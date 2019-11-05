 Формула Штайнмаєра вигідніша для Росії, ніж для України, - президент Литви Науседа

Про це Науседа заявив на спільній з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо прес-конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З "формулою Штайнмаєра" все добре, однак, на мій погляд, вона сприятливіша для Росії, а не для України. Хтось чинить сильний тиск на український уряд, щоб якось домовитися з російською стороною і піти на поступки, проте ми не бачимо жодних поступок з російської сторони", - заявив президент Литви.
Також він додав, що діалог з Москвою стане можливим, тільки якщо Росія змінить свою поведінку.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
ЗЕбіле коли бабусям нічим платить буде пенсію то сопля від бабусі відпаде
Сказали ж шо наступний транш не раніше , ніж бабушка поверне гроші
Чекаємо далі, га???
Десь за рік по цілій Україні не знайдеш геть нікого, хто за зелена гівно голосував - всі за Пороха будуть, чи не ходили
и жить дальше как "хведеральный округ"...ДНО!!!
- безвиз
-дешевые кредиты
- уважение к стране
- рост экономики
Побежденная коррупция Зе:
- нет кредитов вообще
- безвиз отдаляется
- дырявый бюджет
- посмешище в США
Така перемога аж сльози течуть
-Дешевые кредиты. В цифрах, плиз. Конкретно. Попутно не плохо вспомнить, насколько уронила гривну ставленница Порошенко мадам Гонтарева, любящая Украину почему-то из Лондона.
-Уважение к стране. Это после пятилетней лжи Порошенко по поводу минских соглашений, на которые он же и пошел? На унизительные, капитулянские для Украины минские соглашения? Какое может быть уважение, если Запад открытым текстом начал говорить Порошенко: перестаньте морочить мне голову и начинайте выполнять минские соглашения?
Какое уважение, если слова "Украина" и "коррупция" на Западе стали синонимами при Порошенко?
-Рост экономии. Это чудо. Рост, оказывается, есть, а его никто не чувствует. Рядовой украинец не ощущал почему-то раздутия кармана от денег при Порошенко. Зато то, что Украина за годы правления Порошенко превратилась в самую бедную страну Европы, знал прекрасно. Хорош рост экономики, что и говорить.
Украинская коррупция обеспокоена срывом спасения МВФ
він же не лох якийсь
ему шоб на Донбассе не гибли люди...хотя по всей стране в ДТП гибнут ежедневно...!!! то где надо наводить "порядок...и мир"?!!!
в зюзі достойна чекиська підтримка!
То есть, следуя из контекста, для Украины формула Штайнмайера, хоть и менее, но тоже выгодна??? Литовский президент сепар какой то, не?
Науседа намекает, что "на Зеленского кто-то оказывет сильное даление".
Хотя понятно, Зеленскому никакого давления не надо - он и сам рад стараться,
чтобы потом хорошо зарабатывать на российских проектах и корпоративах.
Потому что Россия завязла в Донбассе и несёт непомерные расходы.
А Украина вполне приноровилась жить в обороне.