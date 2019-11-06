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 Політика України
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Все про:адвокат (678) Зеленський (3463)

 Зеленський призначив американського адвоката Мака своїм позаштатним радником

Президент України Володимир Зеленський призначив американського адвоката Ендрю Романа Мака своїм позаштатним радником.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Призначити Ендрю Романа Мака Радником Президента України, поза штатом (за згодою)", - йдеться в указі, підписаному 5 листопада.

За даними ЗМІ, Мак отримав свідоцтво адвоката від Верховного суду Пенсільванії в США в 2000 році.

За даними журналістів, у 2002 році Мак був найнятий PricewaterhouseCoopers на посаду старшого юриста в київському відділенні компанії. Він мав намір залишитися в Україні на два роки, але потім, у 2004 році, йому запропонували співпрацю з компанією Magisters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Дар'ю Свиридову першим заступником постпреда президента в АР Крим

Нині Мак є співробітником юридичної фірми "Астерс", очолює офіс у Вашингтоні, США. Він спеціалізується на супроводі міжнародних угод за участю США, України та країн СНД, є експертом в галузі M&A, корпоративного та антимонопольного права, compliance, законів FCPA та UK Bribery Act, ринків капіталу й державного регулювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158010
 
 
 Топ коментарі
 
Десь за рік по цілій Україні не знайдеш геть нікого, хто за зелена гівно голосував - всі за Пороха будуть, чи не ходили Зеленский назначил американского адвоката Мака своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 5240

Зеленский назначил американского адвоката Мака своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 9839
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Зеленский назначил американского адвоката Мака своим внештатным советником

Шо это значит? -- рассказую:
Любой процесс, связанный с Коломойским -- сразу докладывается адвокату! Адвокату Президента! -- советничку...
...после чего, производятся действия, защищающие Клиента от процессов и преследования.
То есть -- у Коломойского появился информатор, обо всех делах, шо против него мутятся в США. В защите стоит высший уровень -- ОП Украины!
Понятно? ...а вы что думали...*)
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"Где начало того конца, которым оканчивается начало?"
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"Есть у революции начало, нет у революции конца". От-такое от...
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Смішно коли косоока мавпа з = за поребрика говорить про революцію))
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Десь за рік по цілій Україні не знайдеш геть нікого, хто за зелена гівно голосував - всі за Пороха будуть, чи не ходили Зеленский назначил американского адвоката Мака своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 5240

Зеленский назначил американского адвоката Мака своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 9839
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Єто не говорит в пользу Милованова. За Порошенко могли проголосовать люди "у кормушки" , обманутьіе пропагандой , а также не знающие , чем занимался Пепо с 2005г.
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Та ты шо?!
Тоесть те, кто изначально думал головой и не верил в комика как в "величайшего лидера современной европейской политики" по твоему тоже те, ну шо ты перечислил?
И на пропаганду Зеленского никто не купился? Хотя какая там пропаганда - так лапша на уши, если не сказать конкретнее - брехня.
Да и вообще, как можно было голосовать за уклониста в воюющей стране? КАК?!!!

P.S.
Сухо статистика. Зеленский давал 252 обещания 18 уже не выполнены.
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ахаха, а что помешало милованову специально сказать за кого голосовал - мол Зеля очень добрый(хоть и не православный), даже врагов набрал в свою бригаду, то есть в правительство?
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Время писать прахоботам комменты в стиле " зеленый клован стал американской марионеткой". Идеологические братья с Лахты их вне сомненья поддержат.
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В спам, кацапсина рогатая!!
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Як скажеш.
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Мордва як там в спамі зарплата?
Вчителі що голосували за нікчемну тупорилу снулу гниду вже €4000 на місяць, чи ще ні?
А чо?
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Замечательное назначение! Приветствую)
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Прочитайте звідки цей Мак та яка у нього адвокатська спеціалізація. Складається враження, що його взяли для відбілювання Коломойського.
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Он Манафорт, тварюка, був навіть 100% амером, але таке гівно....
яке воно нагле було - тіпа ах астафьтє, да кто мєня пасадіт то. його мали заперти довічно і перед нами вибачитись шо Пашка обосрал сша перед нами, но посадили на курортную зону на 5 лет
типу як з "будапештом" - ось бачите, ми вас підтримуємо, хаммерів старих дали(ремонт і з.ч. - за ваш рахунок)
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А ще по тим справам, які приписують у США зараз Коломойському.
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Бєня його і замовив, а янеЛох виконавчий директор України.
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Но со сМАКом ли воспримет эту кандидатуру народ Украины?
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У нас взагалі таким не цікавляться, бо зараз головні проблеми це маленькі зарплати і пенсії та великі суми за комуналку.
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ахаха....
какой народ то? тот шо выбирает если не красножопых, так олигархов, если не бандитов, то шапито?
ахаха, норот, ага, да-да-да-да на народ им Зеленський призначив американського адвоката Мака своїм позаштатним радником - Цензор.НЕТ 8605
и я с ними согласен. почти нигде никто так не даст о себя жёппу вытирать.
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Тут Зеленский конечно дал маху. Правильно было бы назначить советниками пьяницу Машу Гайдар и живоглота Юру Косюка.
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Маху? Моника еще и Маху дала? когда только успевает....
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https://zik.ua/…/zhurnalyst_pereodelsya_fanatom_zelenskogo_…Зеленский назначил американского адвоката Мака своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 2472ZIK.UAЖурналист «переоделся» фанатом Зеленского и исследовал онлайн мир «Зе-электората»Редактор львовской газеты «Ратуша» Николай Савельев провел онлайн исследование, чтобы понять, кто такие сторонники кандидата в Президенты Владимира Зеленского и ...
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Дійсно, що це цікаве дослідження прихильників Зе.
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Так вот ты какой - Мах, которому все дают.
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Манафорт, реинкарнация.
Шмаркля верно идет по стопам Бати и ждет его йолка.
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Нормально... ...Коломойский хоть что-то под контролем удержит.
Я не вижу никакой Народной Политики! -- хоть она мне и нафиг в Германии не сдалася... ...просто интересно...*)
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Зеленский назначил американского адвоката Мака своим внештатным советником

