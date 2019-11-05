 Україна продовжить гармонізацію енергетичного законодавства згідно з нормами Євросоюзу, - Дмитро Кулеба

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Віце-прем’єр-міністр наголосив, що Уряд продовжить роботу щодо гармонізації українського законодавства відповідно до європейських норм в енергетичній сфері, особливо у питаннях транзиту.
"Подальша імплементація оновленого так званого "енергетичного" Додатку (XXVII) до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС наближає нас до головної мети - повної інтеграції ринків газу та електроенергії", - заявив Дмитро Кулеба, додавши, що на порядку денному - створення механізму оцінки проектів законів європейською стороною щодо їхньої сумісності з правом ЄС, а також спільного моніторингу ухвалених актів.
За його словами, це єдиний шлях забезпечити енергетичну безпеку України. У цьому контексті Віце-прем’єр-міністр окремо наголосив на загрозах, які несе із собою будівництво газопроводу "Північний потік-2" для всього регіону.
"Ми вітаємо імплементацію оновленої "газової директиви", яка передбачає застосування правил газового ринку ЄС (доступ третіх сторін, тарифне регулювання, роз'єднання та прозорість) до газогонів до та з третіх країн", - заявив Віце-прем’єр-міністр. Він зазначив, що у деяких європейських столицях, на жаль, досі бракує розуміння загроз, які несуть енергетичні проекти Кремля для стабільності та миру у Європі.
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В стране жопа, а он на гармошке решил играть((( Чего не бандуризация?
В «Укрэнерго» заявили об отключении украинских электростанций из-за российского импорта Ноябрь 5, 2019Без рубрикиКомментарии
Руководитель департамента развития рынка электроэнергии Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Никита Вишневский заявил, что компания отключает украинские электростанции из-за импорта электроэнергии из Российской Федерации (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), поскольку не может ограничить данный импорт.
Об этом сообщило сегодня издание «Главком».
«Отсутствует возможность с точки зрения законодательства ограничения импорта по тем государственным контрактам, которые действуют.
Это договор о параллельной работе и это те контракты, которые есть», - сообщил Вишневский.
И подчеркнул, что для получения возможности ограничивать импорт электроэнергии необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.
Ранее эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что в ночь на 5 ноября состоялись рекордные поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России, составившие 1,216 МВт.
При этом впервые ограничили включения мощностей возобновляемых источников энергия (ВИЭ).
Издание напомнило, что 18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», который разрешил закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам.
По словам автора соответствующей поправки народного депутата Андрея Геруса (фракция «Слуга народа»), импорт должен был осуществляться из Беларуси.
Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.
Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.
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За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в 2 раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВт-час в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-час/сутки.
Иначе как обычно, на гармонизации тарифов все и закончится.
Или Украина уже в евросоюзе?
Бред какой-то......