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 Політика України, Економіка
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Все про:Китай (249) Мотор_СІч (20) інвестори (46)

 Під час продажу "Мотор січі" у китайських інвесторів треба гарантовано забрати блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства в майбутньому, - експерт Слободянюк

Економічний експерт Максим Слободянюк прокоментував ситуацію з можливим продажем китайським інвесторам підприємства "Мотор Січ", можливими наслідками цього та озвучив рецепти для української влади, щоб зберегти підприємства.

Про це він заявив у коментарі для Цензор.НЕТ.

Слободянюк зазначив: "Ми маємо бути впевнені, що технологія залишиться в Україні і завод купили не для того, щоб його угробити. Що часто буває причиною викупу контрольних пакетів? Як переконатися в добрих намірах Китаю? Нехай китайська сторона гарантує через додатковий "cash in" у завод свої серйозні і добрі наміри. Скільки? Нехай запропонують.

У цій угоді брало участь багато компаній, я таке бачив уже багато разів: вони з часом об'єднуються в одну компанію для тотального контролю над тим, що купили. Тому Україні вигідно вести зараз політику затягування нескінченних переговорів доти, доки Китай не прийде з розкритими картами і не запропонує повернути частину акцій державі. Скільки? Думаю, відсотків 20 Китай зможе собі дозволити: щоб залишитися в легальній угоді, яку підтвердить і гарантує нова українська влада".

Експерт продовжив: "Навіщо країні ці відсотки? Щоб мати блокуючий пакет, на випадок якщо будемо розуміти, що Китай діє не в національних інтересах. Без цих двох параметрів угоди - 1) справедливий cash in, інвестиції в саму компанію, припустимо 100 мільйонів доларів додаткові, 2) повернення частини відсотків державі.

Читайте також: Неофіційний радник Трампа Принс веде переговори про купівлю підприємства "Мотор Січ", - "WSJ"

Цей процес може затягнутися на роки. А як ми всі розуміємо: це не вигідно ні Китаю, ні Україні (Китай, як стратегічний партнер не допомагатиме тому, хто в підвішеному стані). Кому ж це буде вигідно? Тільки Америці і за нульовою ціною. А от якщо це все візьме і запропонує Китай?! "

"Тоді ми і перевіримо, наскільки політично тисне США на нову владу і як остання вміє робити правильний арбітраж. Де для арбітражу потрібна позиція суб'єктності і чіткість очікувань. Україна має показати, що грає у власних інвестиційних і стратегічних інтересах", - резюмував експерт.

Також читайте: "Мотор Січ" потрібно зберегти і розібратися, як вирішити питання з китайськими партнерами, - Зеленський

Максим Слободянюк- експерт у міжнародних угодах m&a (злиття і поглинання). Максим - засновник Nika tech holding (nikatech.net) - міжнародна інвестиційна компанія, в якій 13 років займаються розробкою, купівлею, продажем технологій і технологічних компаній на ринках Китаю, Японії, Америки, Європи, СНД. Компанія також інвестує в технологічні компанії в Україні, в яких глобальна дистрибуція (їх продукти і технології використовуються у всьому світі). Брала участь в угодах з Facebook, Google, QQ (China), Yahoomobage (Japan)

Також Максим - учений, відзначений як Найкращий молодий винахідник світу (Всесвітньою організацією інтелектуальної власності в 2006 р. у Женеві)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157993
 
