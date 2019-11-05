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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (3463) Мін'юст (619) Держархбудінспекція (33) Бабак (10)

 Зеленський доручив до кінця року ліквідувати корупцію в сфері державного архітектурно-будівельного контролю

Президент України Володимир Зеленський доручив до кінця 2019 року ліквідувати тотальну корупцію у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та містобудування.

Відповідне завдання Володимир Зеленський поставив перед міністром розвитку громад та територій України Альоною Бабак на зустрічі з керівництвом Верховної Ради та Кабінетом Міністрів у Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський відзначив необхідність перевести надання адміністративних послуг у будівництві в електронний формат та запровадити автоматичну реєстрацію в реєстрі дозвільних документів. Також потрібно запровадити виключно судовий порядок оскарження права здійснення підготовчих, будівельних робіт за зазначеними дозвільними документами та скасування декларації готовості об’єкта до експлуатації.

Президент України поставив завдання міністру юстиції України Денису Малюсьці. Серед них – внести зміни у програмне забезпечення реєстрів нерухомості та бізнесу, щоб припинити несанкціонований доступ. Також Денис Малюська має до кінця червня 2020 року забезпечити формування законодавчої основи для роботи електронного нотаріату.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров до 31 грудня 2019 року повинен забезпечити впровадження першого етапу проекту "єМалятко".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157980
 
 
 Топ коментарі
 
Молодец! Контрабанду еще в сентябре победил,а теперь и до коррупции дело дошло. Турборежим в действии! Зеленский поручил до конца года ликвидировать коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля - Цензор.НЕТ 547
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Тепер корупції нема🤣🐸
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Работает? Да он просто бредит. Перед тем как ставить такие задачи, надо элементарно изучить вопрос. Знаешь, сколько ведомств и чиновников от головы сельсовета и районного архитектора до министров пасется на этом поле? Плюс проектные институты и тех. экспертизы. Если заниматься только этим - работы минимум лет на пять. Так что это дешевый пиар и не более
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воду решетом носит твой Зеленский.
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Ну, блін, корупція, а ну ліквідуйся!
Слухайте, а наших високопосадовців психіатри зовсім не оглядають?
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Нет. Это на простую какую-нить работу чтоб устроиться нужна справка от нарколога и психиатра. А в правительство нынче наоборот - не берут если нет диагноза или зависимости.
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медицина бессильна перед 73% концентратом глупости
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Уверен, коррупционеры возмущаться начнут. Особенно от старой власти которые.
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ой а як возмущались митники )) просто підняли мзду дякуючи ляляканню шмарклі по тв )).
так і тут, якщо до тебе до....лись органи архітектурного контролю, значить ти срав на закони і будував що заманеться і де заманеться.
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Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran
Доручив... зараз така НАБУ прийде до корупціонерів та скаже "Корупціонери, ми прийшли вас долати! Щоб до кінця року ви всі були рішуче, нестримно та остаточно подолані"! Перекажіть Зеленському, що корупцію долають ПОСАДКАМИ а не указами на які всі клали!
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Щоб там не було корупції і не тільки там, першим ділом її потрібно викорінити в правоохоронних органах і судах!!! Не з того кінця Вова ти починаєш рехформи!!! Ох не з того кінця!
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"Кінець" занятий, розігрує гами на піаніно...
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Так вони тепер під кожним постом пишуть, що Зе нічого не обіцяв 😂😂😂
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Достаточно того, что зебил обещал про конец эпохи бедности
Зеленський доручив до кінця року ліквідувати корупцію в сфері державного архітектурно-будівельного контролю - Цензор.НЕТ 5897
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Ну коли нарід перестане будувати без належного оформлення документів, тоді і відпаде сама по собі карупція у архітектурній царині.
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па щучаму вєлєнію, па маєму хатєнію,- корупція, припинись!!! це не те, що смішно, це вже просто дратує такий показовий дебілізм...
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Наверное, надо просто спать пойти. От соблазнов прочитать, что коррупцию уже победили. После такого- не заснёшь...
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скоро мы эту все зеЛЕную нечисть 'ликвидируем' на ростов!
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Чтобы ликвидировать эту нечисть в Ростов, нужно перекрыть направление на Хайфу...
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Серед горбатих пряма постава вважається паталогією.
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Контрабанду и корупцию до конца года ликвидируем, и тебя тоже вылечим..если конечно ЗЕбубачка издаст соответствующий указ. Без указа ЗЕбубачки никуда...
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Идейные не понимают что разницы нет между шоколадником и зе. тот же совок- красивая обертка скрывает воровство, того что осталось в государстве .
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Ээээ нет! Разница есть и большая. Апршлая власть наполовину состояла из бандитов которые в Украине видели лишь курицу несущую золотые яйца, но они были профи и понимали, что курицу резать нельзя, даже если очень жрать хочется иначе не будет больше золотых яиц, за которые можно купить пожрать и не раз! Эти же в своей массе идиоты, которые запросто зарежут эту курицу ради сиюминутной выгоды.
Поговорка "Простота хуже воровства" это как раз наш случай!!!
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Прошлая ОПГ рассчитывала на продолжение , потому и не зарезала . И эти не зарежут.

