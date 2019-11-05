 Зеленський доручив до кінця року ліквідувати корупцію в сфері державного архітектурно-будівельного контролю

Відповідне завдання Володимир Зеленський поставив перед міністром розвитку громад та територій України Альоною Бабак на зустрічі з керівництвом Верховної Ради та Кабінетом Міністрів у Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Зеленський відзначив необхідність перевести надання адміністративних послуг у будівництві в електронний формат та запровадити автоматичну реєстрацію в реєстрі дозвільних документів. Також потрібно запровадити виключно судовий порядок оскарження права здійснення підготовчих, будівельних робіт за зазначеними дозвільними документами та скасування декларації готовості об’єкта до експлуатації.
Президент України поставив завдання міністру юстиції України Денису Малюсьці. Серед них – внести зміни у програмне забезпечення реєстрів нерухомості та бізнесу, щоб припинити несанкціонований доступ. Також Денис Малюська має до кінця червня 2020 року забезпечити формування законодавчої основи для роботи електронного нотаріату.
Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров до 31 грудня 2019 року повинен забезпечити впровадження першого етапу проекту "єМалятко".
Слухайте, а наших високопосадовців психіатри зовсім не оглядають?
так і тут, якщо до тебе до....лись органи архітектурного контролю, значить ти срав на закони і будував що заманеться і де заманеться.
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
Доручив... зараз така НАБУ прийде до корупціонерів та скаже "Корупціонери, ми прийшли вас долати! Щоб до кінця року ви всі були рішуче, нестримно та остаточно подолані"! Перекажіть Зеленському, що корупцію долають ПОСАДКАМИ а не указами на які всі клали!
Виборець Зеленського в пошуках обіцяного.
Поговорка "Простота хуже воровства" это как раз наш случай!!!
Была гипотеза в 2014, что пришедшая власть после ЕвроМайдана, должна создать образ , который отвратит людей от демократии и европейских правил общества.
А на обратном пути пусть Казань возьмут. Ну чтоб два раза не ездить...(с)
А корупция растет,на фоне потери управления.
А можно просто посмотреть правде в глаза.
Стратегия Зе - работает. Но надо понимать что его стратегия - не борьба с коррупцией, развитие экономики и пр., а ссанье в глаза лохторату дабы держать рейтинг.
Простой пример - тут на Цензоре были результаты опроса что при Зе люди ощутили что стали лучше жить. А почему? Ведь экономика как-бы не поднялась, в лучшем случае осталась как была при Пете. Но при Пете из каждого утюга рассказывали про мифическое "зубажиння", "карупцыю" и пр. страшилки. Пришел Зе к власти - рассказывать перестали, у лохтората появилось ощущение что жизнь налаживается.
То же и с борьбой с коррупцией - если про нее не рассказывать в новостях, вообще даже не упоминать этого слова, то народ будет думать что карупцыю победили. Что и требуется зеленой банде.
Или Баканову так дозвониться и не смог?
-- Таварищ прапорщик , остановите поезд !
-- Поезд , стой , раз-два !!!
01 апр 2016 "Президент Владимир Путин своим указом утвердил национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы" https://www.rbc.ru/politics/01/04/2016/56fe5bcb9a7947bf9bf414c2
ну, и свежачок: 07.10.2019 "Путин поручил провести для чиновников семинары по противодействию коррупции" https://aif.ru/politics/russia/putin_poruchil_provesti_dlya_chinovnikov_seminary_po_protivodeystviyu_korrupcii
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