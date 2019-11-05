 Формула Штайнмайера вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа

Про це Науседа заявив на спільній з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо прес-конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З "формулою Штайнмаєра" все добре, однак, на мій погляд, вона сприятливіша для Росії, а не для України. Хтось чинить сильний тиск на український уряд, щоб якось домовитися з російською стороною і піти на поступки, проте ми не бачимо жодних поступок з російської сторони", - заявив президент Литви.
Також він додав, що діалог з Москвою стане можливим, тільки якщо Росія змінить свою поведінку.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
ЗЕбіле коли бабусям нічим платить буде пенсію то сопля від бабусі відпаде
Сказали ж шо наступний транш не раніше , ніж бабушка поверне гроші
Чекаємо далі, га???
Десь за рік по цілій Україні не знайдеш геть нікого, хто за зелена гівно голосував - всі за Пороха будуть, чи не ходили
Украинская коррупция обеспокоена срывом спасения МВФ
Украинская коррупция обеспокоена срывом спасения МВФ
він же не лох якийсь
ему шоб на Донбассе не гибли люди...хотя по всей стране в ДТП гибнут ежедневно...!!! то где надо наводить "порядок...и мир"?!!!