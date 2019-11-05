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Все про:Міноборони (2904) Бронежилет (14) закупівлі (148) Марченко Дмитро (3)

 Чиновникам Міноборони генерал-майору Марченку, Капінус, Почтаренку, Саковцю і Комирянському оголошено підозри в закупівлі неякісних бронежилетів, - джерело

5 листопада п'ятьом чиновникам Міноборони оголошено про підозру в закупівлі неякісних бронежилетів.

Як повідомило джерело Цензор.НЕТ підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Комирянський.

"Вони тексти підозри вже отримали, в п'ятницю їм обиратимуть запобіжний захід", - повідомило джерело.

"Я так розумію, це тільки початок. Будуть ще підозри висуватися в міру надходження матеріалів справи", - додав співрозмовник.

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За даними джерела, можуть оголосити ще як мінімум 7 підозр у цій справі.

Нагадаємо, 26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки в кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, становить близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Міноборони заперечило інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами та наполягало на створенні "наглядової ради" у складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158000
 
 
 Топ коментарі
 
А як там "рюкзаки собакова" поживають???
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нормально, младшая сабакова имеет на что играть в казино
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А як там "рюкзаки собакова" поживають???
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нормально, младшая сабакова имеет на что играть в казино
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Сьогодні малорос Володимир Зеленський хотів записати відеоролик до Пороха з питанням "Хто вбив закупив рюкзаки"
Але поруч стояв Аваков, і якось невдобно вийшло би. Тому героїчно промовчав.
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одеть на каждого по бронежилету, которые они закупили и проверить автоматной очередью
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Ну, нарешті відбулося те, що мало відбутися. *****, дипломатично висловлюючись, послав лісом не лише ЗЕлену Шмаркю, але й Меркель з Макроном.
ПрепіЗЕденту слід чесно сказати українцям: хотів,але не з своєї вини не зміг. Наступним буде план Б.
А Захід хай думає

Кремль називає зустріч нормандської четвірки до кінця року "передчасною"
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План Б у наркомана відступити до Кривого рогу
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Прахоботи нав'язують украінцям думку, що "все пропало". Савпадєніє? Нє думаю...
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Пускай навязывает, им уже киберполиция в глаза смотрит, ждем закона, потом всем предьявят по полной )). Гидко стало новини читать на цензорi через це соеве лайно.
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Эта перебор, Вова, и даже не гитарный перебор... Но стецьки враньем свои уже достали.
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Прикинь, даже не указано - в чем не качественно?
Бронеплита? А может чехол? А может отличается от ТУ? А если отличается, то в какую сторону?
А вообще сотня лямов это ни много ни мало, а 30% от компенсации Бене за электрику в месяц.
Эпоха бедности позади, учись мыслить широкими категориями!
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Вот это решение на бис!!Количество крыс зашкаливает-ситуация требует физического сокращения барыжного наследия
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Музикальна пауза від пятого каналу..

А що, хоч якесь табу в слузі народу Чиновникам Минобороны Марченко, Капинус, Почтаренко, Пыковцу и Комырянскому объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов, - источник - Цензор.НЕТ 8050

Зебіли-малороси вам подобається?

https://twitter.com/Gorsha81/status/1191675156067999744
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А Портнов когда сядет? А то пока что он вовсю Трубой вертит...
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У Портнова иммунитет пожизненный - он на Петю бочку катит,а это для Камертона лучший бальзам на его больное самолюбие
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Меня сейчас интересует будет ли это серьезное расследование или очередная "спортивная рыбалка"?
Сколько там назначат залог?
150 жилетов?
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Ну, їм же у Трускавцю не казали, що вологий кевлар, втрачає 40% міцності.
Та й про кевлар, чи чули взагалі.
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в соєвих підкацапників може бути і те і те , одночасно ..))
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Авжеш Малоросе NNN Чиновникам Міноборони Марченку, Капінус, Почтаренку, Пиковцю і Комирянському оголошено підозри в закупівлі неякісних бронежилетів, - джерело - Цензор.НЕТ 2771
Наша Юлічка не підводить. Минулого разу вона не помітила Kiev, цього разу - російські прапори.

Зеленський наш препіЗЕдент, так? Чиновникам Міноборони Марченку, Капінус, Почтаренку, Пиковцю і Комирянському оголошено підозри в закупівлі неякісних бронежилетів, - джерело - Цензор.НЕТ 5340

Чиновникам Міноборони Марченку, Капінус, Почтаренку, Пиковцю і Комирянському оголошено підозри в закупівлі неякісних бронежилетів, - джерело - Цензор.НЕТ 7208
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Не хвилюйся. Я стрес знімаю чистячи автомат.
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Так і роби. Ярош вже перечистив сто п'ятсот автоматів. А він поганого не порадить.
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Сцимося. Аж моторошно стає навіть від його візитки.
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Мордва magic SOM відповім на твоє запитання. якщо ти своїми гнилими зубами бариги і мародера відповіси на моє:

- чому ті хто називав Пороха "мородер", не називали Зелю "деЗЕртир"?
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Его даже деЗертиром не назовешь, ибо до военкомата так и не дошел. Тут просто - обосранец
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Безголова тупа мокша і що не так на цьому фото?

