 Чиновникам Міноборони генерал-майору Марченку, Капінус, Почтаренку, Саковцю і Комирянському оголошено підозри в закупівлі неякісних бронежилетів, - джерело

Як повідомило джерело Цензор.НЕТ підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Комирянський.
"Вони тексти підозри вже отримали, в п'ятницю їм обиратимуть запобіжний захід", - повідомило джерело.
"Я так розумію, це тільки початок. Будуть ще підозри висуватися в міру надходження матеріалів справи", - додав співрозмовник.
За даними джерела, можуть оголосити ще як мінімум 7 підозр у цій справі.
Нагадаємо, 26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки в кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, становить близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
Міноборони заперечило інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами та наполягало на створенні "наглядової ради" у складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.
Але поруч стояв Аваков, і якось невдобно вийшло би. Тому героїчно промовчав.
ПрепіЗЕденту слід чесно сказати українцям: хотів,але не з своєї вини не зміг. Наступним буде план Б.
А Захід хай думає
Кремль називає зустріч нормандської четвірки до кінця року "передчасною"
Бронеплита? А может чехол? А может отличается от ТУ? А если отличается, то в какую сторону?
А вообще сотня лямов это ни много ни мало, а 30% от компенсации Бене за электрику в месяц.
Эпоха бедности позади, учись мыслить широкими категориями!
А що, хоч якесь табу в слузі народу
Зебіли-малороси вам подобається?
https://twitter.com/Gorsha81/status/1191675156067999744
Сколько там назначат залог?
150 жилетов?
Та й про кевлар, чи чули взагалі.
Жаба гадюку)
Дубінський приніс до САП факти на двох колег із "Слуги народу" в зв'язку з ситуацією навколо приватних майданчиків ProZorro і звернувся щодо листування Тищенк
Наша Юлічка не підводить. Минулого разу вона не помітила Kiev, цього разу - російські прапори.
Зеленський наш препіЗЕдент, так?
- чому ті хто називав Пороха "мородер", не називали Зелю "деЗЕртир"?
Русня ти палішься.
«Це найкращий доказ агресії і присутності російських військ… російських солдатів і офіцерів, які «заблукали» на сто кілометрів від кордону на танках, повних ***********, і вбивають моїх солдатів, убивають цивільних українських мешканців», - наголосив тоді Порошенко.
И где?))
ПРОТИВ УЧАСТНИКОВ КОНЦЕРНА "УКРОБОРОНПРОМ" ВОЗБУЖДЕНО 583 УГОЛОВНЫХ ДЕЛА - АБРОМАВИЧУС
https://tsn.ua/ru/********/protiv-uchastnikov-koncerna-ukroboronprom-vozbuzhdeno-583-ugolovnyh-dela-abromavichus-1437933.html
Смотрите какую мафию он создал.
Украинские сенсации. Мандатские страсти.
https://youtu.be/3xijqFIyPTI
Смотрите с 6 : 52
иває насквозь,потім поряд ставили волонтерський підігнала сільрада Здовбиця Рівненська обл. з тієїж дистанції,стріляли і бронебойними з чорним оботком і ще сепарськими якимись,маленька подряпина і все.Робіть висновки панове.Про Корсар МЗс 1-4 не знаю,але там пластини в середині на вигляд такі як і МЗ 1-4.
Киевский
@Kieffskiy
Скажите мне почему в продвинутой 120 миллионной Японии 10000 чиновников, а в максимум 40 миллионной Украине почти треть миллиона???
P.S. И толку от этих чиновников кроме распила бюджета нет
Ви хоч розумієте,що 10000 апарату не усякій середнячковій корпорації вистачить ?
А взагалі,поки ми триндимо,в тюрмах 8000 добровольців гниють.
Ото буде.як з Роттердам +,коли Київський науково-дослідний інститут судових експертиз в 2018 році на замовлення САП зробив висновок,що формула обгрунтована,довелося Сцитнику з Холодницьким йти в суд з "експертизою" анонімного експерта СБУ (вже після призначення Баканова).
Головне-"правильного" експерта знайти.