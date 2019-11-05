EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  2672  83
Все про:Зеленський (3463) концесія (26) приватизація (163) ринок землі (15)

 Приватизація, ринок землі, анбандлінг Нафтогазу, концесія доріг, - Зеленський поставив завдання міністрам

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання до кінця поточного року розробити план заходів щодо зростання позицій України в рейтингу Doing Business, а також розпочати підготовку до масштабної приватизації та запровадження ринку землі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Я звертатимусь до міністрів з проханням забезпечити виконання таких завдань. Тимофію Милованову – міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – розробити план заходів щодо зростання позицій України в рейтингу Doing Business до 31 грудня 2019 року", – сказав Зеленський під час зустрічі з урядом та керівництвом Верховної Ради України, що відбулася в Офісі президента.

Також Мінекономіки має розпочати підготовку до масштабної приватизації, зокрема до 31 грудня передати до Фонду державного майна України на приватизацію 500 державних підприємств. Крім того, міністерство повинне до кінця 2019 року здійснити продаж на електронних аукціонах понад 40 єдиних майнових комплексів об’єктів малої приватизації та пакетів акцій. "Також визначити топ-5 пріоритетних об’єктів для підготовки до великої приватизації", – зауважив Зеленський.

Президент доручив Мінекономіки до 31 грудня підготуватися до запровадження ринку землі.

"Створити електронний реєстр інженерів-землевпорядників та надати їм право здійснення державної реєстрації цієї землі. Оприлюднювати 100% рішень щодо надання дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту та нормативно закріпити ведення документації з землеустрою виключно в електронній формі", – підкреслив Президент.

Читайте також: Зеленський доручив до кінця року ліквідувати корупцію в сфері державного архітектурно-будівельного контролю

Зеленський також зазначив, що Мінекономіки повинне до кінця поточного року розробити нову урядову програму створення робочих місць, а також забезпечити запровадження найкращих світових практик корпоративного управління у топ-10 державних компаніях.

Міністру фінансів Оксані Маркаровій Президент поставив завдання до 31 грудня 2019 року створити сприятливі умови для підприємців шляхом підготовки законопроекту, спрямованого на запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП та пом’якшення їхньої відповідальності за порушення встановленого порядку подання до органів контролю звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Також до березня наступного року Міністерство фінансів повинне спростити проходження митних процедур шляхом запровадження в Україні програми авторизованого економічного оператора.

Зеленський наголосив, що міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель має завершити процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз" до 31 грудня 2019 року. Також Мінекоенерго до кінця поточного року повинне спростити процедури приєднання до електричних і газових мереж, якими володіють суб'єкти природних монополій.

До 30 квітня 2020 року Міністерство енергетики та захисту довкілля має реформувати вугільну галузь. Крім того, згідно із завданням Президента, до кінця наступного року Мінекоенерго має підготувати нормативно-правову базу для початку процесу інвентаризації лісових ресурсів України.

Міністру інфраструктури України Владиславу Криклію Президент поставив завдання до кінця поточного року забезпечити видачу дозволів на міжнародні перевезення вантажів та рух негабаритних транспортних засобів виключно в електронній формі, а також налагодити ефективний габаритно-ваговий контроль на автодорогах. Також Криклій повинен до 30 червня 2020 року затвердити перелік об’єктів концесії на 2020-2023 роки та почати підготовку до конкурсів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157976
 
 
 Топ коментарі
 
зе!лох может только всё распродавать, повышать налоги... и разгонять инвесторов
 показати весь коментар
 
Также Минэкономики должно начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий. Источник: https://censor.net.ua/n3157976

Ну вот ситуация потихоньку проясняеца..ЗЕмародёры грабят по полной. Даже знаю кто эти предприятия "приватизирует" за даром.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
зе!лох может только всё распродавать, повышать налоги... и разгонять инвесторов
 показати весь коментар
 
