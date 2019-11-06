 Зеленський призначив американського адвоката Мака своїм позаштатним радником

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Призначити Ендрю Романа Мака Радником Президента України, поза штатом (за згодою)", - йдеться в указі, підписаному 5 листопада.
За даними ЗМІ, Мак отримав свідоцтво адвоката від Верховного суду Пенсільванії в США в 2000 році.
За даними журналістів, у 2002 році Мак був найнятий PricewaterhouseCoopers на посаду старшого юриста в київському відділенні компанії. Він мав намір залишитися в Україні на два роки, але потім, у 2004 році, йому запропонували співпрацю з компанією Magisters.
Нині Мак є співробітником юридичної фірми "Астерс", очолює офіс у Вашингтоні, США. Він спеціалізується на супроводі міжнародних угод за участю США, України та країн СНД, є експертом в галузі M&A, корпоративного та антимонопольного права, compliance, законів FCPA та UK Bribery Act, ринків капіталу й державного регулювання.
Тоесть те, кто изначально думал головой и не верил в комика как в "величайшего лидера современной европейской политики" по твоему тоже те, ну шо ты перечислил?
И на пропаганду Зеленского никто не купился? Хотя какая там пропаганда - так лапша на уши, если не сказать конкретнее - брехня.
Да и вообще, как можно было голосовать за уклониста в воюющей стране? КАК?!!!
P.S.
Сухо статистика. Зеленский давал 252 обещания 18 уже не выполнены.
Вчителі що голосували за нікчемну тупорилу снулу гниду вже €4000 на місяць, чи ще ні?
А чо?
яке воно нагле було - тіпа ах астафьтє, да кто мєня пасадіт то. його мали заперти довічно і перед нами вибачитись шо Пашка обосрал сша перед нами, но посадили на курортную зону на 5 лет
типу як з "будапештом" - ось бачите, ми вас підтримуємо, хаммерів старих дали(ремонт і з.ч. - за ваш рахунок)
какой народ то? тот шо выбирает если не красножопых, так олигархов, если не бандитов, то шапито?
ахаха, норот, ага, да-да-да-да на народ им
и я с ними согласен. почти нигде никто так не даст о себя жёппу вытирать.
Шмаркля верно идет по стопам Бати и ждет его йолка.
Я не вижу никакой Народной Политики! -- хоть она мне и нафиг в Германии не сдалася... ...просто интересно...*)
Шо это значит? -- рассказую:
Любой процесс, связанный с Коломойским -- сразу докладывается адвокату! Адвокату Президента! -- советничку...
...после чего, производятся действия, защищающие Клиента от процессов и преследования.
То есть -- у Коломойского появился информатор, обо всех делах, шо против него мутятся в США. В защите стоит высший уровень -- ОП Украины!
Понятно? ...а вы что думали...*)
а новый советник по офшорам и "трансграничным спорам" т.е. зе-бизнесу на крови - это в "сватах" не покажут.
Снова затянет Украину в какую нибудь международную аферу, жаль что за его шутовские выходки будет отвечать вся Украина,простые люди.
"Раніше в інтерв'ю НВ Коломойський сказав, що він добре обізнаний про діяльність юридичних компаній, котрі намагаються відстояти інтереси України проти нього. «Тепер те, що стосується Америки або західної преси. Все це спровоковані і проплачені історії. Конкуренти - Петро Олексійович [Порошенко] свого часу, Гонтарева з [заступником голови НБУ Катериною] Рожковою, Нацбанк, Asters [юридична компанія], - ми всіх знаємо, хто і чим займається. Всіх героїв знаємо поіменно. І вони від цього дуже сильно турбуються. Тому що коли все випливе назовні, то це судові позови, великі витрати і відшкодування збитку. Можна світом піти», - сказав він."https://nv.ua/ukr/biz/finance/yak-kolomoyskiy-namagayetsya-pidirvati-zahist-derzhavi-v-sudah-po-privatbanku-novini-ukrajini-50049271.html
Чи то Вова проти Бєні йде,чи Бєня юристів купує...
Через год обнаружится книга черной кассы СН с выплатами
десятков миллионов
Через два года один будет в Ростове
другой в соседней камере с Манофортом
Вот только он за полгода уже столько законов нарушил, что уже никакой адвокат не поможет. Да и не помогают адвокаты от принудительной асфикции...