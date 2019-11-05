EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  335  17
Матеріали за темою:
Все про:газові переговори (117) Північний потік (381) Кулеба Дмитро (163) Шефчович Марош (74)

 Україна продовжить гармонізацію енергетичного законодавства згідно з нормами Євросоюзу, - Дмитро Кулеба

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба провів зустріч з віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного Союзу Марошем Шефчовичем у Брюсселі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Віце-прем’єр-міністр наголосив, що Уряд продовжить роботу щодо гармонізації українського законодавства відповідно до європейських норм в енергетичній сфері, особливо у питаннях транзиту.

"Подальша імплементація оновленого так званого "енергетичного" Додатку (XXVII) до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС наближає нас до головної мети - повної інтеграції ринків газу та електроенергії", - заявив Дмитро Кулеба, додавши, що на порядку денному - створення механізму оцінки проектів законів європейською стороною щодо їхньої сумісності з правом ЄС, а також спільного моніторингу ухвалених актів.

За його словами, це єдиний шлях забезпечити енергетичну безпеку України. У цьому контексті Віце-прем’єр-міністр окремо наголосив на загрозах, які несе із собою будівництво газопроводу "Північний потік-2" для всього регіону. 

"Ми вітаємо імплементацію оновленої "газової директиви", яка передбачає застосування правил газового ринку ЄС (доступ третіх сторін, тарифне регулювання, роз'єднання та прозорість) до газогонів до та з третіх країн", - заявив Віце-прем’єр-міністр. Він зазначив, що у деяких європейських столицях, на жаль, досі бракує розуміння загроз, які несуть енергетичні проекти Кремля для стабільності та миру у Європі.

Читайте також: Засідання Комітету асоціації Україна-ЄС посилить динаміку відносин із Євросоюзом, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158002
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЄбіл об'єднує країну проти себе все більше і більше. Це факт.

Україна продовжить гармонізацію енергетичного законодавства відповідно до норм Євросоюзу, - Дмитро Кулеба - Цензор.НЕТ 8162 Україна продовжить гармонізацію енергетичного законодавства відповідно до норм Євросоюзу, - Дмитро Кулеба - Цензор.НЕТ 6554
 показати весь коментар
 
Купуючи електрику в кацапів?
 показати весь коментар
 
У ЗЕбілів всьо чудєсатєє і чудєсатєє
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
анекдот про те, як зібрали оцих, як їх.. і кажуть їм давайте гармонізувати. Ну вони повитягували гармошки з-за пазухи, і давай гармонізувати.
 показати весь коментар
 
 
Вице-премьер подчеркнул, что Кабмин продолжит работу по гармонизации украинского законодательства Источник: https://censor.net.ua/n3158002
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В стране жопа, а он на гармошке решил играть((( Чего не бандуризация?
 показати весь коментар
 
Блин я чо то стал уставать от этих пустых разговоров бото правления ЗЕ говорят обещают народ напомните хоть одно дело что они выполнили из своих обещаний может что то я пропустил
 показати весь коментар
 
 
Цены в магазинах не устают с европейскими гармонизировать.
 показати весь коментар
 
 
ЗЄбіл об'єднує країну проти себе все більше і більше. Це факт.

Україна продовжить гармонізацію енергетичного законодавства відповідно до норм Євросоюзу, - Дмитро Кулеба - Цензор.НЕТ 8162 Україна продовжить гармонізацію енергетичного законодавства відповідно до норм Євросоюзу, - Дмитро Кулеба - Цензор.НЕТ 6554
 показати весь коментар
 
 
Ты хоть изредка туалет посещаешь или все в памперс?
 показати весь коментар
 
Это не туалет,это жданов с уничтоженным ликероводочным заводом гражданами Украины г. Донецка. Україна продовжить гармонізацію енергетичного законодавства відповідно до норм Євросоюзу, - Дмитро Кулеба - Цензор.НЕТ 1257
 показати весь коментар
 
У ЗЕбілів всьо чудєсатєє і чудєсатєє
 показати весь коментар
 
 
**** что Вы творите уроды со своим ГЕрусом ГЕрпесом на словах и на деле ПИ ЗЕ
В «Укрэнерго» заявили об отключении украинских электростанций из-за российского импорта Ноябрь 5, 2019Без рубрикиКомментарии

Руководитель департамента развития рынка электроэнергии Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Никита Вишневский заявил, что компания отключает украинские электростанции из-за импорта электроэнергии из Российской Федерации (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), поскольку не может ограничить данный импорт.
Об этом сообщило сегодня издание «Главком».
«Отсутствует возможность с точки зрения законодательства ограничения импорта по тем государственным контрактам, которые действуют.
Это договор о параллельной работе и это те контракты, которые есть», - сообщил Вишневский.
И подчеркнул, что для получения возможности ограничивать импорт электроэнергии необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.
Ранее эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что в ночь на 5 ноября состоялись рекордные поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России, составившие 1,216 МВт.
При этом впервые ограничили включения мощностей возобновляемых источников энергия (ВИЭ).







Издание напомнило, что 18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», который разрешил закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам.
По словам автора соответствующей поправки народного депутата Андрея Геруса (фракция «Слуга народа»), импорт должен был осуществляться из Беларуси.
Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.
Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.
В тему:
загрузка...

- Кучеренко: «Герус является неприкрытым лоббистом одиозной бизнес-группы»
За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в 2 раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВт-час в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-час/сутки.
 показати весь коментар
 
 
Гармонист, а на хера в парашке электроэнергию закупать, если все сплошной европейский баян?
 показати весь коментар
 
А почему бы не наоборот, сначала гармонизация зарплат, особенно минимальных, а потом гармонизация тарифов.
Иначе как обычно, на гармонизации тарифов все и закончится.
 показати весь коментар
 
Во-во- в Евросоюзе на собачку или котика дают 200 евро (6000грн)просто так в месяц-чтоб не голодала )
Или Украина уже в евросоюзе?
Бред какой-то......
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору