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 Політика України, Суспільство
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Все про:журналістика (904) Портнов (145) Бородянський Володимир (27)

 Зловживання статусом "кореспондента" призводить до його знецінення, - Бородянський

У мережі з'явився скан "редакційного завдання", нібито виданого 112 каналом "спеціальному кореспондентові" Андрію Портнову.

Його, зокрема, оприлюднила заступниця шеф-редактора "Детектор медіа" Світлана Остапа, інформує Цензор.НЕТ.

"Колись такі редакційні завдання (на бланках редакцій) видавали кореспондентам засобів масової інформації та пропаганди в СРСР. Зараз такі збереглися хіба що в Білорусі, і то не у всіх медіа. В Україні вони давно вже не застосовуються. Але ні, перепрошую, застосовуються для спеціального кореспондента", - пожартувала вона.

Зловживання статусом кореспондента призводить до його знецінення, - Бородянський 01

Зловживання статусом кореспондента призводить до його знецінення, - Бородянський 02

Це повідомлення процитував міністр культури Андрій Бородянський, доповнивши таким текстом: "Зловживання статусом" кореспондента "призводить до його знецінення, підриває довіру до інституту журналістики, спотворює поняття свободи слова і може бути частиною маніпулятивних технологій".

Зловживання статусом кореспондента призводить до його знецінення, - Бородянський 03

Читайте також: Заява медіаруху: Засуджуємо дії Портнова щодо журналістів "Схем" і закликаємо владу притягти його до відповідальності

Нагадаємо, ексдепутат та чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158009
 
 
 Топ коментарі
 
За публикацию личных данных на Западе Портова втоптали бы в ту самую грязь, откуда он выполз. Но зебилам же не на Запад. Им в другую сторону.
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Шария не хватает для полной картины.
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он уже "спесиальный кареспандент"...?! а в Золотое-4 сездить не хочет...? Злоупотребление статусом "корреспондента" приводит к его обесцениванию, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7620
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Да ладно. Я был спецкором школьной стенгазеты даже.
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Собственно, украинская журналистика - это разновидность нелегальной проституции. Цена в отрасли действительно падают - слишком много развелось членов-корреспондентов и просто корреспондентов.
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За публикацию личных данных на Западе Портова втоптали бы в ту самую грязь, откуда он выполз. Но зебилам же не на Запад. Им в другую сторону.
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а за Миротворец посадили бы уже. Но у нас беззаконие цветёт пышным цветом.
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А что ты вечно к Миротворцу придалбываешься... Твоя морда уже там, сепаратюга?)
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А шо не так с Миротворцем? Тебе за дикарей обидно?
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"За публикацию личных данных на Западе "

Сам же написал.
Нам этим Миротворцем уже сколько лет на Западе тыкают?
Аль Бано только сняли оттуда, когда он пригрозил подать в суд за разглашение его личных данных.

https://censor.net.ua/news/3154418/rada_ne_mojet_zakryvat_sayity_razumkov_otvetil_na_predlojenie_oon_zakryt_mirotvorets
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Не знаю кто тебе чего тыкает, а вот одного бравого террориста из дырляндии по кликухе Техас(хотя это животное родом из Миннесоты) в США с распростертыми обьятиями ждет ФБР, благодаря Миротворцу.
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Ну и замечательно.
Больше свободы слова, а то ты в первом своем сообщении вроде против.
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Не надо путать русзверье с журналистами.
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а как отличать?
По паспорту, по генной экспертизе или, как фашисты с штангенциркулем черепа измерять?
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Например, спросить как зовут фюрера русни. Ты же знаешь как его зовут? Зловживання статусом "кореспондента" призводить до його знецінення, - Бородянський - Цензор.НЕТ 3236
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