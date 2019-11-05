 Чиновникам Міноборони генерал-майору Марченку, Капінус, Почтаренку, Саковцю і Комирянському оголошено підозри в закупівлі неякісних бронежилетів, - джерело

Як повідомило джерело Цензор.НЕТ підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Комирянський.

"Вони тексти підозри вже отримали, в п'ятницю їм обиратимуть запобіжний захід", - повідомило джерело.

"Я так розумію, це тільки початок. Будуть ще підозри висуватися в міру надходження матеріалів справи", - додав співрозмовник.

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За даними джерела, можуть оголосити ще як мінімум 7 підозр у цій справі.

Нагадаємо, 26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки в кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, становить близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Міноборони заперечило інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами та наполягало на створенні "наглядової ради" у складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.