Была гипотеза в 2014, что пришедшая власть после ЕвроМайдана, должна создать образ , который отвратит людей от демократии и европейских правил общества.
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Зеленский поручил до конца года ликвидировать коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
А на обратном пути пусть Казань возьмут. Ну чтоб два раза не ездить...(с)
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Указом их! Указом!
А корупция растет,на фоне потери управления.
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Зеклоувун к чему такие напряги - ты просто выйди в эфир на своём Г+Г и громогласно обьяви ЗЕбилам что эпоха бедности официально закончилась, и они все уже живут в полном благополучии и достатке. И делов то..ЗЕбилы сразу довольно за беееекают... бебеее... бееее...бееее эпоха бееееднасти закончилась, спасиба Зеленскаму спасителю..беееее. ВОт так и решим все проблемы.
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Тю... яка корупція... грося з пєтєю її вже давно пабєділі!Зеленський доручив до кінця року ліквідувати корупцію в сфері державного архітектурно-будівельного контролю - Цензор.НЕТ 6540
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Можно конечно ржать над дебилом и над теми кто ему поверит.
А можно просто посмотреть правде в глаза.
Стратегия Зе - работает. Но надо понимать что его стратегия - не борьба с коррупцией, развитие экономики и пр., а ссанье в глаза лохторату дабы держать рейтинг.
Простой пример - тут на Цензоре были результаты опроса что при Зе люди ощутили что стали лучше жить. А почему? Ведь экономика как-бы не поднялась, в лучшем случае осталась как была при Пете. Но при Пете из каждого утюга рассказывали про мифическое "зубажиння", "карупцыю" и пр. страшилки. Пришел Зе к власти - рассказывать перестали, у лохтората появилось ощущение что жизнь налаживается.
То же и с борьбой с коррупцией - если про нее не рассказывать в новостях, вообще даже не упоминать этого слова, то народ будет думать что карупцыю победили. Что и требуется зеленой банде.
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мона и пару недель дать, а то как то долго
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Можно было еще проще - попросить Зелю и он своим указом, назначил бы Ломаченко, победителем *******, при чем нокаутом на первой же минуте
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у трампа зеля учился как выиграть выборы, а у рашки учится как народ держать в стойле
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А когда зеленский ликвидирует предательство Украины на государственном уровне б....ля !!!!!
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На таможне блаЗЕнь уже всю коррупцию поборол?
Или Баканову так дозвониться и не смог?

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Гаск и при савке был мздоимным.Однако надо строительную мафию контролировать,иначе дома валиться начнут.
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Корупція...а ну стій, а то як дам по роялю мало не буде
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Впомнил в этой связи анекдот :
-- Таварищ прапорщик , остановите поезд !
-- Поезд , стой , раз-два !!!
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хм. шо то такой подход напоминает

01 апр 2016 "Президент Владимир Путин своим указом утвердил национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы" https://www.rbc.ru/politics/01/04/2016/56fe5bcb9a7947bf9bf414c2

ну, и свежачок: 07.10.2019 "Путин поручил провести для чиновников семинары по противодействию коррупции" https://aif.ru/politics/russia/putin_poruchil_provesti_dlya_chinovnikov_seminary_po_protivodeystviyu_korrupcii
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Оставьте коррупцию в покое! Порохоботы недовольны и даже находятся на грани нервного срыва!
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Зеленский поручил до конца года ликвидировать коррупцию...

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Зеленський доручив до кінця року ліквідувати корупцію в сфері державного архітектурно-будівельного контролю - Цензор.НЕТ 5794

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Только что ********** на 112 распинался и божился доказывая свою кристальную честность. Только нимба над головой у бедного не хватает. Святой...
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