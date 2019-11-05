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 Політика України, Економіка
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Все про:Жеваго (18) податки (835) олігарх (126) Милованов Тимофій (58)

 Жеваго хотів зустрітися щодо руди, але податки - це не до мене питання, це рішення Верховної Ради, - Милованов

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства не приймає рішень про оподаткування.

Про це міністр економіки Тимофій Милованов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, власник гірничовидобувної компанії Ferrexpo (Полтавський ГЗК) Костянтин Жеваго хотів зустрітися щодо законопроєкту №1210, що збільшує ренту на видобуток залізної руди.

"Але податки - це не до мене запитання. Це рішення Верховної Ради", - зазначив чиновник.

В цілому, за його словами, до нього ніхто з олігархів не приходив і не дзвонив, щоб про щось домовитися.

Нагадаємо, 9 жовтня Державне бюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради, мільярдера Костянтина Жеваго, який був власником банку "Фінанси і кредит". Йому закидають причетність до розтрати 2,5 млрд гривень банку. 5 листопада директор ДБР Роман Труба повідомив, що Жеваго переховується в одній із країн Європи.

Водночас Тимофій Милованов звернувся до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією переглянути низку положень скандального законопроєкту №1210. Зокрема, він запропонував переглянути запропоновані законопроєктом підходи до нарахування ренти на залізну руду і збільшення рентних платежів.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я голосував за Порошенка, а довіра до Зеленського з'явилася після викладання в "Школі депутата", - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157990
 
 
 Топ коментарі
 
Нормальный парень. Обобрал украинцев и свалил. Сначала Югик алкаш из себя дурня корчил, теперь зеленые нелохи...
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Пусть приезжает в Украину, его здесь ждут
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Интересно как это он хотел встретится если он в розыске.
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Нормальный парень. Обобрал украинцев и свалил. Сначала Югик алкаш из себя дурня корчил, теперь зеленые нелохи...
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Не знаю, пишут о какой то революции. Но только за последние лет 20 ну ничего не поменялось. Только жопы в креслах....
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Пусть приезжает в Украину, его здесь ждут
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Югик его тоже ждал. Выпить и закусить. Эти чем то не лучше....
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Кошкина анонсирует скоро новый бааабах, который всем бабахам бааабах... Неужели пранкер и с зебобой переписывался?
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Зеленський назвав себе революцією (оскільки усі віденосяться до нього як до дохлої курки, то йому верзти дурниці - усі заочно пробачили). І ця революція взяла собі "попутчіків" - шахраїв і клептоманів. Разом - команда деградантів.
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Интересно как это он хотел встретится если он в розыске.
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вот и я о том же подумал? милованов ты рамсы не попутал?
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Команда Каломойского целенаправлено убивает слабые и немногочисленные ростки цивилизованного бизнеса в Украине. Это очень печально если не сказать трагично. Жеваго был в свое время типа лайт-олигарха, думал что сделал белую кампанию, и все в ажуре, но президент Украины Коломойский четко сказал на порядок повысить ренту, что бы потом он мог спокойно забрать активы.
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