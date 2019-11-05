 Горбатюк може очолити підрозділ ДБР з розслідування справ Майдану, - Труба

Про це 5 листопада під час брифінгу повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Найближчим часом буде створено в ДБР окремий структурний підрозділ, який займатиметься розслідуванням кримінальних проваджень справ Майдану. Якщо Горбатюк виявить бажання взяти участь у конкурсі - будь ласка. Але умови для всіх рівні... Особисто мені Горбатюк не говорив, що хоче бути керівником структурного підрозділу ДБР", - сказав Труба.
21 жовтня в ГПУ повідомили про ліквідацію управління спецрозслідування ГПУ, яке розслідувало злочини на Євромайдані. Його очолював Горбатюк.
але він його не пройде, бо переможе якийсь хлопчина з кварталу.
Зі слів Голованя ДБР порушено кримінальну справу щодо правомірності дій українських моряків у Керченській протоці.
Як на мене, Труба перейшов червоні лінії ще у справі Парубія, а зараз пробиває дно.
Горбатюку- старому адвокату и радостно говорит:
- Отец! Я выиграл дело, которое ты вел 20 лет!
Отец ему отвечает:
- Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 20 лет кормил...
И жизнь теперь полная тоска...."
Сейчас порохоботам снова придется на него дерьмо запускать
Они его только в ранг святых занесли
Вы посчитали ему год за два?