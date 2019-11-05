EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  728  10
Все про:потоп (35) комунальне підприємство (46) Філатов (230)

 "Місцеве самоврядування хочуть пограбувати в бюджеті на 160 мільярдів гривень. Завтра прорвуть колектори в інших містах" - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував нинішній потоп у Києві

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Філатов зазначив: ""Київ втомився"(с)

Стрічка сповнена лайна, де люди, які не розуміють масовий п@здець, що наздоганяє нас системно з часів СРСР, намагаються змагатися в дотепності.

Безумовно, радіти нічому. Але й реготати теж не варто. У Києві прорвало "семисотку". Напірний колектор.

Завтра може "втомитися" Дніпро. Чесно. З колектором у 1200... Післязавтра Одеса. Ви хіба не курсі, які проблеми в Південній Пальмірі з дамбою?

Ми всі живемо в радіусі 100 метрів від свого під'їзду. І це нормально. Ніхто, крім можновладців, не зобов'язаний замислюватися про стан мереж, інфраструктур, мостів. "Вас, бл@дей, вибрали. Ви і думайте"(с) Ми і думаємо.

Уже чотири роки, кожен Божий день, я кричу хоч Пєті, хоч Вові, що житловий фонд зношено на 80 відсотків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою. Кілька машин провалилося під асфальт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що критична інфраструктура зношена критично. Що обвал під'їзду в Дрогобичі - це тільки початок.

Що потрібно ухвалити Муніципальний Кодекс. Розділити повноваження місцевого самоврядування і центральної влади.

Що не слід підміняти рішення проблем дурними суперечками і роликами в Інстаграмі.

Чотири роки я кричу в порожнечу... А у відповідь Кабмін хоче пограбувати місцеве самоврядування наступного року на 160 мільярдів гривень. А інші мери мовчать. Зачаїлися. Як миші. Але я буду кричати. Тому, що навіть один голос - це вже багато. Підтримайте мене".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157999
 
   
 Топ коментарі
 
А в ответ Кабмин хочет ограбить местное самоуправление в следующем году на 160 миллиардов гривен.

160 ярдов которые барига мародёр злочинно отдал местным общинам святая ЗЕбубачка хочет направить на помщь нариту Дамбаца , строку мостов, и выплату пенсий Луганде...Спасибо ЗЕбубачка сапасибо!! кричали 73% ЗЕбилов вытирая слёзы счастья. Это ведь такая радость помогать своим мышебратьям на Донбабве и Луганде
 показати весь коментар
 
Донбасс будем восстанавливать "Местное самоуправление хотят ограбить в бюджете на 160 миллиардов гривен. Завтра прорвут коллекторы в других городах" - Филатов - Цензор.НЕТ 3241
 показати весь коментар
 
Декілька місяців тому, я такі пости розцінював як "стьоб". Інколи автори були дотепними, інколи не дуже. Але може вже не варто вже?
Ситуація ж стосується не тільки 73% що голосували за клоуна, ЗеБобиків, ЗеБуБачок, ЗеБілів, але й нас, інших, хто голосував чи то за баригу, чи за якогось іншого кандидата, або не голосував зовсім.
Чи 160 міліардів гривень будуть віддавати ті 73%?
Більше продуктивних постів, меньше жовчі. Цього не вистачає дописувачам зараз.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вопрос. А куда пойдут или кому достанутся эти 160 млрд. грн.?
 показати весь коментар
 
 
Ну хоть не некоему олигарху. А кто его расфигачил Донбасс?
 показати весь коментар
 
 
А тем временем ,не по теме,но приятно ,немцы из Лейпцига опустили татаромордву из ********** в ********** 2-0,третий гол цинично не был засчитан
 показати весь коментар
 
 
А в ответ Кабмин хочет ограбить местное самоуправление в следующем году на 160 миллиардов гривен.

160 ярдов которые барига мародёр злочинно отдал местным общинам святая ЗЕбубачка хочет направить на помщь нариту Дамбаца , строку мостов, и выплату пенсий Луганде...Спасибо ЗЕбубачка сапасибо!! кричали 73% ЗЕбилов вытирая слёзы счастья. Это ведь такая радость помогать своим мышебратьям на Донбабве и Луганде
 показати весь коментар
 
 
Декілька місяців тому, я такі пости розцінював як "стьоб". Інколи автори були дотепними, інколи не дуже. Але може вже не варто вже?
Ситуація ж стосується не тільки 73% що голосували за клоуна, ЗеБобиків, ЗеБуБачок, ЗеБілів, але й нас, інших, хто голосував чи то за баригу, чи за якогось іншого кандидата, або не голосував зовсім.
Чи 160 міліардів гривень будуть віддавати ті 73%?
Більше продуктивних постів, меньше жовчі. Цього не вистачає дописувачам зараз.
 показати весь коментар
 
 
ккак именно ты видишь продуктивный пост в этом театре абсурда ?
 показати весь коментар
 
 
В следующем году хотят ограбить... То есть в предыдущие года куда лярды девались?
 показати весь коментар
 
"Місцеве самоврядування хочуть пограбувати в бюджеті на 160 мільярдів гривень. Завтра прорвуть колектори в інших містах" - Філатов - Цензор.НЕТ 7213закрой глаза,напряги извилины.напряг?извилины,а не зад!а теперь представь себе сколько стоит содержать такой город как днепр!и не просто содержать,а еще и развивать,что стоит на порядок дороже!представил?не получается-лишняя хромосома мешает?вообщем эта сумма огромная-там много нулей!а теперь децентрализацию вернули "как при овоще",забирая из бюджета эти самые 160 лярдов.!хотя...не напрягайся-не думай много-с непривычки бошка бо-бо будет
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору