 Посол США в ЄС Сондленд визнав зв'язок між військовою допомогою і розслідуванням проти Байдена

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оприлюднених Конгресом США свідченнях Сондленда в рамках розслідування щодо імпічменту Трампа, пише New York Times.
"Свідчення пана Сондленда дало кілька важливих нових подробиць, крім розповіді, яку він дав під час 10-годинного інтерв'ю минулого місяця. Він надав докладніший опис своєї власної ролі в попередженні українців про те, що їм необхідно виконати запити на проведення розслідувань, які вимагає особистий адвокат президента Рудольф В. Джуліані. До початку вересня, за словами пана Сондленда, він переконався, що військова допомога і зустріч у Білому домі були обумовлені тим, що Україна взяла на себе зобов'язання провести ті розслідування", - йдеться в публікації.
В оновлених свідченнях Сондленд розповів про те, як він обговорював надання взаємних гарантій з помічником президента України Андрієм Єрмаком у кулуарах зустрічі 1 вересня між віцепрезидентом Майком Пенсом і Володимиром Зеленським у Варшаві.
"Я сказав, що відновлення американської допомоги, швидше за все, не відбудеться доти, доки Україна не надасть публічну антикорупційну заяву, яку ми обговорювали впродовж багатьох тижнів", - сказав Сондленд.
За словами Сондленда, він заявив, що вважає призупинення допомоги Україні в розмірі 391 млн дол. США, яка була схвалена Конгресом, "необачним", хоча він не знав "коли, чому чи ким" допомога була припинена". Але він сказав, що прийшов до висновку, що допомога була пов'язана з розслідуваннями.
Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.
Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.
Тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа підтвердив, що американський президент особисто наказав призупинити надання Україні військової допомоги.
4 год ·
Сотрудничество с МВФ - это не только кредиты. Это и рычаг давления на власть. И теперь, после отказа МВФ от продолжения сотрудничества, дефолт - это громкая и высоко вероятная, но не главная проблема.
Главное то, что теперь легким движением руки выбранное дурачками монобольшинство может поставить хоть Дубинского на Приватбанк, хоть Ткаченкого на Нафтогаз, хоть Юзика прямо на НБУ. Любую говорящую собачку Коломойского на любую должность БЕЗ ОГЛЯДКИ на кого бы то ни было.
Понимаете, да? Мы и так после выборов стали карманной страной Коломойского, а теперь еще и последний предохранитель сгорел.
«От чем хуже будєт, тєм бистрєє начньом міріцца с Россієй.»
А мені важливо донести свою думку до усіх. Так що вибачте браття-українці, ми з вами на інформаційній війні, а на інформаційній війні воюють мовою ворога.
Ну что, уставшие от войны 73%, нравится вам ваш новый преЗедент? Своим его я не могу назвать, противно. Хочу вас поздравить.
Вы устали не только от войны, но и от доллара по 25-28 гривен и от безвиза тоже. Щаз подробно поясню вам, что вас ждет в ближайшем будущем.
Кредиты МВФ для Украины - это не просто деньги. Это прежде всего макроэкономическая стабильность в стране.
Макроэкономическая стабильность - это когда зебилы приходят в супермаркет и долго выбирают, что же купить, потому что все есть, ну просто все в наличии.
И когда сам супермаркет, Ашан там или Метро в наличии. Макроэкономическая стабильность - это когда зебил заезжает на заправку, и спокойно заправляет нужный ему бензин, газ или дизель. Макроэкономическая стабильность - это когда зебил сыт, одет, сидит в теплой квартире на диване перед зедебиловизором и рассуждает о барыгах, войне, и усталости.
Это все называется макроэкономическая стабильность. И эта макроэкономическая стабильность поддерживается балансом между доходами государства Украина и расходами государства Украина.
Скажу неприятную новость. Доходы государства Украина давно уже меньше, чем расходы. Война идет, знаете ли. И Зецарь микропервый даже перестал стрелять, а война все равно идет.
А балансировка доходов и расходов достигается кредитами. И если это кредиты МВФ, то это здорово, потому что:
а) Проценты самые низкие в мире
б) Нормальные страны, которые наполняют деньгами МВФ, верят, что страна, которой дали кредит, идет в правильном направлении.
Естественно, украинские министры полны оптимизма. Украинские министры Милованов (это тот, которого Беня назвал дебилом и тот согласился) и Маркарова катаются по миру, рассаживают свои раскормленные тушки по саммитам и рассказывают, что с МВФ все идет хорошо и успешно. И все вот вот будет уже и мы все вот вот получим.
А вот НБУ уже не так опримистичен. «Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблем ПриватБанка. Это для них и для международного сообщества - красная линия» - заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
А вот вам и подтверждение прихода пушистой лисички. The Wall Street Journal:
«Согласно источникам, близким к переговорам, МВФ отложил помощь Украине, поскольку он обеспокоен тем, что президент страны не работает над возмещением миллиардов долларов, предположительно разграбленных банками, в том числе одним из банков, когда-то контролируемый близким сторонником президента».
ОТЛОЖИЛ. ПОМОЩЬ. УКРАИНЕ. Это означает в ближайшем будущем:
1. Прощай, макрофинансовая стабильность.
2. Здравствуй, инфляция.
3. Возможно: здравствуйте, официальный и неофициальный курсы доллара.
4. Прощайте, зарубежные инвесторы.
5. И еще много чего интересного.
Последствия описать, зебилы? Могу только пятью словами: «Всем нам станет очень плохо». К сожалению, и вменяемым людям тоже.
ANTI-COLORADOShttps://defence-line.org/2019/11/zdobuly-zebily/
Ты не таксист, часом? Не прачка?