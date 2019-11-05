 Приватизація, ринок землі, анбандлінг Нафтогазу, концесія доріг, - Зеленський поставив завдання міністрам

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Я звертатимусь до міністрів з проханням забезпечити виконання таких завдань. Тимофію Милованову – міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – розробити план заходів щодо зростання позицій України в рейтингу Doing Business до 31 грудня 2019 року", – сказав Зеленський під час зустрічі з урядом та керівництвом Верховної Ради України, що відбулася в Офісі президента.
Також Мінекономіки має розпочати підготовку до масштабної приватизації, зокрема до 31 грудня передати до Фонду державного майна України на приватизацію 500 державних підприємств. Крім того, міністерство повинне до кінця 2019 року здійснити продаж на електронних аукціонах понад 40 єдиних майнових комплексів об’єктів малої приватизації та пакетів акцій. "Також визначити топ-5 пріоритетних об’єктів для підготовки до великої приватизації", – зауважив Зеленський.
Президент доручив Мінекономіки до 31 грудня підготуватися до запровадження ринку землі.
"Створити електронний реєстр інженерів-землевпорядників та надати їм право здійснення державної реєстрації цієї землі. Оприлюднювати 100% рішень щодо надання дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту та нормативно закріпити ведення документації з землеустрою виключно в електронній формі", – підкреслив Президент.
Зеленський також зазначив, що Мінекономіки повинне до кінця поточного року розробити нову урядову програму створення робочих місць, а також забезпечити запровадження найкращих світових практик корпоративного управління у топ-10 державних компаніях.
Міністру фінансів Оксані Маркаровій Президент поставив завдання до 31 грудня 2019 року створити сприятливі умови для підприємців шляхом підготовки законопроекту, спрямованого на запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП та пом’якшення їхньої відповідальності за порушення встановленого порядку подання до органів контролю звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.
Також до березня наступного року Міністерство фінансів повинне спростити проходження митних процедур шляхом запровадження в Україні програми авторизованого економічного оператора.
Зеленський наголосив, що міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель має завершити процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз" до 31 грудня 2019 року. Також Мінекоенерго до кінця поточного року повинне спростити процедури приєднання до електричних і газових мереж, якими володіють суб'єкти природних монополій.
До 30 квітня 2020 року Міністерство енергетики та захисту довкілля має реформувати вугільну галузь. Крім того, згідно із завданням Президента, до кінця наступного року Мінекоенерго має підготувати нормативно-правову базу для початку процесу інвентаризації лісових ресурсів України.
Міністру інфраструктури України Владиславу Криклію Президент поставив завдання до кінця поточного року забезпечити видачу дозволів на міжнародні перевезення вантажів та рух негабаритних транспортних засобів виключно в електронній формі, а також налагодити ефективний габаритно-ваговий контроль на автодорогах. Також Криклій повинен до 30 червня 2020 року затвердити перелік об’єктів концесії на 2020-2023 роки та почати підготовку до конкурсів.
в "Нафтогазе" не считают, что правительственное постановление позволяет реализовать анбандлинг по модели OU, поскольку содержит несколько шагов, противоречащих друг другу.
В "Нафтогазе" считают, что оптимальной является другая модель - ISO (Independent system operator) - независимого оператора, который будет пользоваться ГТС на правах концессии.
... именно эта модель укладывается в три требования, поставленные правительством перед компанией на время реструктуризации:
-соответствует европейскому законодательству - Третьему энергопакету,
-позволяет сохранить за государством право собственности на ГТС и одновременно привлечь иностранных инвесторов,
-дает возможность защитить позиции Украины во втором арбитраже в Стокгольме, где "Нафтогаз" надеется выиграть у "Газпрома" до 14,8 млрд долларов.
"Та модель, которую мы разрабатывали с нашими консультантами в течение нескольких лет, является такой сложной, поскольку выполняет все эти три требования. Когда нам предлагают ее изменить, мы спрашиваем: какое из этих трех требований вы хотите не выполнять?"
У проєкті Державного бюджету на 2020 рік закладений курс на поглиблення масової бідності, завдяки скороченню видатків на освіту, медицину і соцвиплати.
Про це повідомляє Дзеркало тижня.
МІНСОЦПОЛІТИКИ ЗАПРОПОНУВАЛО ЗНАЧНО ОБМЕЖИТИ ВИПЛАТИ ПО НАРОДЖЕННЮ ДИТИНИ
Так треба розуміти?
Супового набору з кісток достатньо ібо нєфіґ
Ну вот ситуация потихоньку проясняеца..ЗЕмародёры грабят по полной. Даже знаю кто эти предприятия "приватизирует" за даром.
"Цели поставленны, задачи ясны! За работу, товарищи!" -- Никита Сергеич Хрущёв -- наш дорогой волютарист...*)
Кстати, после выборов все тарифные майданщики, обманутые вкладчики, антисвинарчуки, хтовибивкатюгандзюки и гонтаревиганбюки растворились, как пердёж в воздухе.
58% респондентів вважають, що землі сільськогосподарського призначення повинні бути у державній власності, за зразком Канади, чи Ізраїлю. 22% - не проти запровадження такої моделі ринку землі, як у Італії, де орні землі можуть продаватися чи купуватися."