Русня ти палішься.
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Лютий 2015 року. На 51-й Мюнхенській конференції з питань безпеки президент України Петро Порошенко демонструє світу паспорти і військові квитки солдатів і офіцерів Росії, які воювали на сході України.
«Це найкращий доказ агресії і присутності російських військ… російських солдатів і офіцерів, які «заблукали» на сто кілометрів від кордону на танках, повних ***********, і вбивають моїх солдатів, убивають цивільних українських мешканців», - наголосив тоді Порошенко.
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По свинарчуки подача в СМИ также была серьезной))))
И где?))
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Пете-параше нужно дать высшую меру за разграбление страны во время войны.
ПРОТИВ УЧАСТНИКОВ КОНЦЕРНА "УКРОБОРОНПРОМ" ВОЗБУЖДЕНО 583 УГОЛОВНЫХ ДЕЛА - АБРОМАВИЧУС
https://tsn.ua/ru/********/protiv-uchastnikov-koncerna-ukroboronprom-vozbuzhdeno-583-ugolovnyh-dela-abromavichus-1437933.html
Смотрите какую мафию он создал.

Украинские сенсации. Мандатские страсти.
https://youtu.be/3xijqFIyPTI
Смотрите с 6 : 52
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Г+Г, которое привело Зелемойского к власти, а теперь и сажать то не за что "поередников"?
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гівнок-анал каламойського в своїх "сенсаціях" ще й не такого наваляє. Брешуть як погані пси, стряпають ті фільмікі за 10 годин. Факти не перевіряються, вивалюють в загал фейки. Це все почалось у 2014-му, коли люди жили в суцільному страху початку великої війни, і поглинали будь яку інформацію, не розбираючи, чи то правда, чи брехня. Зараз народ трохи заспокоївся, чи може просто звик до того що в країні йде війна, і став більш вибагливим до новин. Хоча, як бачимо, не всі. 73 % так і продовжують вірити пройдисвітам та в пройдисвітів..
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Г+Г как рентв ... Вспоминают ..В обществе .. есть 100500 уголовных дел .. Одна Бабка Сказала ... Кто вспоминает?! В каком обществе?! Где есть?! ... у рен тв тоже "По мнению экспертов", "ученые выяснили" .. неужели хохлы такие тупые шо ведутся на такую откровенную аххинею
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вийдуть на Полторака , а потім - і на сивочолого хряка !
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І потім все, що залишиться, лише подзвонити в мацкву і послухати слова подяки. А далі привіт "малоросская губєрнія"
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Особисто бачив як Корсар МЗ 1-4 в Луганській області ми з ставили дві пластини одна за одною з дистанції 100м 5.45 противає насквозь,потім поряд ставили волонтерський підігнала сільрада Здовбиця Рівненська обл. з тієїж дистанції,стріляли і бронебойними з чорним оботком і ще сепарськими якимись,маленька подряпина і все.Робіть висновки панове.Про Корсар МЗс 1-4 не знаю,але там пластини в середині на вигляд такі як і МЗ 1-4.
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Зеклованы Беню закрыть очкуют, а плебс требует посадок. Надо импровизировать и поднимать старые методички. Ну-ну...
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Особисто бачив як Корсар МЗ 1-4 в Луганській області ми з ставили дві пластини одна за одною з дистанції 100м 5.45 прош
иває насквозь,потім поряд ставили волонтерський підігнала сільрада Здовбиця Рівненська обл. з тієїж дистанції,стріляли і бронебойними з чорним оботком і ще сепарськими якимись,маленька подряпина і все.Робіть висновки панове.Про Корсар МЗс 1-4 не знаю,але там пластини в середині на вигляд такі як і МЗ 1-4.
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Киевский

@Kieffskiy

Скажите мне почему в продвинутой 120 миллионной Японии 10000 чиновников, а в максимум 40 миллионной Украине почти треть миллиона???
P.S. И толку от этих чиновников кроме распила бюджета нет
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Зазвичай з кацапських помийниць приносять цифру в 9000 чиновників.
Ви хоч розумієте,що 10000 апарату не усякій середнячковій корпорації вистачить ?
А взагалі,поки ми триндимо,в тюрмах 8000 добровольців гниють.
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А що в наглядовій раді кажуть ?Ну з громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ ?
Ото буде.як з Роттердам +,коли Київський науково-дослідний інститут судових експертиз в 2018 році на замовлення САП зробив висновок,що формула обгрунтована,довелося Сцитнику з Холодницьким йти в суд з "експертизою" анонімного експерта СБУ (вже після призначення Баканова).
Головне-"правильного" експерта знайти.
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Та никто генералов не посадит... Не та форма правления у нас
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"Я так понимаю, это только начало. Будут еще подозрения выдвигаться по мере поступления материалов дела", - добавил собеседник. "по мере поступления" замовлень, а не "материалов дела".
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Саме так. Злодіі- свинарчуки мають бути недоторкані. Інакше - це зрада, капітуляція і контрреволюція.
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не розумію чого ти тут ще й досі терлуєшся. Йди сади свинарчуків.
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Ти що, зебілка? Це ж опора нашого сизоносого Гетьмана Петра.
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зебілка це ти. Я "порохоботка". З боярою перестаралсь, харібда?
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Так чого ти пропонуєш садити друзів і соратників нашого Чоколядового Лідера? Розум в тебе є?
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ваш це зеленувата шмаркля. Такі як ти не гідні такого президента як Порох. Твої президенти то зек та кловун.
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то ви помилково від всцику у 2014-му проголосували за патріота. Та у 2019-му ви вже виправили свою помилку, проголосували за клоуна.
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Про ці броніки давно іде суєта у Труби. Є результати випробувань, що підтверджують їхню достатню міцність. Тепер знову трясуть уже про завищені ціни. Здається мені, що іде цілеспрямована атака на армію, щоб її дискредитувати. Хто зупинить Трубу, що явно виконує чиїсь замовлення?
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100 %. І тільки зебілкуваті адепти шмарклі вбачають в цій мишачій метушні безумовний подвиг зеленої шмарклі))
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а при петру їм медальки б дали, а не тексти підозри.
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та шось не давали медальок. Медальки тепер отримає зелена шмаркля... Від *****. За знищення армії, за капітуляцію, за покірність.
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