 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48819882

в "Нафтогазе" не считают, что правительственное постановление позволяет реализовать анбандлинг по модели OU, поскольку содержит несколько шагов, противоречащих друг другу.
В "Нафтогазе" считают, что оптимальной является другая модель - ISO (Independent system operator) - независимого оператора, который будет пользоваться ГТС на правах концессии.
... именно эта модель укладывается в три требования, поставленные правительством перед компанией на время реструктуризации:
-соответствует европейскому законодательству - Третьему энергопакету,
-позволяет сохранить за государством право собственности на ГТС и одновременно привлечь иностранных инвесторов,
-дает возможность защитить позиции Украины во втором арбитраже в Стокгольме, где "Нафтогаз" надеется выиграть у "Газпрома" до 14,8 млрд долларов.
"Та модель, которую мы разрабатывали с нашими консультантами в течение нескольких лет, является такой сложной, поскольку выполняет все эти три требования. Когда нам предлагают ее изменить, мы спрашиваем: какое из этих трех требований вы хотите не выполнять?"
 показати весь коментар
 
 
ответ в общем-то просто: анбандлинг от зе!лоха ведет к "отказу от претензий"(с)путин - у Нафтогаза и прощению всех долгов газпрома.
 показати весь коментар
 
 
КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ: У ДЕРЖБЮДЖЕТІ-2020 СУТТЄВО СКОРОТЯТЬ ВИДАТКИ НА МЕДИЦИНУ, ОСВІТУ Й СОЦВИПЛАТИ

У проєкті Державного бюджету на 2020 рік закладений курс на поглиблення масової бідності, завдяки скороченню видатків на освіту, медицину і соцвиплати.
Про це повідомляє Дзеркало тижня.
 показати весь коментар
 
 
Міністерство соціальної політики України запропонувало значно обмежити виплати по народженню дитини.

МІНСОЦПОЛІТИКИ ЗАПРОПОНУВАЛО ЗНАЧНО ОБМЕЖИТИ ВИПЛАТИ ПО НАРОДЖЕННЮ ДИТИНИ

Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам - Цензор.НЕТ 4400
 показати весь коментар
 
 
Ще й пенсіі будуть урізати - зубожіння подолане?
Так треба розуміти?

Супового набору з кісток достатньо ібо нєфіґ
 показати весь коментар
 
 
Хоч хтось шепніть на вушко зєлєбобам: економічне зростання можливе лише при зростанні населення, в Європу мільйонами ідуть біженці і емігранти, бо це показники по населенню. В Рашу ніхто не поїде, то вони захоплюють чужі території, лугандонія- чверть України.
 показати весь коментар
 
Так Бужанський сказав що вони дебіли? Невже в них щось вийде без лікування? Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам - Цензор.НЕТ 536
 показати весь коментар
 
 
Що то за "лицарі зеленого столу"? Щось забагато їх Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам - Цензор.НЕТ 5497
 показати весь коментар
 
эта земля от Богдана до сейчас 400 лет лежала,пропитанная реками кровищи и пота,и ждала,что появится оно и продаст её незадорого чужим дядям..щас,бл..
 показати весь коментар
 
 
Не читав він Кобилянської "Земля" - "земля повинна бути для людини, а не людина для землі»
 показати весь коментар
 
 
Также Минэкономики должно начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий. Источник: https://censor.net.ua/n3157976

Ну вот ситуация потихоньку проясняеца..ЗЕмародёры грабят по полной. Даже знаю кто эти предприятия "приватизирует" за даром.
 показати весь коментар
 
 
Вы же за них и голосовали . Выборы президента были чысними
 показати весь коментар
 
Маслиноокие в кипах запланировали очень жестоко обдирать Неньку ,что уже и началось ! Зелохи,не хотели в ЕС,будете каганатом ,*мудрый нарид*...
 показати весь коментар
 
 
Эх, Вовик ... доведут тебя такие посылы до цугундера (((
 показати весь коментар
 
 
Как там европейские дороги с 1 ноября? Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам - Цензор.НЕТ 6258 Нелох за базар не отвечает? Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам - Цензор.НЕТ 362
 показати весь коментар
 
 
Приватизация и распродавать украинскою землю , это дерибан евреями Коломойский и Зеленски Украины .
 показати весь коментар
 
 
И электроэнергия...Бене по 55 копеек...а нороду по троячку гривен....за киловатец...
 показати весь коментар
 
 
Пускай зебилы платят , они за это и проголосовали
 показати весь коментар
 
 
К сожалению из за тупости зебилов платить придется всем...и нормальным людям тоже...
 показати весь коментар
 
 
ща ще парашстану через підставних продадуть землі,- і звалить ЗєлєЧМОніка в своє італійське кубло з купою бабала, що йому відвалять за зраду України....думаю, бєня з олігархатом також хапнуть чималі території...І тоді вже точно держава стане частиною мокшанського улуса...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Хм, похоже на настоящие реформы. Надеюсь, эти получатся.
 показати весь коментар
 
 
Тебе совковому козломордому сепару живущему в колонии Рашки откуда знать как выглядят реформы?? Иди быкам хвосты крутить в колхоз.. Ты ещё про выборы расскажи крепосной подкацапник..
 показати весь коментар
 
 
А как они выглядят, реформы и выборы? Для меня лично, у вас так эталон.
 показати весь коментар
 
у моники зе!лоха игра на пианино тоже была из разряда "похоже что играл" Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам - Цензор.НЕТ 1333, а по факту - имитация и развод лохов,купивших билеты...
 показати весь коментар
 
 
Это было выступление артиста. Кстати всегда в театрах и кинжалы из картона, и пистолеты холостые . Ну, шампанское только может быть настоящим(так, для общего развития) .
 показати весь коментар
 
Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам

"Цели поставленны, задачи ясны! За работу, товарищи!" -- Никита Сергеич Хрущёв -- наш дорогой волютарист...*)
 показати весь коментар
 
 
Это просто деребан, тут даже ЗЕбилу должно быть понятно..хотя нет ЗЕбилу врятле. Но эта приватизация, рынок земли это же тупо распродажа последнего имущества Украины. По ходу зелёная чума решила дограбить полностью даже землю.
 показати весь коментар
 
 
Вот ур.д моральный, расписался, что каждый президент, а теперь св.лочь знает же что большинство против отжатия всего и страны и продолжает как ни в чем не бывало.
 показати весь коментар
 
 
⭐️Максим Мирович‏ @maxim_nm 1 ****.


Кстати, после выборов все тарифные майданщики, обманутые вкладчики, антисвинарчуки, хтовибивкатюгандзюки и гонтаревиганбюки растворились, как пердёж в воздухе.
 показати весь коментар
 
 
Плювати він хотів на ці 73% " ... загалом, запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення підтримують лише 19% опитаних, 73% респондентів - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися. Навіть серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють, кількість противників впровадження ринку землі становить не менше 60%.
58% респондентів вважають, що землі сільськогосподарського призначення повинні бути у державній власності, за зразком Канади, чи Ізраїлю. 22% - не проти запровадження такої моделі ринку землі, як у Італії, де орні землі можуть продаватися чи купуватися."
 показати весь коментар
 
 
Реальные, настоящие мародёры начали широкомасштабный грабёж Украины - 500 предприятий, вся земля Украины ничего себе апетиты у ЗЕбильных мародёров...Осталось крепостное право узаконить и каждому ЗЕмародёру по 100 душ определить...ЗЕбилы думаю не против.
 показати весь коментар
 
 
нафига нам украинские автобусы?