Маріуполем будуть курсувати 15 білоруських електробусів: Зеленський домовився з Лукашенком
https://autogeek.com.ua/mariupolem-budut-kursuvaty-15-biloruskyh-elektrobusiv-zelenskyj-domovyvsya-z-lukashenkom/
На протяжении достаточно большого периода времени мы не раз предупреждали нынешнюю власть, что ее безответственное поведение в отношениях с НБУ, в вопросах касающихся "Приватбанка", в формировании режима наибольшего благоприятствования Коломойскому, отсутствию официальной реакции и результатов расследования угроз Гонтаревой и поджога ее дома, может очень серьезно повлиять на уровень "кредитодаваемости" от МВФ,
Но разъезжающие по саммитам и собраниям Милованов и Маркарова уверяли всех, что такие мелочи не важны для МВФ и переговоры ведутся успешно и продуктивно.
За несколько днея до принятия решения по кредитам, The Wall Street Journal, ссылаясь на источники близкие к переговорам , опубликовало статью
"Ukraine Corruption Concerns Stall IMF Bailout" в которой прогнозировало отказ МВФ от выдачи кредита Украине. По версии WSJ в общем то причины те же - Коломойский, коррупция, отсутствие реальной борьбы за возврат денег и т.д.
Реальность выявилась гораздо страшнее. Вопрос предоставления кредита Украине от МВФ на заседании "credit meeting" МВФ был вообще снят с повестки дня. Вместо доклада и обсуждения был роздан документ, официально объявленный как "документ ограниченного круга пользования", после ознакомления с которым вопрос был согласовано снят.
Этот двухстраничный документ представляет собой сообщение Министерства юстиции США о возможной причастности нынешнего руководства Украины в незаконному выведению активов украинских банков и отмыванию этих средств на территории США.
В переводе на человеческий язык это означает, что нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги.
Сегодня у нас "презентация бюджета-2020". В доходной части поступления от внешних заимствований можно вычеркивать около 70 млрд. гривен. Учитывая уже имеющуюся там дыру в 50-60 млрд. означает режим "полной экономии". Угадайте с двух раз, на ком будут экономить, на вас или на Коломойском с Зеленским ?
Oi Oi!
На протяжении достаточно большого периода времени мы не раз предупреждали нынешнюю власть, что ее безответственное поведение в отношениях с НБУ, в вопросах касающихся "Приватбанка", в формировании режима наибольшего благоприятствования Коломойскому, отсутствию официальной реакции и результатов расследования угроз Гонтаревой и поджога ее дома, может очень серьезно повлиять на уровень "кредитодаваемости" от МВФ,
Но разъезжающие по саммитам и собраниям Милованов и Маркарова уверяли всех, что такие мелочи не важны для МВФ и переговоры ведутся успешно и продуктивно.
За несколько днея до принятия решения по кредитам, The Wall Street Journal, ссылаясь на источники близкие к переговорам , опубликовало статью
"Ukraine Corruption Concerns Stall IMF Bailout" в которой прогнозировало отказ МВФ от выдачи кредита Украине. По версии WSJ в общем то причины те же - Коломойский, коррупция, отсутствие реальной борьбы за возврат денег и т.д.
Реальность выявилась гораздо страшнее. Вопрос предоставления кредита Украине от МВФ на заседании "credit meeting" МВФ был вообще снят с повестки дня. Вместо доклада и обсуждения был роздан документ, официально объявленный как "документ ограниченного круга пользования", после ознакомления с которым вопрос был согласовано снят.
Этот двухстраничный документ представляет собой сообщение Министерства юстиции США о возможной причастности нынешнего руководства Украины в незаконному выведению активов украинских банков и отмыванию этих средств на территории США.
В переводе на человеческий язык это означает, что нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги.
Сегодня у нас "презентация бюджета-2020". В доходной части поступления от внешних заимствований можно вычеркивать около 70 млрд. гривен. Учитывая уже имеющуюся там дыру в 50-60 млрд. означает режим "полной экономии". Угадайте с двух раз, на ком будут экономить, на вас или на Коломойском с Зеленским ?
Зєлєнскій ставить задачі міністрам.... Причому економічні задачі !!! Міністру економіки !!!
А гламурний прем'єр теж там був,записуючи в блокнотик мудрі вказівки керманича ???
Всі різко забули основні задачі президента ?
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
По всім обов'язкам-ПРОВАЛ. Якого дідька воно лізе в економіку ???
Die Welt, Германия
Хотя американцам и не удалось достичь первоначальной цели, то есть полностью предотвратить строительство газопровода, но все же администрация США сумела - предположительно путем дипломатического давления на Данию - оттянуть завершение проекта на достаточно долгий срок.
Это дало возможность Украине получить важные преимущества в ходе переговоров с Россией о продолжении транзита газа.
Договор о транзите российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря этого года. Не заключив дополнительного договора, Газпром не сможет выполнить свои обязательства по поставкам газа перед западноевропейскими клиентами.
Поэтому российский концерн приложил все усилия, чтобы до конца года получить в свое распоряжение альтернативный маршрут для Северного потока-2. Но в этом Газпром потерпел неудачу.
При средней скорости прокладки три километра в день Газпрому понадобится еще около 100 дней для завершения работ. К этому добавляется время, необходимое для работы газопровода в тестовом режиме.
По этой причине Киев в ходе переговоров с Москвой сможет добиться лучших условий относительно сроков и цены транзита газа. Таким образом, вторичная цель правительства США - стабилизация Украины - достигнута.»
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Він точно знає таке слово?