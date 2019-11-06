 РФ проводила ремонтні роботи на захоплених українських кораблях, - адвокат Полозов. ВIДЕО

Про це заявив адвокат звільнених українських моряків Микола Полозов в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"За моєю інформацією, принципова домовленість про це була досягнута, питання було в технічній частині, оскільки кораблі не експлуатувалися кілька місяців. Крім того, катер "Бердянськ" постраждав унаслідок обстрілу, і в техніків прикордонної служби були питання щодо плавучості цих суден, вони боялися, що просто не зможуть їх фізично передати", - розповів адвокат.
Полозов додав, що, наскільки йому відомо, на захоплених кораблях здійснювався певний комплекс ремонтних робіт.
"Я думаю, що тільки-но буде досягнутий задовільний стан їхньої плавучості, щоб їх можна було передати – їх, найімовірніше, передадуть", - зазначив Полозов.
За його словами, з українського боку за питання повернення захоплених кораблів відповідає Андрій Єрмак, помічник Президента Володимира Зеленського, з російського - віцепрем'єр Дмитро Козак.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на батьківщину в межах обміну з РФ.
Ну шо? ...мне 60 лет... -- и не пикнул и не пукнул. Ахти! *)
За кораблики скажу так: Зеля усрётся их вынимать. ...или мать родную продаст...
Купался в нём, правда, токо три раза -- времени небыло...*) -- но он тёпленький, кругом жара и ... ...красивые девушки. Мне понравилось! Лучше, чем 50 -- когда в русском кабаке драка была, в центре Нюрнберга... -- но тоже есть, об чём вспомнить!
Я доволен...*)
грамотєй, чо, як і портнов.
"Первая ручная гармоника сконструирована в 1822 году берлинским мастером Христианом Фридрихом Людвигом Бушманом (1805-1864)"
Оно было бы естественным если бы корабль гнил на дне моря или на свалке! Эксплуатирующиеся же корабли, подлежат периодическому тех. обслуживанию (в частности удалению старого/поврежденного лакокрасочного покрытия и нанесения нового) и если там и появилась ржавчина,то только по причине отсутствия тех. обслуживания и вина тут полностью на РФ. Так что ржавчина туда же!!!
Они их незаконно захватили и вернуть должны в точно таком же состоянии как до захвата, устранив все нанесенные повреждения. Это их проблема как они будут их красить чтобы сохранить, но вернуть должны "как были", не получается сохранить - деньги на бочку
их можно использовать как подсобные в портах..
Вот ради интереса напишите, что например может сказать моряк этого корабля на допросе, чтобы стала видна "бариги і ціль здачі наших моряків і кораблів кацапам"?! Только пожалуйста не юлите и напишите, конкретный пример фразы, например: "моряк может сказать: Порошенко лично сказал нам попровоцировать РФ пройдя в "их" водах"
PS когда ваша братия с целью выглядеть патриотично настроенным украинцем, переводит в Гугле на украинский язык, выглядит довольно трудночитабельно, а иногда и смешно - вроде все слова переведены правильно, но в целом - бред, просто набор слов (одна фраза на расейском наречии может быть переведена на украинский в нескольких вариантах с разным смыслом). Это конечно дает возможность чуть что назвать именно меня "агентом кремля", но большинству все же очевидно кто есть кто, так что пишите на своем родном - понятней будет!!!
Де ви такі розумні беретесь?
некоего шантажа и давления и это было подло по отношению к своим военослужащим, второй
благородно освободил заодно снял все вопросы по нарушению морского права с далеко идущи
ми последствиями для врага...... облегчил..... вот только кому и что..... в случае чего- а с дурачка
какой спрос ?
Напали... "кто-то" сделал вот так:
А Петро сделал вот так:
если свидетели - то это уже камень в огород Пэдро, а если подозреваемые - то это уже беспредел по морякам!!!
так что у тебя появилась возможность сожрать свое говно. )))
не упусти ..)))))))))))
а тебя отправят в сибирь елки пилить, а твою бабу будут юзать АпАлченцы.
как 100 лет тому
ты ведь об этом мечтаешь ))))
А тут якраз такий випадок: втрат немає, човни повернуть примусово як і полонених, а шкоди завдано.
Кловун отиграет пару корпоративов кремлядям, наполнит бюджет, так сказать, зебобики снова получат возможность писать под себя от восторга
Но ведь "там написано"(тут на форуме кричали шо если не отдадут катера, то - наши западные
братьядрузья сделают вот так )
Що маємо:
- моряки вдома - Цемах відпущений;
- три незначних корабля будуть вдома, протока і два моря профукані!
але і перше і друге і так би відбулось, бо ще жодна країна світу не поперла проти Морського трибуналу, тільки ми би перемогли, а так ми програли.
нижний уровень наверняка на плисах )))))))))