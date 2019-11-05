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 Формула Штайнмайера вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає закладений у "формулі Штайнмаєра" план вигіднішим для Росії, ніж для України.

Про це Науседа заявив на спільній з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо прес-конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З "формулою Штайнмаєра" все добре, однак, на мій погляд, вона сприятливіша для Росії, а не для України. Хтось чинить сильний тиск на український уряд, щоб якось домовитися з російською стороною і піти на поступки, проте ми не бачимо жодних поступок з російської сторони", - заявив президент Литви.

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Також він додав, що діалог з Москвою стане можливим, тільки якщо Росія змінить свою поведінку.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158007
 
   
 Топ коментарі
 
Зеботы, поцелуйте хуйла в дупу
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Фух, здихалиcь мародьора, який брав кредити у МВФ під 3% річних, тепер Моніка Нелох позичає ОВДП під 17%. Так ЗЕбіле?
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плохо что не все понимают год рождения этой формулы...
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Президент Литвы это понимает, поэтому Литва в ЕС и НАТО, там нет войны и страна стабильно живет и экономически растет. А наша Зеленая плесень не понимает, потому что олигофренна и менталитет кацапский. У нее торговля с агрессором и безвиз и дебильные надежды, что Путин свалит с нашей земли, которые абсолютно глупые, учитывая сегодняшние реалии и положение в паРаше .Путин не свалит, зато выдавит из Зели все, что ему надо и выгодно.
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Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2075плохо,что мало кто понимает,что ФШ-это лишь порядок выполнения "минских",а не эти самые "минские"!ФШ видят все по разному!вот только получается,что два недорослика понимают ее одинаково! Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2075ты видать пороха хотел макнуть,только...такую херню ты только зебилу впихнуть можешь,а на ЦН таких практически нет(потому как амебы,читать что-то информационное не любят от рождения)
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Эту самую формулу каждый пересичный украинец видит насквозь.
Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 4162
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Того, который еще в 2016-м хотел протянуть эту "формулу", которую он же согласовал тогда и одобрил?
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Фух, здихалиcь мародьора, який брав кредити у МВФ під 3% річних, тепер Моніка Нелох позичає ОВДП під 17%. Так ЗЕбіле?
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Зебіл, а чому МВФ каже "Моніці" найти вкрадені гроші позик МВФ, котрі вкрали при Порошенко?
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Що з ними робили в тому Трускавцю? Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2238

ЗЕбіле коли бабусям нічим платить буде пенсію то сопля від бабусі відпаде

Сказали ж шо наступний транш не раніше , ніж бабушка поверне гроші Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 4012
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З:Е%біл звільняють 20000 вчителів, 18000 з адміністрацій, 120000 з Укрзалізниці!
Чекаємо далі, га??? Формула Штайнмайера вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 5275
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Зенаркомани, дивіться яка ситуація, за ЗЕбіла проголосувало 73%, але країною управляти Вам чомусь не доручили, поставили двох з плашками 25%. Розумію, це боляче, але саме так приходить розуміння, що з вами щось не так. Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 1607

Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 9277
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)))) я так розумію, що ще через місяць, таких "голосовавших за Пороха" набереться 73%..
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Зебіл, а однотуровий тобі довірив управляти країною?
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Оце так зрадонька приїхала, так ЗЕбілоід?

Десь за рік по цілій Україні не знайдеш геть нікого, хто за зелена гівно голосував - всі за Пороха будуть, чи не ходили Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2399
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Навіть з Литви розумні та свободолюбиві люди нам кажуть - формула штайнмайХЕРА - нам неприпустима ! Але ж команда клоунів , сивох , та богданів разом з ПУЙЛОМ хоче нам це втулити ! ЗЕБІЛИ це ви привели ЗРАДНИКІВ та КАПІТУЛЯНТІВ до влади , бо ж дуже хотіли дешевого газу від окупанта !! Зебіли - як же я вас //////
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Минские соглашения, формула Штанмайера. До какого плачевного состояния нужно довести страну, если опускают ее до позора в виде выполнения соглашений, который в правовом поле в принципе не существует. А Зеленый не лох как то до сих пор не поймет, чтоесли ты не уважаешь собственные Законы и Конституцию почему ее должен уважать другой Вова или пьяная Меркель?
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Так это понятно! Но в отличии от Украины, у России есть военная сила. Вот в чем проблема.
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Формула Штанмаера которую Порошенко был сразу категорически отверг, почему то пропихивает именно ЗЕкловун. И эта формула максимально не выгодна Украине. Почему Порошенко от неё категорически отказался, а ЗЕкловун радостно принимает??
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Чому зевлада кинулася виконувати формулу Штайнмайера, а Арахамія при цьому підкреслював відсутність зради у цій формулі?
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Алкашня мокшанська, МВФ не тільки не дасть грошей Україні через Коломойського, але і вимагає, щоб Коломойський повернув вкрадені їм $ 5,5 млрд Приватбанку
Украинская коррупция обеспокоена срывом спасения МВФ
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Алкашня соевая, а чего сайт "Цензор" по этому поводу писал несколько иное, чем твой левый сайт?
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Цей коментатор навіть не прочитав статтю, яку тут пропагує. Він не розуміє, що ця формула не була юридично погоджена та усі ці розмови були спрямовані для санкцій проти росії.
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Агент Коломойского Ал і Хасан, я слухав слова сивочолого гетьмана в 2016-му році та і інтернет їх запам'ятав добре, на відміну від самого сивочолого гетьмана, котрий нині городить прямо протилежне своїм же словам 2016-го року та тебе в тому числі.
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та ні, не може зюзя бути капітулянтом
він же не лох якийсь
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Тут всё просто: Гитанас Науседа порохобот ! Формула Штайнмайера вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 7032
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шо характерна-Президент Литвы это понимает...а Президент Украины- ну никаак нет... Формула Штайнмайера вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 7976
ему шоб на Донбассе не гибли люди...хотя по всей стране в ДТП гибнут ежедневно...!!! то где надо наводить "порядок...и мир"?!!!
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