Шо это значит? -- рассказую:
Любой процесс, связанный с Коломойским -- сразу докладывается адвокату! Адвокату Президента! -- советничку...
...после чего, производятся действия, защищающие Клиента от процессов и преследования.
То есть -- у Коломойского появился информатор, обо всех делах, шо против него мутятся в США. В защите стоит высший уровень -- ОП Украины!
Понятно? ...а вы что думали...*)
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Не нужно свои пустые домыслы выдавать за истину в последней инстанции.
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"краиньi в смартфоне" не будет. ну т.е. будет, но не у всех. для лохов будет ЗЕ в телевизоре.
а новый советник по офшорам и "трансграничным спорам" т.е. зе-бизнесу на крови - это в "сватах" не покажут.
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Совершенно верное решение-на 4-и месяца запоздавшее,но прочитавший эту статью поймёт о чёмь речь:https://intvc.org/en/news/analitycs/pwc-auditors-imf-officials-plundered-ukrainian-loans-with-the-countrys-leadership
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Зрозумів про що мова. Про гебняву помийницю-"Мєждународний комітєт бдітєльності " Дубіковського і Василишина.Хто прочитає той брєд,теж зрозуміє.
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Виходить-не зрозумів,бо адвокат має захищати,а позовів чи спростувань на такі(навіть фейкові) звинувачення з червня й досі чомусь не видно.
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Так назначил американского адвоката это для того чтобы хоть как то разбавить своё больше похожие на антиукраинское окружение советников и всех как один прокремлёвских капитулянтов - украинофобов. Но к большому сожалению совершенно нет проукраинских как высших чиновников так и советников у этого пророссийского ....резидента капитулянта .
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А я же обрадовалась что зелюк почувствовал ж..что ему нужен адвокат....
Снова затянет Украину в какую нибудь международную аферу, жаль что за его шутовские выходки будет отвечать вся Украина,простые люди.
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Цікавий вибір.Юриста ,що спеціалізується на фінансово-економічних справах,з фірми,яка представляє інтереси держави в справах проти Коломойського.
"Раніше в інтерв'ю НВ Коломойський сказав, що він добре обізнаний про діяльність юридичних компаній, котрі намагаються відстояти інтереси України проти нього. «Тепер те, що стосується Америки або західної преси. Все це спровоковані і проплачені історії. Конкуренти - Петро Олексійович [Порошенко] свого часу, Гонтарева з [заступником голови НБУ Катериною] Рожковою, Нацбанк, Asters [юридична компанія], - ми всіх знаємо, хто і чим займається. Всіх героїв знаємо поіменно. І вони від цього дуже сильно турбуються. Тому що коли все випливе назовні, то це судові позови, великі витрати і відшкодування збитку. Можна світом піти», - сказав він."https://nv.ua/ukr/biz/finance/yak-kolomoyskiy-namagayetsya-pidirvati-zahist-derzhavi-v-sudah-po-privatbanku-novini-ukrajini-50049271.html

Чи то Вова проти Бєні йде,чи Бєня юристів купує...
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Новый Манофорт!!!
Через год обнаружится книга черной кассы СН с выплатами
десятков миллионов
Через два года один будет в Ростове
другой в соседней камере с Манофортом
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Пытается себя защитить зеленый сученок.

Вот только он за полгода уже столько законов нарушил, что уже никакой адвокат не поможет. Да и не помогают адвокаты от принудительной асфикции...
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