EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1104  16
Все про:реформи (1713) Держгеокадастр (67) Милованов Тимофій (58)

 У Держгеокадастру заберуть повноваження і перетворять на технічну функцію, - Милованов

Мінекономіки планує забрати повноваження у Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Про це міністр економіки Тимофій Милованов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми вже усунули і звільнили більш ніж десяток регіональних начальників. Щотижня у нас наради, на кількох я був. 11 жовтня я особисто з Висоцьким (Тарас Висоцький - заступник Милованова в міністерстві, який відповідає за аграрний напрямок. - Ред.) проводив нараду. Геокадастр, "Укрспирт", Державна продовольча служба - це було все разом. Ми моніторимо, де є проблеми, міняємо керівників, тому що люди швидко вміють вибудовувати схеми. Ми зараз відкрили конкурс на керівника Геокадастру. Відкриваємо конкурси на місцях. Це займе певний час", - зазначив чиновник.

За його словами, до проведення конкурсів Міністерство відстежує появу "червоних прапорів", якщо бачать - змінюють "людей тимчасових на інших тимчасових".

Читайте також: Я голосував за Порошенка, а довіра до Зеленського з'явилася після викладання в "Школі депутата", - Милованов

"Крім того, у Геокадастру потрібно забрати повноваження. Він має перетворитися на технічну функцію. Другий паралельний процес - це його наповнення і прозорість", - підкреслив Милованов.

Він також уточнив, що в Службі вже поміняли понад 10 регіональних менеджерів.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гончарук звільнив начальника Держгеокадастру в Київській області

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157984
 
 
 Топ коментарі
 
Перед распродажей Беней земель Украины нужна новая структура!
 показати весь коментар
 
Передел потоков идет полным ходом. Почему просто увольняют чиновников, построивших коррупционные схемы? Где уголовные дела? А если их нет значит все таки банальный передел кормушек...
У Госгеокадастра заберут полномочия и превратят в техническую функцию, - Милованов - Цензор.НЕТ 3017
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Передел потоков идет полным ходом. Почему просто увольняют чиновников, построивших коррупционные схемы? Где уголовные дела? А если их нет значит все таки банальный передел кормушек...

 показати весь коментар
 
 
интересно, где деньги возьмут эти дебилы на эту техническую функцию
 показати весь коментар
 
 
А кто сказал, что пользоваться кадастром будете бесплатно?
 показати весь коментар
 
Полномочии перейдут кому?
Логично било би землевладельцам: гражданам, громадам, государству.
 показати весь коментар
 
Виборці ЗЕленського вимагають ввести податок на бєздєтность!
 показати весь коментар
 
Перед распродажей Беней земель Украины нужна новая структура!
 показати весь коментар
 
 
Вообще -- скажу честно! -- я тут с немецкими мильёнерами плавал на кораблике... ...говорю я с акцентом -- они справшивали -- Ва русский? Не, грю -- я украинский!
...а потом стесняться стал. Вы ж так начудили, шо теперь стыдно за Украину -- и всем это ясно! (Харибда, тебе на заметку!) ...а ещё, тут вся обслуга в кабаках, в барах и в казино -- из Украины -- классные хлопцы и дивчата! Артисты тоже наши! -- просто супер!
И все хотят свалить с концами! ...у них получится -- они профи!
Хто в Украине останется?
 показати весь коментар
 
.."..Вы русский? Не, грю -- я украинский.."
А ты уверен, что есть разница?
 показати весь коментар
 
 
Я уверен! ...а ты в чём не уверен? -- кацапов на таких багатых рейсах нету... *)
 показати весь коментар
 
Повірте - технічно легше всього наойбувати.
 показати весь коментар
 
Забирают полномочия у Геокадастра! Превращают в техническую функцию! Ахтунг, ахтунг- все порохоботы на Майдан! Ещё за гонтареву со свинарчуком не отомстили , а тут такое !
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору