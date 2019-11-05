 Україна продовжить гармонізацію енергетичного законодавства відповідно до норм Євросоюзу, - Дмитро Кулеба

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Віце-прем’єр-міністр наголосив, що Уряд продовжить роботу щодо гармонізації українського законодавства відповідно до європейських норм в енергетичній сфері, особливо у питаннях транзиту.

"Подальша імплементація оновленого так званого "енергетичного" Додатку (XXVII) до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС наближає нас до головної мети - повної інтеграції ринків газу та електроенергії", - заявив Дмитро Кулеба, додавши, що на порядку денному - створення механізму оцінки проектів законів європейською стороною щодо їхньої сумісності з правом ЄС, а також спільного моніторингу ухвалених актів.

За його словами, це єдиний шлях забезпечити енергетичну безпеку України. У цьому контексті Віце-прем’єр-міністр окремо наголосив на загрозах, які несе із собою будівництво газопроводу "Північний потік-2" для всього регіону.

"Ми вітаємо імплементацію оновленої "газової директиви", яка передбачає застосування правил газового ринку ЄС (доступ третіх сторін, тарифне регулювання, роз'єднання та прозорість) до газогонів до та з третіх країн", - заявив Віце-прем’єр-міністр. Він зазначив, що у деяких європейських столицях, на жаль, досі бракує розуміння загроз, які несуть енергетичні проекти Кремля для стабільності та миру у Європі.

Читайте також: Засідання Комітету асоціації Україна-ЄС посилить динаміку відносин із Євросоюзом, - Кулеба