   
 Топ коментарі
 
Из-за китайской спины торчат длинные кацапские ухи.
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Какая необходимость продавать "Мотор січ"?
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А чому не США?
Шо, китайці вже «откатілі»?
Ілі мокшанскіє «браття» сільно протів?
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Из-за китайской спины торчат длинные кацапские ухи.
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А експерт знає що Китай і так запропонував безкоштовно віддати Україні 25% акцій підприємства? Дивний експерт, він взагалі щось знає про підготовлену сдєлку по купівлі акцій Мотор-Січ китайцями?
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Более того обязался вложить сразу 100 млн долларлв в производство и гарантировал заказов на 500 млн ежегодно
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Бред полнейший. Китаю НИКТО указывать не может. Китай древняя, и очень умная нация. У Китая с Рашей, даже не дружба, а сотрудничество.
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Китайцы хитрые как демоны, они все делают только в своих интересах, в отличии от нас.
Это мы останемся и без технологий и без предприятия в любом случае.
Нас используют все, мы никого.
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Оце зберігали, зберігали - неробочі підприємства, інститути, науку, університети і інші неробочі інстанції. Лишилися на тих підприємствах одні крадії й дебіли. І досі зберігають. Бо дуже нелегко таку купу лайна звести. Ще й наверх клоуна витягнути. Натуральна країна навпаки, як з того серіалу про чортів з перевернутим мисленням.
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А чому не США?
Шо, китайці вже «откатілі»?
Ілі мокшанскіє «браття» сільно протів?
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як завжди китайці більше всіх дають за металобрухт. Жадібність перемогла.
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Да то Цензоо тормозит. Уже т штаты хотят купить, сцепились с китайцами..
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И кто что понял из статьи? Горит новім властям продать и копейку получить...Что будет потом не интересно...И это речь не про МАФ в Киеве...
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То у Порошенко, коли він став Президентом, мав $1,6 млрд, і мав прибутковий бізнес.
А ці молоді і голосракі.
І їм, на все про все - пять років.
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Богуслаев нанял какого-то штриха из подворотни, прицепили ему бирку на палец "Экономический экПердт", и купили место в новостной строке Цензора, Обозревателя и УкрПравды..
и чичас, мы послушаем длинную историю, почему Богуслаев хочет получить от китайцев 100 млн баксов и обеспеченную пенсию..
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В таких случаях нужны болтуны, которые вовсе не эксперты в политике...
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Какая необходимость продавать "Мотор січ"?
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У этого китайского инвестора - 2 млрд. дол. убытка в прошлом году , а сам он под арестом в Китае как невыездной.
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Китайцы на это не пойдут. Они ещё могут поставить условие,
--50% рабочих и ИТР --из Китая. Это ещё та нация.
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и китайцу и тому кто это задумал- отрубить хвост, по самую голову! после Мотор сичи остается только чернозем, вагонами.
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Не продавайте нічого комунякам. Бо найкращий комуніст -- мертвий комуніст. Чи то китаєць, чи кацап, чи будь-хто.
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КИЕВ. 5 ноября. УНН.Частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Дональда Трампа, Эрик Принс, ведет переговоры о покупке украинского производителя аэрокосмической техники "Мотор Сич". Об том сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, передаёт УНН.
Так, по словам источника, администрация Трампа обсуждала возможность покупки с Принсом и, по крайней мере, с ещё одним потенциальным покупателем из частного сектора. В последние недели Принс обсудил компанию с украинскими официальными лицами и посетил главный завод компании, как сообщают другие источники агентства.
Принс, бывший военно-морской котик и миллиардер-основатель оборонного подрядчика, ранее известного как Blackwater, является исполнительным директором и заместителем председателя Frontier Services Group, частного подрядчика по обеспечению безопасности в Гонконге и Пекине. У него есть другие деловые интересы за пределами Китая, и он неоднократно посещал Украину, по меньшей мере девять раз с 2014 года, начала войны страны с Россией, пишет издание со ссылкой на отчеты украинской погранслужбы.
Сам Принс отказался от комментариев, но пресс-секретарь Frontier Services Group и Принса подтвердили, что он "хочет инвестировать в Украину", пишет издание.
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шо ті завалять що ці, ці аби китайцям ні а китайці щоб тільки в них
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Хлопци, не продавайте китайцам !!! Это - чуждая беспощадная саранча, ползучая гангрена, никакие "блокирующие пакеты " и прочие бумажки глупых белых варваров - лаоваев не спасут! Сотни таких лохов по всему миру повелись на красноожопых ********** - глобальных воров, которым вовремя не дали песты. На личный карман топ - манагерам - будет, всё высасывают и выбрасывают, а на том месте будут очередные бетонные человейники и ТЦ . Не будьте лохами, продайте за ноль баксов - хотя бы "P.&W, inc" - чем жёлтой чуме
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А P&W "Мотор сич" зачем? Китайцы по сравнению с ними ещё не самый плохой выбор.
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ВспОмните этот пост через пару лет после продажи красножопым....Заплачете горючими слезами, а локоть уже не куснуть будет. Верхушка своё получит, вне сомнений, а работники , госбюджет - получат , как сейчас говорят местным аборигенам в Сибирнаше -новые жёлтые братья: "Йух сосай !" - вот что вы получите
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Если не продать китайцам, то это будет 100% без вариантов. А если продать, есть шанс.
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"Ви мине - таки ,дико извиняйте"- как говорили в Одессе- но ничто и никто никому не нужен, априори.Продавать должны профи , с положительным опытом по этому вопросу. Само ничто не продаётся и никто не купит - вы владельцы "P&W" к примеру. Нахрен вам нужен проблемный актив где то в дальних ипенях ?А нужно без мыла влезть к ним в жопу и суметь доказать , что с помощью этого актива они смогут поиметь прибыль - как можно проще и как можно понятнее и убедительнее. Такие примеры есть по всему миру. Само не продаётся никому ничего , кроме китайцев - они - то и купят и высосут . Вареники сейчас сами в рот не летят, увы. Чтобы продать не просто под снос - а на прибыл нужно стараться , а не пассивно становиться раком перед жёлтой чумой
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Авиационное моторостроение входит в несколько штучных отраслей, где действуют особые правила. Никто не создаёт такие заводы вне своей страны, а покупают только чтобы разорить. Китай в данный момент - исключение, но это не надолго. Ему реально нужны технологии в этой области, и пока он их выкачивает - это несколько лет, предприятие будет жить.
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И то - высосут намертво не за месяц, верно. Зашибись - у Вас пример успешной бизнес - стратегии
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Даже пара лет форы это очень неплохо сейчас. Потом можно переиграть в свою пользу.
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Ну, мы продали один порт китайцам, пару больших заводов они еще купили, нормально все вроде.
Китайцы вообще у нас начали так вкладывать деньги в компании что США не так давно устроили истерику ))
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і шо, ортодоксам начхати хто за них працює а ти що з того маєш, в що дали вкласти китайсям, в розробки ІТ чи в мандрагорові гаї?
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Китайцы вкладывают во все. Наш IT для них очень лакомый кусочек ))
Они также у нас участвуют, и уже давно, в строительстве крупнейших объектов в сфере транспорта и инфраструктуры.
По идее мы с Китаем давно работает, возьми тот же китайский истребитель J-10, это же наш истребитель, который так нервировал американцев что они перебили его поставками F-15 и F-16.
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Когда красножопые содрали ваш истребитель и клепают у себя , а подлые янки от этого кусают - таки локти вам на радость - это теперь "бизнес", и это теперь называется : "мы с Китаем давно работаем"?(с) Ещё в Одессе говорили и так : "Деттачка, сходи пограйся у песочке, и не рассказывай маме почём бички куплять..."
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Продажа китайцам актива в папуасиях , и в норм. странах - "2 большие разницы", знаете, ли.
Значит , продавали УМНЫЕ люди,поставившие косых - в РЕАЛЬНЫЕ, а не в бумажные рамки. А не вороватые клоуны-недоумки - топ манагеры на паях с чинушами- у которых цель - получить на карман и свалить за бугор, а завод - под грабёж- китайцам и под снос
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те, що китайці знають яке лайно робить мокша і там їм вже нема що, то тут таки щось є і хочуть хапнути і завалити, завалять, кацапи допоможуть . може ісраєльтян найняти, хай вони продатуть, проценти собі, може там вже беня маячить ?
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помойка.
или все плохо, или зеля опять обосрался, или порох молодец, или вообще ни про что.
бутус, надо кого-то менять. твои кадры - полный отстой.
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Прочитал три раза. По моему, у тебя полная фрагментация сознания. Принимай меры.
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я ось теж думаю чи треба мати що зеля і погано як окремо чи то таки назавжди єдине ?
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все решает тот кто к нам спиной... Під час продажу "Мотор січі" китайським інвесторам треба залишити блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства, - експерт Слободянюк - Цензор.НЕТ 4545
Під час продажу "Мотор січі" китайським інвесторам треба залишити блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства, - експерт Слободянюк - Цензор.НЕТ 9476

