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 Політика України, Економіка
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Все про:Китай (248) Мотор_СІч (20) інвестори (46)

 Під час продажу "Мотор січі" китайським інвесторам треба залишити блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства, - експерт Слободянюк

Економічний експерт Максим Слободянюк прокоментував ситуацію з можливим продажем китайським інвесторам підприємства "Мотор Січ", можливими наслідками цього та озвучив рецепти для української влади, щоб зберегти підприємства.

Про це він заявив у коментарі для Цензор.НЕТ.

Слободянюк зазначив: "Ми маємо бути впевнені, що технологія залишиться в Україні і завод купили не для того, щоб його угробити. Що часто буває причиною викупу контрольних пакетів? Як переконатися в добрих намірах Китаю? Нехай китайська сторона гарантує через додатковий "cash in" у завод свої серйозні і добрі наміри. Скільки? Нехай запропонують.

У цій угоді брало участь багато компаній, я таке бачив уже багато разів: вони з часом об'єднуються в одну компанію для тотального контролю над тим, що купили. Тому Україні вигідно вести зараз політику затягування нескінченних переговорів доти, доки Китай не прийде з розкритими картами і не запропонує повернути частину акцій державі. Скільки? Думаю, відсотків 20 Китай зможе собі дозволити: щоб залишитися в легальній угоді, яку підтвердить і гарантує нова українська влада".

Експерт продовжив: "Навіщо країні ці відсотки? Щоб мати блокуючий пакет, на випадок якщо будемо розуміти, що Китай діє не в національних інтересах. Без цих двох параметрів угоди - 1) справедливий cash in, інвестиції в саму компанію, припустимо 100 мільйонів доларів додаткові, 2) повернення частини відсотків державі.

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Цей процес може затягнутися на роки. А як ми всі розуміємо: це не вигідно ні Китаю, ні Україні (Китай, як стратегічний партнер не допомагатиме тому, хто в підвішеному стані). Кому ж це буде вигідно? Тільки Америці і за нульовою ціною. А от якщо це все візьме і запропонує Китай?! "

"Тоді ми і перевіримо, наскільки політично тисне США на нову владу і як остання вміє робити правильний арбітраж. Де для арбітражу потрібна позиція суб'єктності і чіткість очікувань. Україна має показати, що грає у власних інвестиційних і стратегічних інтересах", - резюмував експерт.

Також читайте: "Мотор Січ" потрібно зберегти і розібратися, як вирішити питання з китайськими партнерами, - Зеленський

Максим Слободянюк- експерт у міжнародних угодах m&a (злиття і поглинання). Максим - засновник Nika tech holding (nikatech.net) - міжнародна інвестиційна компанія, в якій 13 років займаються розробкою, купівлею, продажем технологій і технологічних компаній на ринках Китаю, Японії, Америки, Європи, СНД. Компанія також інвестує в технологічні компанії в Україні, в яких глобальна дистрибуція (їх продукти і технології використовуються у всьому світі). Брала участь в угодах з Facebook, Google, QQ (China), Yahoomobage (Japan)

Також Максим - учений, відзначений як Найкращий молодий винахідник світу (Всесвітньою організацією інтелектуальної власності в 2006 р. у Женеві)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157993
 
