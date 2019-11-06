 РФ проводила ремонтні роботи на захоплених українських кораблях, - адвокат Полозов. ВIДЕО

Про це заявив адвокат звільнених українських моряків Микола Полозов в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, принципова домовленість про це була досягнута, питання було в технічній частині, оскільки кораблі не експлуатувалися кілька місяців. Крім того, катер "Бердянськ" постраждав унаслідок обстрілу, і в техніків прикордонної служби були питання щодо плавучості цих суден, вони боялися, що просто не зможуть їх фізично передати", - розповів адвокат.

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Полозов додав, що, наскільки йому відомо, на захоплених кораблях здійснювався певний комплекс ремонтних робіт.

"Я думаю, що тільки-но буде досягнутий задовільний стан їхньої плавучості, щоб їх можна було передати – їх, найімовірніше, передадуть", - зазначив Полозов.

За його словами, з українського боку за питання повернення захоплених кораблів відповідає Андрій Єрмак, помічник Президента Володимира Зеленського, з російського - віцепрем'єр Дмитро Козак.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

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Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на батьківщину в межах обміну з РФ.

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