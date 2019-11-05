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 Політика України, Суспільство
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Все про:журналістика (906) Портнов (145)

 "Я працюю журналістом": Портнова зробили співробітником на каналі Медведчука, видавши йому редакційне завдання. ДОКУМЕНТ

Ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував скан "редакційного завдання", виданого йому 112 каналом.

Відповідний документ він опублікував у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Заступник шеф-редактора "Детектор медіа" Світлана Остапа прокоментувала цю новину: "Колись такі редакційні завдання (на бланках редакцій) видавали кореспондентам засобів масової інформації та пропаганди в СРСР. Зараз такі збереглися хіба що в Білорусі, та й то не в усіх медіа. В Україні вони давно вже не застосовуються. Але ні, перепрошую, застосовуються для спеціального кореспондента", - пожартувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява медіаруху: Засуджуємо дії Портнова щодо журналістів "Схем" і закликаємо владу притягти його до відповідальності

Я працюю журналістом: Портнова зробили співробітником на каналі Медведчука, видавши йому редакційне завдання. ДОКУМЕНТ 01
Я працюю журналістом: Портнова зробили співробітником на каналі Медведчука, видавши йому редакційне завдання. ДОКУМЕНТ 02

Також читайте: Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав"

Нагадаємо, ексдепутат та чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158009
 
 
 Топ коментарі
 
За публикацию личных данных на Западе Портова втоптали бы в ту самую грязь, откуда он выполз. Но зебилам же не на Запад. Им в другую сторону.
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А что ты вечно к Миротворцу придалбываешься... Твоя морда уже там, сепаратюга?)
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он уже "спесиальный кареспандент"...?! а в Золотое-4 сездить не хочет...? Злоупотребление статусом "корреспондента" приводит к его обесцениванию, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7620
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Да ладно. Я был спецкором школьной стенгазеты даже.
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Собственно, украинская журналистика - это разновидность нелегальной проституции. Цена в отрасли действительно падают - слишком много развелось членов-корреспондентов и просто корреспондентов.
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За публикацию личных данных на Западе Портова втоптали бы в ту самую грязь, откуда он выполз. Но зебилам же не на Запад. Им в другую сторону.
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а за Миротворец посадили бы уже. Но у нас беззаконие цветёт пышным цветом.
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А что ты вечно к Миротворцу придалбываешься... Твоя морда уже там, сепаратюга?)
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А шо не так с Миротворцем? Тебе за дикарей обидно?
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"За публикацию личных данных на Западе "

Сам же написал.
Нам этим Миротворцем уже сколько лет на Западе тыкают?
Аль Бано только сняли оттуда, когда он пригрозил подать в суд за разглашение его личных данных.

https://censor.net.ua/news/3154418/rada_ne_mojet_zakryvat_sayity_razumkov_otvetil_na_predlojenie_oon_zakryt_mirotvorets
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Не знаю кто тебе чего тыкает, а вот одного бравого террориста из дырляндии по кликухе Техас(хотя это животное родом из Миннесоты) в США с распростертыми обьятиями ждет ФБР, благодаря Миротворцу.
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Ну и замечательно.
Больше свободы слова, а то ты в первом своем сообщении вроде против.
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Не надо путать русзверье с журналистами.
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а как отличать?
По паспорту, по генной экспертизе или, как фашисты с штангенциркулем черепа измерять?
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Например, спросить как зовут фюрера русни. Ты же знаешь как его зовут? Зловживання статусом "кореспондента" призводить до його знецінення, - Бородянський - Цензор.НЕТ 3236
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А по факту преступлений против государственной целостности уже нельзя? Или надо обязательно эту манипулятивно-пропагандонскую пуйню включать?
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А ты текст "задания" прочитал? Это "технический" перевод с русского на русский... - в украинском языке не используются "деепричастия"... Не "здійснюючих", а "які здійснюють"........
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Бородянский, парень особой ценности, озабочен.
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При ВФЯ титушкам выдавали документ журналиста, чтобы они официально зашли на избирательный участок .
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Все пять лет Петра Порхатого-"расцвет " журналистики "а-ля Филимоненко".
https://censor.net.ua/video_news/3122612/padla_enaya_v_evrope_sidela_b_uje_shalava_echaya_postradavshiyi_ot_udara_shabunina_jurnalist_filimonenko

"Падла е##ная! В Европе сидела б уже, шалава е##чая!", - пострадавший от удара Шабунина "журналист" Филимоненко устроил истерику в зале суда
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любое звание нужно носить достойно
смотрю репортаж ---- в одном из супермаркетов
сети супермаркетов покупатель купил отравленную рыбу
заразился бутулизмом -----
ни названия просто рук в лужу
теперь вспомните привоз Одесса
такой же случай ---все каналы показывали женцину
кричали судить -----
или ревизор ни названия ничего
после такого отношение к ,,,,,журналистам,,,,,
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Скажи хто твій друг і я скажу хто ти. Два сапога пара. . Медведчук і його посіпаки породження пекла, злодії кучміських та яникових часів, які користуючись гебівським прикриттям і сприянням паханів розікрали майно держави України і зраджують, зраджують .... Що робить Медведчук то не на користь Україні а на шкоду і дуже велику. Це падло за все своє підле життя тільки шкодило Україні її патріотам, захисникам. Ось і пан Портнов теж падло тільки шкодить, шкодить і шкодить; зраджує, зраджує і зраджує, розкрадав і розкрадає. Журналіст медведчуковського каналу. Смішно. Цей канал це канал ворога, рупора кремля, канал з пропагандою "руського міра". Постійно презентують п'яту колону блок ЗА ЖОП(у), злочинців які розікрали державу і боролись та і борються сьогодні проти її незалежності(шуфричі, бойки, медведчуки, волошини, рабіновичі, портнови ...). Пора всіх Мертвечуків, шуфричів, бойків, портнових ... викинути з України за зраду і допомогу агресора, грабунок державного майна. ******* ВАШІ ДІЇ.
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Він , як і його калєгі, працюе штатним співробітником російських спецслужб, з особистим рахунком і житлом в москві
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"Портнова сделали сотрудником на канале Медведчука"...2019 год. Украина. За гранью!
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