 Посол США в ЄС Сондленд визнав зв'язок між військовою допомогою і розслідуванням проти Байдена

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оприлюднених Конгресом США свідченнях Сондленда в рамках розслідування щодо імпічменту Трампа, пише New York Times.

"Свідчення пана Сондленда дало кілька важливих нових подробиць, крім розповіді, яку він дав під час 10-годинного інтерв'ю минулого місяця. Він надав докладніший опис своєї власної ролі в попередженні українців про те, що їм необхідно виконати запити на проведення розслідувань, які вимагає особистий адвокат президента Рудольф В. Джуліані. До початку вересня, за словами пана Сондленда, він переконався, що військова допомога і зустріч у Білому домі були обумовлені тим, що Україна взяла на себе зобов'язання провести ті розслідування", - йдеться в публікації.

В оновлених свідченнях Сондленд розповів про те, як він обговорював надання взаємних гарантій з помічником президента України Андрієм Єрмаком у кулуарах зустрічі 1 вересня між віцепрезидентом Майком Пенсом і Володимиром Зеленським у Варшаві.

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"Я сказав, що відновлення американської допомоги, швидше за все, не відбудеться доти, доки Україна не надасть публічну антикорупційну заяву, яку ми обговорювали впродовж багатьох тижнів", - сказав Сондленд.

За словами Сондленда, він заявив, що вважає призупинення допомоги Україні в розмірі 391 млн дол. США, яка була схвалена Конгресом, "необачним", хоча він не знав "коли, чому чи ким" допомога була припинена". Але він сказав, що прийшов до висновку, що допомога була пов'язана з розслідуваннями.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.

Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

Тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа підтвердив, що американський президент особисто наказав призупинити надання Україні військової допомоги.