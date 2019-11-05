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Все про:Литва (463) Науседа Гітанас (11) Формула Штайнмаєра (162)

 Формула Штайнмаєра вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає закладений у "формулі Штайнмаєра" план вигіднішим для Росії, ніж для України.

Про це Науседа заявив на спільній з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо прес-конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З "формулою Штайнмаєра" все добре, однак, на мій погляд, вона сприятливіша для Росії, а не для України. Хтось чинить сильний тиск на український уряд, щоб якось домовитися з російською стороною і піти на поступки, проте ми не бачимо жодних поступок з російської сторони", - заявив президент Литви.

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Також він додав, що діалог з Москвою стане можливим, тільки якщо Росія змінить свою поведінку.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158007
 
 
 Топ коментарі
 
Фух, здихалиcь мародьора, який брав кредити у МВФ під 3% річних, тепер Моніка Нелох позичає ОВДП під 17%. Так ЗЕбіле?
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плохо что не все понимают год рождения этой формулы...
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Бо Ікеа не дає ніколи відкатів , а в Украіні по іншому ніяк не домовишся . Зімбабве куле..
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Президент Литвы это понимает, поэтому Литва в ЕС и НАТО, там нет войны и страна стабильно живет и экономически растет. А наша Зеленая плесень не понимает, потому что олигофренна и менталитет кацапский. У нее торговля с агрессором и безвиз и дебильные надежды, что Путин свалит с нашей земли, которые абсолютно глупые, учитывая сегодняшние реалии и положение в паРаше .Путин не свалит, зато выдавит из Зели все, что ему надо и выгодно.
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Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2075плохо,что мало кто понимает,что ФШ-это лишь порядок выполнения "минских",а не эти самые "минские"!ФШ видят все по разному!вот только получается,что два недорослика понимают ее одинаково! Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2075ты видать пороха хотел макнуть,только...такую херню ты только зебилу впихнуть можешь,а на ЦН таких практически нет(потому как амебы,читать что-то информационное не любят от рождения)
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Эту самую формулу каждый пересичный украинец видит насквозь.
Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 4162
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Того, который еще в 2016-м хотел протянуть эту "формулу", которую он же согласовал тогда и одобрил?
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Фух, здихалиcь мародьора, який брав кредити у МВФ під 3% річних, тепер Моніка Нелох позичає ОВДП під 17%. Так ЗЕбіле?
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Зебіл, а чому МВФ каже "Моніці" найти вкрадені гроші позик МВФ, котрі вкрали при Порошенко?
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Що з ними робили в тому Трускавцю? Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2238

ЗЕбіле коли бабусям нічим платить буде пенсію то сопля від бабусі відпаде

Сказали ж шо наступний транш не раніше , ніж бабушка поверне гроші Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 4012
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З:Е%біл звільняють 20000 вчителів, 18000 з адміністрацій, 120000 з Укрзалізниці!
Чекаємо далі, га??? Формула Штайнмайера вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 5275
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А ти почитай, коли ці ОВДП почали продавати, обсяги які. Міністр фінансів той же, нічого, по суті не змінилося. Та і МВФ не дуже-то давав гроші, що Яценюку, що Гройсману в кінці їхнього правління. Не виконували вони своїх зобов'язань. Так, що не вводь народ в оману, багато ж хто пам'ятає, як воно було.
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"еще в 2016-м хотел...", а хотелки исполнил Зебил.... ай, ай, ай, что же это?! Формула Штайнмайера вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 2413
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Зенаркомани, дивіться яка ситуація, за ЗЕбіла проголосувало 73%, але країною управляти Вам чомусь не доручили, поставили двох з плашками 25%. Розумію, це боляче, але саме так приходить розуміння, що з вами щось не так. Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 1607

Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 9277
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)))) я так розумію, що ще через місяць, таких "голосовавших за Пороха" набереться 73%..
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Зебіл, а однотуровий тобі довірив управляти країною?
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Оце так зрадонька приїхала, так ЗЕбілоід?

