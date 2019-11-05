 Давайте чесно: ще 5-7 років - і нічого буде приватизувати, олігархи загнали великі підприємства в борги, - Милованов

Про це міністр економіки Тимофій Милованов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Він погодився, що великі підприємства - "Одеський припортовий завод" (ОПЗ), "Центренерго", "Сумихімпром" - загнані в борги олігархами. На думку чиновника, зараз потрібно фіксувати активи.
"Треба фіксувати активи і збитки, щоб вони ще гіршими не ставали. Давайте чесно: ще 5-7 років - і нічого буде приватизувати. У мене немає сильної відповіді на це питання.
Подивимося, що буде щодо землі відбуватися, тому що там "чорного" теж вистачає, подивимося, що з "Укрспиртом" відбувається. Якщо ринок землі проходить добре і йде детінізація, якщо все це працює, то я думаю, що приватизацію теж можна буде зрушити з місця", - зазначив Милованов.
Водночас, він нагадав, що президент Володимир Зеленський розпорядився на початок-середину наступного року вивести щось на приватизацію.
"Всі великі підприємства з серйозними проблемами. Одне міністерство нічого не зможе зробити. Це має бути операція від прем'єра і президента разом із правоохоронними органами, з парламентом. Можливо, необхідно законодавчо чистити. Можливо - визнавати втрати в одних місцях і те, що залишається розбивати, продавати", - припустив глава міністерства.
Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.
Предприятия годами доили, банкротом и вместо посадок неэффективных менеджеров, управлявших таким образом с конфискацией, мы отдадим окончательно все олигархам.
В собственности же они эффективно распоряжаются, вон какие высокиетехнологии уже в Украине....
Укр777
@zsusso777
·11 мин
Кто-то после выборами звал инвесторов и обещал подрубить вороватые рученки олигархам за подключение бизнеса к энергосетям Винницкие энергетики шокировали австрийского инвестора, который взялся строить крупнейший завод в ЕС Head, 1600000евро за разрешение
@ZelenskyyUa
ржу
немагу
Але справа в тому, що їх в шию треба гнати вже. Усією командою.
https://www.youtube.com/watch?v=rzy7xDlPD-E
Мне этот идиот напоминает дебила из Винницы Гройсмана!
Тот тоже начинал с того, что боролся с воровством олигархов путем повышения цен народу на все!