 Формула Штайнмайера вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа

Про це Науседа заявив на спільній з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо прес-конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З "формулою Штайнмаєра" все добре, однак, на мій погляд, вона сприятливіша для Росії, а не для України. Хтось чинить сильний тиск на український уряд, щоб якось домовитися з російською стороною і піти на поступки, проте ми не бачимо жодних поступок з російської сторони", - заявив президент Литви.

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Також він додав, що діалог з Москвою стане можливим, тільки якщо Росія змінить свою поведінку.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".