думаю скоро американцы его попросют в гости...
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Ви - таки знаете, один мой глухонемой знакомый, что умеет слушать по губам - он таки считает, что он говорит другое -не "Это не наши!" , а - "Это - питарасы !" Не ?
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Туркмения доверилась китайским инвесторам. Теперь должна Китаю не только кредиты, взятые у них, но и весь свой газ по их покупной цене.
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Сами себе, связавшись с китайцами, сделали болячку на ровном месте. А ведь об ЭТОМ говорили многие. Но зелень никого не хочет слышать((( И это касается не только Мотора
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а кому кроме китайцев продукция этого завода сейчас интересна ? с кем еще связываться ?
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китайцы стартехически партнеры куйла....они Украине поставляли "китайские джавелины" подкидывают там катера обучают украинских военных ....китайские корабли заходят в Черное да бы поддержать Украину....ох плять и "служивые" р,аботающие на оккупанта Украины...
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Вот упоротые ( уки , все таки хотят продать Китайцам В кремле наверное уже написали сценарий Під час продажу "Мотор січі" у китайських інвесторів треба гарантовано забрати блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства в майбутньому, - експерт Слободянюк - Цензор.НЕТ 2724 Просто нельзя одной попочкой сидеть на двух стульях . Украина либо с Западом во всем , либо Таежный союз Під час продажу "Мотор січі" у китайських інвесторів треба гарантовано забрати блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства в майбутньому, - експерт Слободянюк - Цензор.НЕТ 2724 Вас же Американцы попросили не продавать китайцам Під час продажу "Мотор січі" у китайських інвесторів треба гарантовано забрати блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства в майбутньому, - експерт Слободянюк - Цензор.НЕТ 9560
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Просили? А рабочие места, а налоги, а ВВП они нам не хотят соизмеримо на долгие годы обеспечить? Что значит просили?

