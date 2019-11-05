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 Міносвіти України тимчасово призупинило атестацію вишів

Міністерство освіти і науки (МОН) тимчасово призупинило атестацію українських вишів цього року для донабору експертів у комісію з атестації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОН.

Атестація університетів продовжиться на початку 2020 року.

За словами глави МОН Анни Новосад, наступного році базове фінансування науки в вишах збільшиться з 100 млн до 400 млн грн.

Новосад зазначила, що Міносвіти запропонує Кабміну перерозподілити 100 млн грн, передбачених на базове фінансування цього року, на дофінансування пілотного проєкту зі створення центрів колективного користування науковим обладнанням в університетах. На даний момент таких центрів в Україні відкрито 14.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158003
 
 
 Топ коментарі
 
Вчителі-хотіли 4000$, отримали скорочення ,ФОПи хотіли канікул, отримали касові апарати, зубожілі хотіли халяви, отримали скорочення субсидій, подорожчання борщу, працівники РДА, які аби не Порох, скорочення.
А тепер ще усім-застосування спецзасобів, газом і дубінкою, щоб дійшло Минобразования Украины временно приостановило аттестацию вузов - Цензор.НЕТ 8687

Минобразования Украины временно приостановило аттестацию вузов - Цензор.НЕТ 6932
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это не страшно. лишь бы был ЗЕ в телевизоре - этого люмпенам достаточно.
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"...приостановило аттестацию украинских вузов в этом году для донабора экспертов в комиссию по аттестации". (с) Шо такое? у Рвалтала жесткий гастрольный график до Нового года или просто клоуны закончились?
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Вчителі-хотіли 4000$, отримали скорочення ,ФОПи хотіли канікул, отримали касові апарати, зубожілі хотіли халяви, отримали скорочення субсидій, подорожчання борщу, працівники РДА, які аби не Порох, скорочення.
А тепер ще усім-застосування спецзасобів, газом і дубінкою, щоб дійшло Минобразования Украины временно приостановило аттестацию вузов - Цензор.НЕТ 8687

Минобразования Украины временно приостановило аттестацию вузов - Цензор.НЕТ 6932
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сьогодні найкраще шоу в Україні, як Зеленський труїть газом та лупцює дубінками своїх виборців. Цікаво, скільки зомбованим знадобиться такого лікування для прозріння? Тепер кожного зелебобіка треба запитувати, чи він вже причастився від Зеленського дубінкою і газом?
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это не страшно. лишь бы был ЗЕ в телевизоре - этого люмпенам достаточно.
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* РУКОВОДИТЕЛЬ* министерства не на своем месте !!!
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