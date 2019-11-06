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 Політика України, Економіка
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Все про:Мінекономрозвитку (171) Милованов Тимофій (58)

 Коли я стану неефективним, я піду, але я не реагуватиму на тиск з приводу призначень, - Милованов

За словами міністра економіки Тимофія Милованова, тиск чиниться на багатьох новопризначених керівників.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Наприклад, на заступника міністра, що відповідає за аграрний напрям, Тараса Висоцького інформаційні атаки почалися одразу після звільнення заступників з МінАПК. "Зокрема тих, які, за чутками, мали стосунок до Юрія Косюка - з усією повагою до Косюка як до бізнесмена. Тепер вже про Тараса почали писати, що він працює на Косюка", - уточнив Милованов.

Читайте: Давайте чесно: ще 5-7 років - і нічого буде приватизувати, олігархи загнали великі підприємства в борги, - Милованов

Він також повідомив, що на міністерство зараз тиснуть п'ять різних груп заради доступу до "Державної продовольчої зернової компанії" (ДПЗКУ).

"Хороші групи, у них свої команди, вони хочуть зайти, щось змінити. Відповідно, є певний тиск на Тараса, що він нібито з кимось домовився", - розповів міністр.

"Або Геокадастр. Ми змінили понад 10 регіональних менеджерів. І відразу ж починаються розмови, що ми поставили "смотрящего" на Геокадастр. І ось мені вже журналісти ставлять на брифінгу питання: хто це такий? Я кажу: я гарантую, що я цю людину ніколи не бачив, що за мене ніхто щодо Геокадастру не ухвалює рішення, і якщо він на когось впливає від прем'єра до моїх заступників, кажіть мені, я буду з цим боротися.

Коли я стану неефективним, я піду. Але я не реагуватиму на тиск з приводу призначень", - наголосив Милованов.

Також читайте: У Держгеокадастру заберуть повноваження і перетворять на технічну функцію, - Милованов

Читайте повний текст інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158011
 
 
 Топ коментарі
 
Справа в бєнє, а не Мілованові. Бєня знайде ще 1000 Мілованових.
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Мілованов відчуває тиск, але мовчить про обіцянки проводить референдуми та радитися з народом щодо призначень на посади. Про призначення Сивохо та інших подібних Мілованов взагалі мовчить.
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А замість конкурсів почалося працевлаштування осіб, які наближені до 95 кварталу.
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Помнится, Гиперлупник тоже нечто подобное заявлял. А потом еле оттянули, так присосался.
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Мілованов відчуває тиск, але мовчить про обіцянки проводить референдуми та радитися з народом щодо призначень на посади. Про призначення Сивохо та інших подібних Мілованов взагалі мовчить.
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Кловун зебилам у фейсбуке лапшу развешивал про назначения на должности по конкурсу. ЗЕбилы там аж усерались от счастья - да да па конкурсу! Уря ! перемога! Сейчас шо то заткнулись за конкурсы. Интересно где та ЗЕбилятня которая визжала про конкурсы??Наверно готовяца к конкурсам))))
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А замість конкурсів почалося працевлаштування осіб, які наближені до 95 кварталу.
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Уолл стрит джорнел видає розгромну статтю, де ЗЕбіла Бєню називає відкрито "соратніком" Зели. Чітко і ясно. І за мвф і за все інше. Це не свої виборці.

Яка стидоба...

КЛАЦ

Когда я стану неэффективным, я уйду, но я не буду реагировать на давление по поводу назначений, - Милованов - Цензор.НЕТ 3204
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Бенины соратники (Дубневичи) сушат сухари и готовятся на шконку ложиться.


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фото конечно ппц. еще и этот треугольник Трамп сложил, как будто все, или часть высеров всяких дэвидов айков - правда
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...шо-то они все уходят не уходя... ...я тоже так своё начальство пугаю! *)
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...но я на больничный, в основном, ухожу... ...*)
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Мілованов не те, що неефективний. Він наносить величезну шкоду українській економіці і сприяє її пограбуванню. Він має бути негайно знятий з посади.
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Справа в бєнє, а не Мілованові. Бєня знайде ще 1000 Мілованових.
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Надо же, люди против отжатия земли, нужно чтобы они не давили и дали себя грабить молча
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Зрада на зраде. Япошки отсняли в Киеве рекламу новенькой Sony PlayStation 4. В видио снесли десяток стен КПИ. В реале надеюсь храм науки не снесли.

https://www.youtube.com/watch?v=_--zg6Ycnvs&t
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"Вопрос предоставления кредита Украине от МВФ на заседании кредитного комитета * МВФ был снят с повестки дня. Вместо доклада и обсуждения был роздан документ, официально объявленный как "документ ограниченного круга пользования", после ознакомления с которым вопрос был согласовано снят. Содержание документа нам пока неизвестно.
Прим. * "credit meeting""
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

А кому щаз легко?
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Установленно медиками всего мира - единственный тип болезней, при котором больной не осознаёт своего заболевания - психические... Идиотизм относится к их числу... Как идиот может осознать себя "неэффективным?....
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