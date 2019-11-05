 Під час продажу "Мотор січі" у китайських інвесторів треба гарантовано забрати блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства в майбутньому, - експерт Слободянюк

Про це він заявив у коментарі для Цензор.НЕТ.
Слободянюк зазначив: "Ми маємо бути впевнені, що технологія залишиться в Україні і завод купили не для того, щоб його угробити. Що часто буває причиною викупу контрольних пакетів? Як переконатися в добрих намірах Китаю? Нехай китайська сторона гарантує через додатковий "cash in" у завод свої серйозні і добрі наміри. Скільки? Нехай запропонують.
У цій угоді брало участь багато компаній, я таке бачив уже багато разів: вони з часом об'єднуються в одну компанію для тотального контролю над тим, що купили. Тому Україні вигідно вести зараз політику затягування нескінченних переговорів доти, доки Китай не прийде з розкритими картами і не запропонує повернути частину акцій державі. Скільки? Думаю, відсотків 20 Китай зможе собі дозволити: щоб залишитися в легальній угоді, яку підтвердить і гарантує нова українська влада".
Експерт продовжив: "Навіщо країні ці відсотки? Щоб мати блокуючий пакет, на випадок якщо будемо розуміти, що Китай діє не в національних інтересах. Без цих двох параметрів угоди - 1) справедливий cash in, інвестиції в саму компанію, припустимо 100 мільйонів доларів додаткові, 2) повернення частини відсотків державі.
Цей процес може затягнутися на роки. А як ми всі розуміємо: це не вигідно ні Китаю, ні Україні (Китай, як стратегічний партнер не допомагатиме тому, хто в підвішеному стані). Кому ж це буде вигідно? Тільки Америці і за нульовою ціною. А от якщо це все візьме і запропонує Китай?! "
"Тоді ми і перевіримо, наскільки політично тисне США на нову владу і як остання вміє робити правильний арбітраж. Де для арбітражу потрібна позиція суб'єктності і чіткість очікувань. Україна має показати, що грає у власних інвестиційних і стратегічних інтересах", - резюмував експерт.
Максим Слободянюк- експерт у міжнародних угодах m&a (злиття і поглинання). Максим - засновник Nika tech holding (nikatech.net) - міжнародна інвестиційна компанія, в якій 13 років займаються розробкою, купівлею, продажем технологій і технологічних компаній на ринках Китаю, Японії, Америки, Європи, СНД. Компанія також інвестує в технологічні компанії в Україні, в яких глобальна дистрибуція (їх продукти і технології використовуються у всьому світі). Брала участь в угодах з Facebook, Google, QQ (China), Yahoomobage (Japan)
Також Максим - учений, відзначений як Найкращий молодий винахідник світу (Всесвітньою організацією інтелектуальної власності в 2006 р. у Женеві)
Это мы останемся и без технологий и без предприятия в любом случае.
Нас используют все, мы никого.
Шо, китайці вже «откатілі»?
Ілі мокшанскіє «браття» сільно протів?
А ці молоді і голосракі.
І їм, на все про все - пять років.
и чичас, мы послушаем длинную историю, почему Богуслаев хочет получить от китайцев 100 млн баксов и обеспеченную пенсию..
--50% рабочих и ИТР --из Китая. Это ещё та нация.
Так, по словам источника, администрация Трампа обсуждала возможность покупки с Принсом и, по крайней мере, с ещё одним потенциальным покупателем из частного сектора. В последние недели Принс обсудил компанию с украинскими официальными лицами и посетил главный завод компании, как сообщают другие источники агентства.
Принс, бывший военно-морской котик и миллиардер-основатель оборонного подрядчика, ранее известного как Blackwater, является исполнительным директором и заместителем председателя Frontier Services Group, частного подрядчика по обеспечению безопасности в Гонконге и Пекине. У него есть другие деловые интересы за пределами Китая, и он неоднократно посещал Украину, по меньшей мере девять раз с 2014 года, начала войны страны с Россией, пишет издание со ссылкой на отчеты украинской погранслужбы.
Сам Принс отказался от комментариев, но пресс-секретарь Frontier Services Group и Принса подтвердили, что он "хочет инвестировать в Украину", пишет издание.
Китайцы вообще у нас начали так вкладывать деньги в компании что США не так давно устроили истерику ))
Они также у нас участвуют, и уже давно, в строительстве крупнейших объектов в сфере транспорта и инфраструктуры.
По идее мы с Китаем давно работает, возьми тот же китайский истребитель J-10, это же наш истребитель, который так нервировал американцев что они перебили его поставками F-15 и F-16.
Значит , продавали УМНЫЕ люди,поставившие косых - в РЕАЛЬНЫЕ, а не в бумажные рамки. А не вороватые клоуны-недоумки - топ манагеры на паях с чинушами- у которых цель - получить на карман и свалить за бугор, а завод - под грабёж- китайцам и под снос
или все плохо, или зеля опять обосрался, или порох молодец, или вообще ни про что.
бутус, надо кого-то менять. твои кадры - полный отстой.
думаю скоро американцы его попросют в гости...
Мы одна из немногих стран с авистроением, давайте всего лишимся ради блага США...
За последние три года комапния Ван-Дзиня Xinwei Group много раз объявляла дефолтное состояние. В последний раз - 26 августа 2019 года, в связи с невозможностью рассчитаться по финансовым обязательствам на сумму 2 млрд юаней.
Согласно опубликованному 30 августа 2019 года финансовому отчету Xinwei Group, подписанному в том числе Ван Цзином, за первое полугодие чистые убытки компании составляли 15,5 млрд юаней (2,2 млрд долл.); активы компании на сегодня отрицательные и составляют 8,4 млрд юаней (1,2 млрд долл.). В свою очередь, акции компании Xinwei Group, которые котируются на Шанхайской бирже, меньше чем за два последних месяца после возобновления торгов упали в цене почти в десять раз (с 14,6 до 1,7 юаня).
Думай-те!
Страны с технологией авиастроения можно пересчитать по пальцам. А мы идём к тому,что у нас этого не будет, ни предприятий, ни земли, ни людей.
Американцам это предприятие не нужно, кто держит стратегические предприятия за пределами своей страны? Наши двигатели им не катят... Они тупо хотят насолить Китаю.
Китайцам нужны технологии и раб сила, до того как они сами всему научатся....
А кто думает о нас, если мы сами не думаем о себе? Кто думает о более 20000 человек, о городе, об экономике?
Президент не л.х, мы л.хи...