Мы одна из немногих стран с авистроением, давайте всего лишимся ради блага США...
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За китайским инвестором Ван Цзинем стоят российские спецслужбы.

За последние три года комапния Ван-Дзиня Xinwei Group много раз объявляла дефолтное состояние. В последний раз - 26 августа 2019 года, в связи с невозможностью рассчитаться по финансовым обязательствам на сумму 2 млрд юаней.
Согласно опубликованному 30 августа 2019 года финансовому отчету Xinwei Group, подписанному в том числе Ван Цзином, за первое полугодие чистые убытки компании составляли 15,5 млрд юаней (2,2 млрд долл.); активы компании на сегодня отрицательные и составляют 8,4 млрд юаней (1,2 млрд долл.). В свою очередь, акции компании Xinwei Group, которые котируются на Шанхайской бирже, меньше чем за два последних месяца после возобновления торгов упали в цене почти в десять раз (с 14,6 до 1,7 юаня).
Думай-те!
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Когда мы уже поймем, что все страны думают о себе.
Страны с технологией авиастроения можно пересчитать по пальцам. А мы идём к тому,что у нас этого не будет, ни предприятий, ни земли, ни людей.

Американцам это предприятие не нужно, кто держит стратегические предприятия за пределами своей страны? Наши двигатели им не катят... Они тупо хотят насолить Китаю.
Китайцам нужны технологии и раб сила, до того как они сами всему научатся....

А кто думает о нас, если мы сами не думаем о себе? Кто думает о более 20000 человек, о городе, об экономике?
Президент не л.х, мы л.хи...
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китайці це саранча, нічого гарного не слід від них очікувати. !!
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