   
 Топ коментарі
 
Из-за китайской спины торчат длинные кацапские ухи.
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США хочуть купити «металлобрухт»?
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То у Порошенко, коли він став Президентом, мав $1,6 млрд, і мав прибутковий бізнес.
А ці молоді і голосракі.
І їм, на все про все - пять років.
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Из-за китайской спины торчат длинные кацапские ухи.
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А експерт знає що Китай і так запропонував безкоштовно віддати Україні 25% акцій підприємства? Дивний експерт, він взагалі щось знає про підготовлену сдєлку по купівлі акцій Мотор-Січ китайцями?
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Более того обязался вложить сразу 100 млн долларлв в производство и гарантировал заказов на 500 млн ежегодно
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Оце зберігали, зберігали - неробочі підприємства, інститути, науку, університети і інші неробочі інстанції. Лишилися на тих підприємствах одні крадії й дебіли. І досі зберігають. Бо дуже нелегко таку купу лайна звести. Ще й наверх клоуна витягнути. Натуральна країна навпаки, як з того серіалу про чортів з перевернутим мисленням.
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А чому не США?
Шо, китайці вже «откатілі»?
Ілі мокшанскіє «браття» сільно протів?
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як завжди китайці більше всіх дають за металобрухт. Жадібність перемогла.
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И кто что понял из статьи? Горит новім властям продать и копейку получить...Что будет потом не интересно...И это речь не про МАФ в Киеве...
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То у Порошенко, коли він став Президентом, мав $1,6 млрд, і мав прибутковий бізнес.
А ці молоді і голосракі.
І їм, на все про все - пять років.
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Богуслаев нанял какого-то штриха из подворотни, прицепили ему бирку на палец "Экономический экПердт", и купили место в новостной строке Цензора, Обозревателя и УкрПравды..
и чичас, мы послушаем длинную историю, почему Богуслаев хочет получить от китайцев 100 млн баксов и обеспеченную пенсию..
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Какая необходимость продавать "Мотор січ"?
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У этого китайского инвестора - 2 млрд. дол. убытка в прошлом году , а сам он под арестом в Китае как невыездной.
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Китайцы на это не пойдут. Они ещё могут поставить условие,
--50% рабочих и ИТР --из Китая. Это ещё та нация.
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и китайцу и тому кто это задумал- отрубить хвост, по самую голову! после Мотор сичи остается только чернозем, вагонами.
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Не продавайте нічого комунякам. Бо найкращий комуніст -- мертвий комуніст. Чи то китаєць, чи кацап, чи будь-хто.
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КИЕВ. 5 ноября. УНН.Частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Дональда Трампа, Эрик Принс, ведет переговоры о покупке украинского производителя аэрокосмической техники "Мотор Сич". Об том сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, передаёт УНН.
Так, по словам источника, администрация Трампа обсуждала возможность покупки с Принсом и, по крайней мере, с ещё одним потенциальным покупателем из частного сектора. В последние недели Принс обсудил компанию с украинскими официальными лицами и посетил главный завод компании, как сообщают другие источники агентства.
Принс, бывший военно-морской котик и миллиардер-основатель оборонного подрядчика, ранее известного как Blackwater, является исполнительным директором и заместителем председателя Frontier Services Group, частного подрядчика по обеспечению безопасности в Гонконге и Пекине. У него есть другие деловые интересы за пределами Китая, и он неоднократно посещал Украину, по меньшей мере девять раз с 2014 года, начала войны страны с Россией, пишет издание со ссылкой на отчеты украинской погранслужбы.
Сам Принс отказался от комментариев, но пресс-секретарь Frontier Services Group и Принса подтвердили, что он "хочет инвестировать в Украину", пишет издание.
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Хлопци, не продавайте китайцам !!! Это - чуждая беспощадная саранча, ползучая гангрена, никакие "блокирующие пакеты " и прочие бумажки глупых белых варваров - лаоваев не спасут! Сотни таких лохов по всему миру повелись на красноожопых ********** - глобальных воров, которым вовремя не дали песты. На личный карман топ - манагерам - будет, всё высасывают и выбрасывают, а на том месте будут очередные бетонные человейники и ТЦ . Не будьте лохами, продайте за ноль баксов - хотя бы "P.&W, inc" - чем жёлтой чуме
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те, що китайці знають яке лайно робить мокша і там їм вже нема що, то тут таки щось є і хочуть хапнути і завалити, завалять, кацапи допоможуть . може ісраєльтян найняти, хай вони продатуть, проценти собі, може там вже беня маячить ?
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помойка.
или все плохо, или зеля опять обосрался, или порох молодец, или вообще ни про что.
бутус, надо кого-то менять. твои кадры - полный отстой.
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Прочитал три раза. По моему, у тебя полная фрагментация сознания. Принимай меры.
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все решает тот кто к нам спиной... Під час продажу "Мотор січі" китайським інвесторам треба залишити блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства, - експерт Слободянюк - Цензор.НЕТ 4545
Під час продажу "Мотор січі" китайським інвесторам треба залишити блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства, - експерт Слободянюк - Цензор.НЕТ 9476

думаю скоро американцы его попросют в гости...
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