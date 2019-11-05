 Зеленський дав доручення міністрам у сфері охорони здоров'я, соціальної політики, освіти і культури

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та Кабінетом Міністрів, що відбулася в Офісі Президента, Глава держави наголосив, що міністр соціальної політики Юлія Соколовська має забезпечити запровадження сервісу призначення пенсій та отримання довідок за допомогою спеціального мобільного додатка до кінця року, а також запровадити механізм призначення пенсій при досягненні пенсійного віку без звернення особи.
Крім того, Володимир Зеленський вважає за необхідне, щоб до 31 січня 2020 року Міністерство охорони здоров’я удосконалило роботу системи екстреної медицини та до лютого забезпечило створення й функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.
Президент також поставив завдання міністру освіти і науки Ганні Новосад. Зокрема, до кінця року має бути сформовано законодавчу основу для роботи базової та профільної школи за новими освітніми стандартами та забезпечено повноцінний запуск роботи Національного фонду досліджень.
Крім того, Зеленський доручив Міністерству культури, молоді та спорту до кінця року розробити законопроєкт щодо інформаційного простору України.
«Послє обєда, - подвиг ! »
Нормально пацаны работают 🙄
ПРОТИВ УЧАСТНИКОВ КОНЦЕРНА "УКРОБОРОНПРОМ" ВОЗБУЖДЕНО 583 УГОЛОВНЫХ ДЕЛА - АБРОМАВИЧУС
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/protiv-uchastnikov-koncerna-ukroboronprom-vozbuzhdeno-583-ugolovnyh-dela-abromavichus-1437933.html
Едва раскроем рот, как все от счастья плачут,
И знаем наперед, не может быть иначе.
Мы к вам заехали на час: привет, бонжур, хэллоу.
А, ну, скорей любите нас, вам крупно повезло.
Ну-ка, все вместе, уши развесьте,
Лучше по хорошему, хлопайте в ладоши вы.
У Токіо дизайнери показали українське вбрання крізь призму японської культури. ФОТО
Респект.
На канікули в село
Кучеряве хлопченятко
До бабусі прибуло.
І до чого ж здивувалось
Городське те хлопченя,
Як на вулиці уздріло -
Що б ви думали? - коня!
Півгодини із-за тину
Придивлялося воно,
Доки дядько вийшов з хати,
Верхи сів і крикнув: - Но!
- Дядю, коник не поїде! -
Хлопчик вискочив на тин.-
Доки ви сиділи в хаті,
З нього витік весь бензин
2. Поднять минимальную пенсию к Пасхе
3. К годовщине президентства шута всем дипломы о высшем образовании
4. к 1 апреля отремонтировать все сельские клубы и все ДК За работу, товарисчи!!!
InfoResist
Читать материал на украинском
Проект государственного бюджета на 2020 год не предполагает финансирование проекта «страна в смартфоне». Об этом написал вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«На государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровым навыкам и пр.) в бюджете не заложено. Есть 30,8 млн грн на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше», - написал Федоров.
Министр рассчитывает на международную помощь в реализации проекта, государственно-частное партнерство и волонтеров.
«В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом», - написал он.
Реформа згортається на невизначений строк
Навіть нянька Зе полетіла зуб вставляти в Італію
Юристи...з медичним нахилом