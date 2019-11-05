 У Держгеокадастру заберуть повноваження і перетворять на технічну функцію, - Милованов

Про це міністр економіки Тимофій Милованов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Ми вже усунули і звільнили більш ніж десяток регіональних начальників. Щотижня у нас наради, на кількох я був. 11 жовтня я особисто з Висоцьким (Тарас Висоцький - заступник Милованова в міністерстві, який відповідає за аграрний напрямок. - Ред.) проводив нараду. Геокадастр, "Укрспирт", Державна продовольча служба - це було все разом. Ми моніторимо, де є проблеми, міняємо керівників, тому що люди швидко вміють вибудовувати схеми. Ми зараз відкрили конкурс на керівника Геокадастру. Відкриваємо конкурси на місцях. Це займе певний час", - зазначив чиновник.
За його словами, до проведення конкурсів Міністерство відстежує появу "червоних прапорів", якщо бачать - змінюють "людей тимчасових на інших тимчасових".
"Крім того, у Геокадастру потрібно забрати повноваження. Він має перетворитися на технічну функцію. Другий паралельний процес - це його наповнення і прозорість", - підкреслив Милованов.
Він також уточнив, що в Службі вже поміняли понад 10 регіональних менеджерів.
Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.
Логично било би землевладельцам: гражданам, громадам, государству.
...а потом стесняться стал. Вы ж так начудили, шо теперь стыдно за Украину -- и всем это ясно! (Харибда, тебе на заметку!) ...а ещё, тут вся обслуга в кабаках, в барах и в казино -- из Украины -- классные хлопцы и дивчата! Артисты тоже наши! -- просто супер!
И все хотят свалить с концами! ...у них получится -- они профи!
Хто в Украине останется?
А ты уверен, что есть разница?