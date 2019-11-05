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 Політика України
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Все про:Зеленський (3463) Мінздоров'я (1014) пенсія (538) Міністерство соціальної політики (352)

 Зеленський дав доручення міністрам у сфері охорони здоров'я, соціальної політики, освіти і культури

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання у сфері охорони здоров'я, соціальної політики, освіти і культури профільним міністерствам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та Кабінетом Міністрів, що відбулася в Офісі Президента, Глава держави наголосив, що міністр соціальної політики Юлія Соколовська має забезпечити запровадження сервісу призначення пенсій та отримання довідок за допомогою спеціального мобільного додатка до кінця року, а також запровадити механізм призначення пенсій при досягненні пенсійного віку без звернення особи.

Крім того, Володимир Зеленський вважає за необхідне, щоб до 31 січня 2020 року Міністерство охорони здоров’я удосконалило роботу системи екстреної медицини та до лютого забезпечило створення й функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

Президент також поставив завдання міністру освіти і науки Ганні Новосад. Зокрема, до кінця року має бути сформовано законодавчу основу для роботи базової та профільної школи за новими освітніми стандартами та забезпечено повноцінний запуск роботи Національного фонду досліджень.

Крім того, Зеленський доручив Міністерству культури, молоді та спорту до кінця року розробити законопроєкт щодо інформаційного простору України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157997
 
   
 Топ коментарі
 
***
Едва раскроем рот, как все от счастья плачут,
И знаем наперед, не может быть иначе.

Мы к вам заехали на час: привет, бонжур, хэллоу.
А, ну, скорей любите нас, вам крупно повезло.
Ну-ка, все вместе, уши развесьте,
Лучше по хорошему, хлопайте в ладоши вы.

Зеленский дал поручения министрам в сфере здравоохранения, социальной политики, образования и культуры - Цензор.НЕТ 8359
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Он сам понял, шо нагородил?
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Разом з мамою і татком

На канікули в село
Кучеряве хлопченятко
До бабусі прибуло.
І до чого ж здивувалось
Городське те хлопченя,
Як на вулиці уздріло -
Що б ви думали? - коня!
Півгодини із-за тину
Придивлялося воно,
Доки дядько вийшов з хати,
Верхи сів і крикнув: - Но!
- Дядю, коник не поїде! -
Хлопчик вискочив на тин.-
Доки ви сиділи в хаті,
З нього витік весь бензин
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Як там в «Том самом Мюнхгаузєнє»?
«Послє обєда, - подвиг ! »

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Главное -Не пускать в информациооное пространство Твою мать!
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ВЯЛИКИЙ КОРМЧИЙ дал ценнейшие указания? А оно Конституцию читало?
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А премьер чем занимается?Разделите полномочия и ответственность!!!
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ЗЕля дал, БЕня взял.
Нормально пацаны работают 🙄
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І жнець, і швець, і на дуді гравець, і в дупі корок
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Курица тупая, иди вари борщ.
ПРОТИВ УЧАСТНИКОВ КОНЦЕРНА "УКРОБОРОНПРОМ" ВОЗБУЖДЕНО 583 УГОЛОВНЫХ ДЕЛА - АБРОМАВИЧУС
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/protiv-uchastnikov-koncerna-ukroboronprom-vozbuzhdeno-583-ugolovnyh-dela-abromavichus-1437933.html
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поручение по идее вьіполняеться руками если иходить из используемого інструмента а ручки то откуда ростут,хотя чем они вапще работу работают ?
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***
Едва раскроем рот, как все от счастья плачут,
И знаем наперед, не может быть иначе.

Мы к вам заехали на час: привет, бонжур, хэллоу.
А, ну, скорей любите нас, вам крупно повезло.
Ну-ка, все вместе, уши развесьте,
Лучше по хорошему, хлопайте в ладоши вы.


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Красота
У Токіо дизайнери показали українське вбрання крізь призму японської культури. ФОТО
Зеленський дав доручення міністрам у сфері охорони здоров'я, соціальної політики, освіти і культури - Цензор.НЕТ 209
Зеленський дав доручення міністрам у сфері охорони здоров'я, соціальної політики, освіти і культури - Цензор.НЕТ 1056
Зеленський дав доручення міністрам у сфері охорони здоров'я, соціальної політики, освіти і культури - Цензор.НЕТ 4122
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Мне всегда нравится что простой украинский народ по всему мира делает и создает продукты мирового уровня а здесь весь верх покрыт плесенью и крысы дерутся за денежный пирог не видя и не осознавая всю красоту украинской нации да правда у власти в основном не коренной народ а пришлые
 показати весь коментар
 
 
Разом з мамою і татком

На канікули в село
Кучеряве хлопченятко
До бабусі прибуло.
І до чого ж здивувалось
Городське те хлопченя,
Як на вулиці уздріло -
Що б ви думали? - коня!
Півгодини із-за тину
Придивлялося воно,
Доки дядько вийшов з хати,
Верхи сів і крикнув: - Но!
- Дядю, коник не поїде! -
Хлопчик вискочив на тин.-
Доки ви сиділи в хаті,
З нього витік весь бензин
 показати весь коментар
 
 
1. Всех больных вылечить к Новому году.
2. Поднять минимальную пенсию к Пасхе
3. К годовщине президентства шута всем дипломы о высшем образовании
4. к 1 апреля отремонтировать все сельские клубы и все ДК За работу, товарисчи!!!
Зеленський дав доручення міністрам у сфері охорони здоров'я, соціальної політики, освіти і культури - Цензор.НЕТ 6683
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Хіба це його робота давати доручення міністрам? На що перетворилась влада України, на самопіарщиків?
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Я розумію сарказм затичок шоколадної дупи. Вони мріють, що рошенівський "Бох" знову стане президентом. Але забувають відому істину: "Не будуйте ілюзій і ви ніколи не будете розчарованими". Навіть якщо президент Зе наробить купу дурниць на своїй посаді, то виборці швидше проголосують за чорта лисого, а не за Петра.
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Барижний президент доручень не давав. Для цього у нього були "смотрящіє" Грановські, Кононенки, Луценки, Свинарчуки та інша гоп-компанія.
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ВЯЛИКИЙ КОРМЧИЙ дал ценнейшие указания? А оно Конституцию читало?
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Правительство не предусмотрело деньги на «страну в смартфоне» в 2020 году

InfoResist

Зеленський дав доручення міністрам у сфері охорони здоров'я, соціальної політики, освіти і культури - Цензор.НЕТ 4994Читать материал на украинском

Проект государственного бюджета на 2020 год не предполагает финансирование проекта «страна в смартфоне». Об этом написал вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«На государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровым навыкам и пр.) в бюджете не заложено. Есть 30,8 млн грн на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше», - написал Федоров.
Министр рассчитывает на международную помощь в реализации проекта, государственно-частное партнерство и волонтеров.
«В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом», - написал он.
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В медицині буде тільки гірше.
Реформа згортається на невизначений строк
Навіть нянька Зе полетіла зуб вставляти в Італію Зеленський дав доручення міністрам у сфері охорони здоров'я, соціальної політики, освіти і культури - Цензор.НЕТ 5855
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Скалецька була? Чи борщ варила? Зеленський дав доручення міністрам у сфері охорони здоров'я, соціальної політики, освіти і культури - Цензор.НЕТ 734
Юристи...з медичним нахилом
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Хірург, юрист, анестезіолог, адвокат...
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Молодєц ! Треба біля Харківської ОДА зустріть,подякувать.
Зеленський дав доручення міністрам у сфері охорони здоров'я, соціальної політики, освіти і культури - Цензор.НЕТ 4810
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І пічєнько треба принести.(коли доїсть,прийметься за бочку варєнья).
Зеленський дав доручення міністрам у сфері охорони здоров'я, соціальної політики, освіти і культури - Цензор.НЕТ 7945
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Что такое "дал поручение" с юридической точки зрения? Почему президент "даёт поручения" министрам, ведь согласно конституции это сфера правительства?
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