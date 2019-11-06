 Коли я стану неефективним, я піду, але я не реагуватиму на тиск з приводу призначень, - Милованов

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Наприклад, на заступника міністра, що відповідає за аграрний напрям, Тараса Висоцького інформаційні атаки почалися одразу після звільнення заступників з МінАПК. "Зокрема тих, які, за чутками, мали стосунок до Юрія Косюка - з усією повагою до Косюка як до бізнесмена. Тепер вже про Тараса почали писати, що він працює на Косюка", - уточнив Милованов.

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Він також повідомив, що на міністерство зараз тиснуть п'ять різних груп заради доступу до "Державної продовольчої зернової компанії" (ДПЗКУ).

"Хороші групи, у них свої команди, вони хочуть зайти, щось змінити. Відповідно, є певний тиск на Тараса, що він нібито з кимось домовився", - розповів міністр.

"Або Геокадастр. Ми змінили понад 10 регіональних менеджерів. І відразу ж починаються розмови, що ми поставили "смотрящего" на Геокадастр. І ось мені вже журналісти ставлять на брифінгу питання: хто це такий? Я кажу: я гарантую, що я цю людину ніколи не бачив, що за мене ніхто щодо Геокадастру не ухвалює рішення, і якщо він на когось впливає від прем'єра до моїх заступників, кажіть мені, я буду з цим боротися.

Коли я стану неефективним, я піду. Але я не реагуватиму на тиск з приводу призначень", - наголосив Милованов.

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Читайте повний текст інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.