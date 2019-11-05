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 Політика України, Економіка
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 У Кабміні не обговорюються домовленості з Коломойським про "Приватбанк", уряд захищає держбанки, - Милованов

У Кабінеті міністрів не ставиться питання про укладення домовленостей з олігархом Ігорем Коломойським щодо "Приватбанку".

Про це міністр економіки Тимофій Милованов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Жодні домовленості не обговорюються. Це ілюзія. Або неправильно були витлумачені слова прем'єра. Він говорив у ширшому контексті, а потім перейшли на Приватбанк і все змішалося. Кабмін такими розмовами не займається. Кабмін захищає державні банки", - заявив чиновник.

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Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що Олексій Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з олігархом Ігорем Коломойським щодо "Приватбанку" у справі на $5,5 млрд.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158001
 
 
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В Кабмине не обсуждаются договоренности с Коломойским о "Приватбанке" - бо Беня не слушает своих слуг))
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