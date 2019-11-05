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 Політика України, За кордоном
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 Росія себе представляє нейтральною стороною, хоча є активним учасником конфлікту на Донбасі, - Лінкявічюс

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що Росія своїми діями перешкоджає мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Міністр зазначив, що розведення сил в районі Золотого, яке проходить зараз - це чутливий момент. А перемир'я на Донбасі, нагадує глава МЗС Литви, знову не дотримується.

"Все це ніби відсувається і відразу ж критика з боку Росії, що неможливо домовлятися. До цього треба з одного боку звикнути, з іншого - дуже твердо триматися. Найбільша перешкода цьому процесу - те, що Росія себе представляє нейтральною стороною, хоча є активним учасником цього конфлікту. Хоча офіційно вони такими не вважаються", - сказав Лінкявічус.

При цьому він констатував, що РФ, незважаючи на обіцянки допомоги у врегулюванні ситуації, робить навпаки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви Лінкявічюс відвідав прифронтове Широкине, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158004
 
   
 Топ коментарі
 
Литва нині розум, честь та совість гнилої Європи.
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Не лише росія робить заяви про свою начебто не участь в конфлікті, але і західні лідери бояться заявити вголос про відповідальність агресорки. Намагаються втихомирити, замовчуючи злочини.
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Скільки громадян Мокшандії знайшли свою смерть в Донбасі?
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Не лише росія робить заяви про свою начебто не участь в конфлікті, але і західні лідери бояться заявити вголос про відповідальність агресорки. Намагаються втихомирити, замовчуючи злочини.
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Литва нині розум, честь та совість гнилої Європи.
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Чтобы гнилая Европа правильно реагировала, нужно Украине говорить правду в первую очередь, что у нас война, пусть и локальная, что РФ оккупировала земли и ввела свои войска на нашу территорию, что она уничтожила и разворовала города и села большей части Донбасса, убила массу наших граждан. Нужно прекратить нарушать Конституцию Украины и действовать строго в ее рамках - уже и другая власть нарушает - и сказать всему миру ,что у нас происходит, прекратить торговлю, сообщение и безвиз с агрессором. Потому что такое вот наплевательство по отношению к Конституции всегда осложняет ситуацию. Меня удивляет зачем у нас Конституционный суд и чем он занимается, за что судьи получают зарплату и как они будут отвечать за бездействие в этом случае, когда налицо преступное нарушение Конституции фактически двумя властями страны.
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Ну Вы жгете, прямо как Лукаш.
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Если как Лукашенко, то я бы так и написал.
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а так ты только наложил, а не написял...\как жизнь подкацапник...?\
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а нащо це їм? їм і так добре, головне - індекси, біржі, зростання рівня життя їх народів.
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Привіт,подивись відео з новин зі сходу,вечірні....???
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Скільки громадян Мокшандії знайшли свою смерть в Донбасі?
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Каким-таким участником? Вот же ж фантазёр. Тебе ж ОБСЕ 6-й год объясняет - там неизвестные вооружённые люди.
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Кучма и Кравчук тоже так думали,когда отдавали ядерное оружие.
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идитенах,******** рашистские-неофашистские ,ответите ,******, за все свои преступления против Украины!
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Ну ты и моральный урод - 14 тысяч убитых твоей московской ордой для тебя, мерзавца - "ласковый подзатыльник"
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Это - несостоявшийся домбасит из Славянска.В ДыНыРы мозгов хватает не переезжать, а шестой год клянет биндер, что ему в сарайчик в 2014-м попал снаряд и сидит в Украине, как баба Яга в тылу врага.
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Выражаясь в подобном ключе, я бы сказал точнее: Не просто "активным участником", а ИНИЦИАТОРОМ!
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Гопники и бывшие КГБшники всегда так действуют
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Вести из-за поребрика.
В Одоевском районе Тульской области двое мужчин украли 12 тонн навоза. Полиция проводит проверку. - Росбалт.ру

Россия себя представляет нейтральной стороной, хотя является активным участником конфликта на Донбассе, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 9080
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Материал для кремлёвских скульптур,очень ценное гавно,ой не так очень ценное сырьё Россия себя представляет нейтральной стороной, хотя является активным участником конфликта на Донбассе, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 8942
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Зима скоро. Будут лепить *********** в мире петуха.
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зайди на новину вечірню з обстрілами,там у низу є посилання на ютуб...(((
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Только кто ж в зекоманде об этом скажет?
Вон Сивоху спросите. Он скажет любому, что надо украинцам примириться и конец гражданскому конфликту.
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Хло дает понять всей Европе и Украине кто командует. Как во время дрессировки: двое животных, но одно из них командует, другое выполняет. Или получает па рагам!
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