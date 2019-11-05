 Зеленський доручив до кінця року ліквідувати корупцію в сфері державного архітектурно-будівельного контролю

Відповідне завдання Володимир Зеленський поставив перед міністром розвитку громад та територій України Альоною Бабак на зустрічі з керівництвом Верховної Ради та Кабінетом Міністрів у Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський відзначив необхідність перевести надання адміністративних послуг у будівництві в електронний формат та запровадити автоматичну реєстрацію в реєстрі дозвільних документів. Також потрібно запровадити виключно судовий порядок оскарження права здійснення підготовчих, будівельних робіт за зазначеними дозвільними документами та скасування декларації готовості об’єкта до експлуатації.

Президент України поставив завдання міністру юстиції України Денису Малюсьці. Серед них – внести зміни у програмне забезпечення реєстрів нерухомості та бізнесу, щоб припинити несанкціонований доступ. Також Денис Малюська має до кінця червня 2020 року забезпечити формування законодавчої основи для роботи електронного нотаріату.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров до 31 грудня 2019 року повинен забезпечити впровадження першого етапу проекту "єМалятко".

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