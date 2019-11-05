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 Горбатюк може очолити підрозділ ДБР з розслідування справ Майдану, - Труба

Колишній начальник управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк може очолити структурний підрозділ Державного бюро розслідувань, яке займатиметься розслідуванням злочинів на Майдані.

Про це 5 листопада під час брифінгу повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Найближчим часом буде створено в ДБР окремий структурний підрозділ, який займатиметься розслідуванням кримінальних проваджень справ Майдану. Якщо Горбатюк виявить бажання взяти участь у конкурсі - будь ласка. Але умови для всіх рівні... Особисто мені Горбатюк не говорив, що хоче бути керівником структурного підрозділу ДБР", - сказав Труба.

21 жовтня в ГПУ повідомили про ліквідацію управління спецрозслідування ГПУ, яке розслідувало злочини на Євромайдані. Його очолював Горбатюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Горбатюк розповів про розмову з Богданом щодо справ Майдану на зустрічі із Зеленським: "Все розслідувано: і вбивства протестувальників, і вбивства міліціонерів. Значить - все, далі не потрібно розслідувати". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157983
 
 
 Топ коментарі
 
И еще 10 лет Горбатюк будет в ГБР расследовать дела Майдана, пока не истекут сроки исковой давности. А затем выйдет Горбатюк к журналистам и скажет: " Мы старались, только времени не хватило".
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Вы уже определитесь то уголовное дело украл 5 томов о расстреле на майдане то уже возгдавить подразделение он уже 5 лет аж них......я не сделал а тут начнет смешно
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Шо вы нафиг творите?!
Сейчас порохоботам снова придется на него дерьмо запускать Горбатюк может возглавить подразделение ГБР по расследованию дел Майдана, - Труба - Цензор.НЕТ 9410
Они его только в ранг святых занесли Горбатюк может возглавить подразделение ГБР по расследованию дел Майдана, - Труба - Цензор.НЕТ 9410
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якщо пройде конкурс.
але він його не пройде, бо переможе якийсь хлопчина з кварталу.
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Роман Труба та його підлеглі вирішили підіграти росії?
Зі слів Голованя ДБР порушено кримінальну справу щодо правомірності дій українських моряків у Керченській протоці.
Як на мене, Труба перейшов червоні лінії ще у справі Парубія, а зараз пробиває дно.
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И еще 10 лет Горбатюк будет в ГБР расследовать дела Майдана, пока не истекут сроки исковой давности. А затем выйдет Горбатюк к журналистам и скажет: " Мы старались, только времени не хватило".
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Молодой адвокат прибегает к своему отцуГорбатюку - старому адвокату и радостно говорит:
- Отец! Я выиграл дело, которое ты вел 20 лет!
Отец ему отвечает:
- Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 20 лет кормил...
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"Меня засосала ЗЕльоная турбина,
И жизнь теперь полная тоска...."
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Вы уже определитесь то уголовное дело украл 5 томов о расстреле на майдане то уже возгдавить подразделение он уже 5 лет аж них......я не сделал а тут начнет смешно
 показати весь коментар
 
 
Шо вы нафиг творите?!
Сейчас порохоботам снова придется на него дерьмо запускать Горбатюк может возглавить подразделение ГБР по расследованию дел Майдана, - Труба - Цензор.НЕТ 9410
Они его только в ранг святых занесли Горбатюк может возглавить подразделение ГБР по расследованию дел Майдана, - Труба - Цензор.НЕТ 9410
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Звездит. Горбатюк собирается восстанавливаться в генеральной прокуратуре и ни о каком ГБР ничего не говорил в своем недавнем интервью..
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А его недавние интервью, это как газета Правда при СССР?
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значит можно забыть о делах Майдана. все что горбатюк сделал за 6 предидущих лет это ничего не сделал.
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А чего шесть?
Вы посчитали ему год за два?
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а сколько? 5 лет с времени майдана было в прошлом году. Майдан то не с декабря стоял.
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А разве Горбатюк с 14-го года этим вопросом занимается?
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он же лям за увольнение получил, теперь сюда пристроится урод
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Может хоть эта власть сможет расследовать и наказать виновных в том, то творилось на Майдане. Прошлая власть сама была в том замешана, поэтому результата не было.
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Уже сделала. ЗЕбил, тебе этого мало, хочешь добавки?
Горбатюк может возглавить подразделение ГБР по расследованию дел Майдана, - Труба - Цензор.НЕТ 9793
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Видимо клоуна вполне устраивает, что на украинском берегу висят сепарские флаги...
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А может лучше убрать возможность совершения правонарушений правоохранителями .
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так нельзя. мусора ведь онижыдети. и защищают адиннарот исраэлев.
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Просто цікаво,а скільки ще років ця труба планує розслідувати справи Майдану? Ще 5,чи,може,більше?
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