Рябошапка про прокурорів, які відмовилися від переатестації

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вважає, що 218 прокурорів відмовилися проходити переатестацію через перевірку на доброчесність.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"У багатьох прокурорів є свої наставники, власники чи куратори, які їх спрямовують. І атестація якраз може бути одним з інструментів, що допоможе виявити контрольованих прокурорів і позбутись їх", - вважає генпрокурор.

За його словами, більшість не ризикнули йти на атестацію.

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"Багато з них бояться перевірки на доброчесність – останнього етапу атестації. Дехто вирішив, що втомився, і пішов, наприклад, на пенсію. А більшість – просто не ризикнули", - зазначив Рябошапка.

Зокрема, саме зі страхом перевірки на доброчесність він пов'язує відмову проходити переатестацію 218 прокурорів із ГПУ.

"При цьому вони вам скажуть: "Ми не погодилися, бо це для нас принизливо. Ми – такі всі правильні, компетентні, нам довіряє суспільство, захищали його від злочинців, а нас чогось відправили на переатестацію"", - додав Рябошапка.

Також читайте: Я спокійно ставлюся до ініціативи своєї відставки і готовий обговорити її в Раді, - Рябошапка

Нагадуємо, 19 вересня український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб. 23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50% прокурорів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158014
 
   
 Топ коментарі
 
А сам Рябошапка проходил проверку на добропорядочность? Просто интересно...
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Допропорядність це відданість ідеалам Коломойського.
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Рябошапка... -- фамилия, какая-то стрёмная! Ещё Соженицын заметил, про эти все фамилии -- допросчиков и палачей -- уж больно дебильно-опасные.
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Рябошапка, а что с добропорядочным прокурором, который все прошел и избил посетителя прокуратуры?
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Ще невідома процедура цієї переатестації, але впевнено можна говорити про використання поліграфу, який не передбачений законами України.
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А сам Рябошапка проходил проверку на добропорядочность? Просто интересно...
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Он сам -- чистая допропорядочность! ...и нефиг интересоваться! *)
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эталон.......... а как иначе ??? всё ж относительно.......
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Дружина - Олеся Бартовщук, троє синів: Тимур, Лука та Марко (сини мають французьке громадянство).[18][19] Постійно проживають у Франції, де в Стразбурзі працює дружина Рябошапки - Олеся.
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Так весь прикол в том, что они (Рябошапка и его новые замы) освободили себя от аттестации и проверки на доброчесність. Типа святые, зачем проверять))) Для маскировки они это в законе прописали.
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Рябошапка... -- фамилия, какая-то стрёмная! Ещё Соженицын заметил, про эти все фамилии -- допросчиков и палачей -- уж больно дебильно-опасные.
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Солженіцин потім у головного кацапського ґебнюка брав нагороди. І нічого "нє замєтіл" Основний ризик вони вбачають у тому, що не пройдуть перевірку на доброчесність, - Рябошапка про прокурорів, які відмовилися від переатестації - Цензор.НЕТ 2039
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Кобзарь теж "стрьомне" прізвище, бо це козак, який пройшов війну, втратив зір та продовжує грати і цим закликає воювати проти ворога.
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...так я ж и не он... -- плебей мутный...
Лан, Али, -- спать пойду. Завтра за больничным идти -- а я уже почти здоровый. Най щастить -- прорвемось! *)
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Не вірю про плебея, бо трохи знаю твою історію. Щасти, здоров'я та люби жінок🙋
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А що має на увазі Рябошапка під добропорядністю? Як це можна перевірити?
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Допропорядність це відданість ідеалам Коломойського.
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ой было-было-было............ ещё при совке, кажысь при горбатом ввели..... ну сами понимаете.....
вся моновласть одинаковая...... сама себя аттестует.......... и главное шо получается...........
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Мой дед воин УПА - казать кто предае Украину той шлендра ! Петя-шлендри ви есть предатель Украины корупция капитуляция !
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а в чем состоит тест на рябую добропорядочность??
беню или кепку в жопу нужно поцеловать?
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Во всем мире это называется воровством, а у нас недобропорядочностью. А так выходит что они просто порядочные хоть и сволочи но у закона к ним притензии нет они в порядке
Дальше можно говорить о проститутках,песнях,полиграфах,но корупционеры отсуствуют как класс. Их в закне не прописали. Только самоуправление любых обьединений может противостоять государству барыг и мародеров,рекетиров.
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ты какой то странный, за монику, но против зелиных целей и задач.
ты, видать, шизофреник?
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Черное-белое,шизофреник-догмат. А ты видать будешь умственный дальтоник.
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различать цвета и оттенки твоих идиотических проявлений?
вот у меня других забот нет ))))))))))
уж луЧЧе быть дальтоником...
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ДЛЯ начала проще разобраться!? - с бабушками, мамами и жёнами работников прокуратуры И не только, откуда у них элитные автомобили, особняки?, и привлечь их ВСЕХ к ответственности согласно Закона. После этого все работники силовых структур И чинуши всех рангов сами побегут с занимаемых должностей.
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Сначала узаконить полиграф, а потом устраивать подобные проверки. Сейчас это бессмысленно, обыкновенное шоу для лохтората. Всё и так всё знают про работу данного ведомства, для этого достаточно опросить людей, кто сталкивался с ним непосредственно. Задача нового руководства должна состоять в правильной организации работы, контроле расследований и составления документов, чтобы ни один "честный" судья не смог их развалить. За халатное отношение должна наступать неотвратимая ответственность. И, самое главное, сроки, чтобы благодаря "кропотливой работе" не наступал срок давности и преступники не избегали наказания.
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