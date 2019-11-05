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 Політика України, Економіка
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Все про:приватизація (163) Милованов Тимофій (58)

 Давайте чесно: ще 5-7 років - і нічого буде приватизувати, олігархи загнали великі підприємства в борги, - Милованов

Усі великі підприємства, які можна було б приватизувати, - з серйозними проблемами.

Про це міністр економіки Тимофій Милованов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Він погодився, що великі підприємства - "Одеський припортовий завод" (ОПЗ), "Центренерго", "Сумихімпром" - загнані в борги олігархами. На думку чиновника, зараз потрібно фіксувати активи.

"Треба фіксувати активи і збитки, щоб вони ще гіршими не ставали. Давайте чесно: ще 5-7 років - і нічого буде приватизувати. У мене немає сильної відповіді на це питання.

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Подивимося, що буде щодо землі відбуватися, тому що там "чорного" теж вистачає, подивимося, що з "Укрспиртом" відбувається. Якщо ринок землі проходить добре і йде детінізація, якщо все це працює, то я думаю, що приватизацію теж можна буде зрушити з місця", - зазначив Милованов.

Водночас, він нагадав, що президент Володимир Зеленський розпорядився на початок-середину наступного року вивести щось на приватизацію.

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"Всі великі підприємства з серйозними проблемами. Одне міністерство нічого не зможе зробити. Це має бути операція від прем'єра і президента разом із правоохоронними органами, з парламентом. Можливо, необхідно законодавчо чистити. Можливо - визнавати втрати в одних місцях і те, що залишається розбивати, продавати", - припустив глава міністерства.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157991
 
   
 Топ коментарі
 
Шо він бреше??? По перше, всіх олігархів знищив Питро Оликсійович. По друге, Питро Олексійович кожного дня відкривав по сто заводів, а зебіли кожного дня закривають тисячу заводів!!! При Питру Олексійовичу сонце кожного дня вставало а при проклятих зебілах риба в морі дохне!!!
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Ты ЗЕбил так сильно не надрывайся..судя по ситуации в отсутствии побьед твоих ЗЕкловунов тебе про Порошенко ещё 5 лет визжать до усрачки. Причём чем сильней обсераеца твой клоун тем всё громче ты визжишь про Порошенко в каждой теме.
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Ну тогда да - согласен. Хотя жить з желанием и мечтой отомстить... это тоже не жизнь... жизни не так много отмеряно... "Аз воздам" должен быть, конечно... Но чтобы превращать свою жизнь в самоцель этого... Как по мне, оно этого не стОит... или не стОит... Хай живуть з Богом...
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Месть холодное блюдо (с) ...а Жизнь долгая штука...*) -- но ответку надо давать! ...так считаю...
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Захват территории, но мы "посмотрим" как пройдет, если пройдет плохо, какая у д.била ответственность?
Предприятия годами доили, банкротом и вместо посадок неэффективных менеджеров, управлявших таким образом с конфискацией, мы отдадим окончательно все олигархам.

В собственности же они эффективно распоряжаются, вон какие высокиетехнологии уже в Украине....
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Украинцы ,у кого есть разрешения работать в ЕС хотите роботу в Дании ?
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Укр777

@zsusso777

·11 мин
Кто-то после выборами звал инвесторов и обещал подрубить вороватые рученки олигархам за подключение бизнеса к энергосетям Винницкие энергетики шокировали австрийского инвестора, который взялся строить крупнейший завод в ЕС Head, 1600000евро за разрешение
@ZelenskyyUa
ржу
немагу
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Весна вже минула. Кого посадовив той балабол?
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Приват национализировали, и он дал немыслимые прибыли в бюджет. Что США , что Канада иемет большой процент национальных предприятий в собственности государства и спокойно конкурируют с частными.
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ПриватБанк за 10! месяцев 2015 года заплатил 5 млрд гривен налогов, при среднем курсе 19-20 за доллар. За ВЕСЬ 2018 год 6,1 млрд при курсе 27. Вот тебе и сверхприбыль.
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Дебіл ваш міністр економіки. Націоналізація - продаж, нема діла - знову націоналізація - продаж.

Але справа в тому, що їх в шию треба гнати вже. Усією командою.
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Бо працюють вони на олігархів, а не на Україну, що й без бінокля видно. Та й слово працювати для таких невідоме.
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фамілія українського алігарха хоч одного
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ждём в экономике что-то типа великий стрибок украинского тигра....
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Самый большой капиталист в Украине должно быть государство,если нет, то олигархи разорвут Украину, что тузик тряпку.
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Якраз приватизація і створила олігархів. Замість того, щоб навести лад на державних підприємствах, вони збираються їх продати олігархам. Щоб олігархи й надалі багатіли та грабували Україну. Потрібна націоналізація, а не приватизація. Лише націоналізація знищить олігархів.
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100% причем за копейки!
Мне этот идиот напоминает дебила из Винницы Гройсмана!
Тот тоже начинал с того, что боролся с воровством олигархов путем повышения цен народу на все! Давайте чесно: ще 5-7 років - і нічого буде приватизувати, олігархи загнали великі підприємства в борги, - Милованов - Цензор.НЕТ 4190
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На державних підприемсьтвах -самое интересное чтиво, это истории формирования долгов в лицах. Но врядли государство заинтересовано провести такой аудит, и потом провести следственные действия и сопоставить с уровнем доходов чиновников задействованных в схемах уничтожения промышленности.
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