Десь за рік по цілій Україні не знайдеш геть нікого, хто за зелена гівно голосував - всі за Пороха будуть, чи не ходили Формула Штайнмайера более выгодна для России, чем для Украины, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2399
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Навіть з Литви розумні та свободолюбиві люди нам кажуть - формула штайнмайХЕРА - нам неприпустима ! Але ж команда клоунів , сивох , та богданів разом з ПУЙЛОМ хоче нам це втулити ! ЗЕБІЛИ це ви привели ЗРАДНИКІВ та КАПІТУЛЯНТІВ до влади , бо ж дуже хотіли дешевого газу від окупанта !! Зебіли - як же я вас //////
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да...это **********...менять свободу и независимость на дешевые газ и электроэнергию...
и жить дальше как "хведеральный округ"...ДНО!!!
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Минские соглашения, формула Штанмайера. До какого плачевного состояния нужно довести страну, если опускают ее до позора в виде выполнения соглашений, который в правовом поле в принципе не существует. А Зеленый не лох как то до сих пор не поймет, чтоесли ты не уважаешь собственные Законы и Конституцию почему ее должен уважать другой Вова или пьяная Меркель?
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Коррупция при Порохе:
- безвиз
-дешевые кредиты
- уважение к стране
- рост экономики
Побежденная коррупция Зе:
- нет кредитов вообще
- безвиз отдаляется
- дырявый бюджет
- посмешище в США
Така перемога аж сльози течуть Формула Штайнмайера вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 9966
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-Безвиз. Опросила более пяти десятков своих знакомых: что лично тебе дал безвиз? Ответ - ничего. Абсолютно. Что касается заробитчан, они прекрасно обходились и раньше без всякого безвиза.
-Дешевые кредиты. В цифрах, плиз. Конкретно. Попутно не плохо вспомнить, насколько уронила гривну ставленница Порошенко мадам Гонтарева, любящая Украину почему-то из Лондона.
-Уважение к стране. Это после пятилетней лжи Порошенко по поводу минских соглашений, на которые он же и пошел? На унизительные, капитулянские для Украины минские соглашения? Какое может быть уважение, если Запад открытым текстом начал говорить Порошенко: перестаньте морочить мне голову и начинайте выполнять минские соглашения?
Какое уважение, если слова "Украина" и "коррупция" на Западе стали синонимами при Порошенко?
-Рост экономии. Это чудо. Рост, оказывается, есть, а его никто не чувствует. Рядовой украинец не ощущал почему-то раздутия кармана от денег при Порошенко. Зато то, что Украина за годы правления Порошенко превратилась в самую бедную страну Европы, знал прекрасно. Хорош рост экономики, что и говорить.
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Так это понятно! Но в отличии от Украины, у России есть военная сила. Вот в чем проблема.
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Формула Штанмаера которую Порошенко был сразу категорически отверг, почему то пропихивает именно ЗЕкловун. И эта формула максимально не выгодна Украине. Почему Порошенко от неё категорически отказался, а ЗЕкловун радостно принимает??
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Чому зевлада кинулася виконувати формулу Штайнмайера, а Арахамія при цьому підкреслював відсутність зради у цій формулі?
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Алкашня мокшанська, МВФ не тільки не дасть грошей Україні через Коломойського, але і вимагає, щоб Коломойський повернув вкрадені їм $ 5,5 млрд Приватбанку
Украинская коррупция обеспокоена срывом спасения МВФ
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та ні, не може зюзя бути капітулянтом
він же не лох якийсь
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Тут всё просто: Гитанас Науседа порохобот ! Формула Штайнмайера вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 7032
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шо характерна-Президент Литвы это понимает...а Президент Украины- ну никаак нет... Формула Штайнмайера вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 7976
ему шоб на Донбассе не гибли люди...хотя по всей стране в ДТП гибнут ежедневно...!!! то где надо наводить "порядок...и мир"?!!!
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Пеця не зря её утвердил в 2016-м
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Де утвердження цієї формул у 2016 році? І чому її виконують лише у 2019 році?
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це ольгіно таким чином нав'язує тезіс, що це Порох, а не зелена шмаркля зрадив Україну
в зюзі достойна чекиська підтримка!
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Тоді у 2016 році були лише розмови, але зобов'язуючі були лише мінські домовленості, які теж не були ратифіковані ВР. Тобто цю формулу можна було не виконувати.
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это понятно любому адекватному в мире...кроме зеБилов
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тебе Во-Во путина на всю рожу...\закатайте губы кацапы...\
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Опять массовая амнезия у порохатых петекантропов. Они уже дружно не помнят, что после своего минского предательства Порох Пеця по-нормандски согласовал и пресловутую формулу. За это его очень даже хвалили так называемые "западные партнеры".
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Коли 73% ЗЕбіклаків перестануть трiпатися, як вош на кожусi???
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Президент Литвы Гитанас Науседа считает заложенный в "формуле Штайнмайера" план более выгодным для России, чем для Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3158007

То есть, следуя из контекста, для Украины формула Штайнмайера, хоть и менее, но тоже выгодна??? Литовский президент сепар какой то, не?
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Президент Науседа дипломатично говорит, что Зеленский действует против Украины.
Науседа намекает, что "на Зеленского кто-то оказывет сильное даление".
Хотя понятно, Зеленскому никакого давления не надо - он и сам рад стараться,
чтобы потом хорошо зарабатывать на российских проектах и корпоративах.


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Так ведь понятно, что Порошенко в Минске подмахнул тамошние договоренности и потом согласовал формулу Ш только для того, чтобы потом хорошо зарабатывать на рошенках в России.
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Что он бормочет- не понять. Переговоры солвсем не нужны- или они нужны в другом формате? И если да- то в каком именно? Украина с Россией один на один?
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Науседа говорит, что России эти переговоры нужнее.
Потому что Россия завязла в Донбассе и несёт непомерные расходы.
А Украина вполне приноровилась жить в обороне.
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зелебоба зрадник и пропарашкинский агент, даже из литвы видно
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