Маріуполем будуть курсувати 15 білоруських електробусів: Зеленський домовився з Лукашенком
https://autogeek.com.ua/mariupolem-budut-kursuvaty-15-biloruskyh-elektrobusiv-zelenskyj-domovyvsya-z-lukashenkom/
 показати весь коментар
 
 
Слова свідчать, що зебілу МВФ добряче врізав... чи по сраці, чи навіть по зубам. Але слова самі по собі нічого не означають. Дивимось на справи. Поки що справи свідчать що зебіли та зеко/***** на словах брешуть. Ну, наприклад, баба беня досі не сидить на нарах...
 показати весь коментар
 
 
Украина без МВФ. За то с Зеленским и его "молодой командой"
На протяжении достаточно большого периода времени мы не раз предупреждали нынешнюю власть, что ее безответственное поведение в отношениях с НБУ, в вопросах касающихся "Приватбанка", в формировании режима наибольшего благоприятствования Коломойскому, отсутствию официальной реакции и результатов расследования угроз Гонтаревой и поджога ее дома, может очень серьезно повлиять на уровень "кредитодаваемости" от МВФ,
Но разъезжающие по саммитам и собраниям Милованов и Маркарова уверяли всех, что такие мелочи не важны для МВФ и переговоры ведутся успешно и продуктивно.

За несколько днея до принятия решения по кредитам, The Wall Street Journal, ссылаясь на источники близкие к переговорам , опубликовало статью

Приватизація, ринок землі, анбандлінг Нафтогазу, концесія доріг, - Зеленський поставив завдання міністрам - Цензор.НЕТ 404
"Ukraine Corruption Concerns Stall IMF Bailout" в которой прогнозировало отказ МВФ от выдачи кредита Украине. По версии WSJ в общем то причины те же - Коломойский, коррупция, отсутствие реальной борьбы за возврат денег и т.д.
Реальность выявилась гораздо страшнее. Вопрос предоставления кредита Украине от МВФ на заседании "credit meeting" МВФ был вообще снят с повестки дня. Вместо доклада и обсуждения был роздан документ, официально объявленный как "документ ограниченного круга пользования", после ознакомления с которым вопрос был согласовано снят.

Этот двухстраничный документ представляет собой сообщение Министерства юстиции США о возможной причастности нынешнего руководства Украины в незаконному выведению активов украинских банков и отмыванию этих средств на территории США.

В переводе на человеческий язык это означает, что нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги.
Сегодня у нас "презентация бюджета-2020". В доходной части поступления от внешних заимствований можно вычеркивать около 70 млрд. гривен. Учитывая уже имеющуюся там дыру в 50-60 млрд. означает режим "полной экономии". Угадайте с двух раз, на ком будут экономить, на вас или на Коломойском с Зеленским ?
 показати весь коментар
 
И как и при предыдущем президенте защита страны не предусмотрена. Тот рассчитывал на победную капитуляцию, этот на мирную капитуляцию, а защиту жизни и собственности украинских граждан не расчитывают.
 показати весь коментар
 
 
Ты бредишь,ватный длбб лахтинский! Возвращайся срочно в диспансер ,нельзя избегать лечения,вот опять рецидив болезни...
 показати весь коментар
 
Только не оглашайте свой диагноз! Отсутствие мозга и так видно, аргументов нет только визги о нехватке лекарств в вашем отделении.
 показати весь коментар
 
 
Ватный длбб, диагнозы ставлю я в реанимации , для тебя лично и рф прогноз для жизни плохой ,некурабельные вы больные ,только утилизация с последующей оптимизацией...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Президент Зеленский красава !!
 показати весь коментар
 
 
И пьёть, и курить, и гуляеть... -- наш человек! *)
 показати весь коментар
 
Украина без МВФ. За то с Зеленским и его "молодой командой"
На протяжении достаточно большого периода времени мы не раз предупреждали нынешнюю власть, что ее безответственное поведение в отношениях с НБУ, в вопросах касающихся "Приватбанка", в формировании режима наибольшего благоприятствования Коломойскому, отсутствию официальной реакции и результатов расследования угроз Гонтаревой и поджога ее дома, может очень серьезно повлиять на уровень "кредитодаваемости" от МВФ,
Но разъезжающие по саммитам и собраниям Милованов и Маркарова уверяли всех, что такие мелочи не важны для МВФ и переговоры ведутся успешно и продуктивно.

За несколько днея до принятия решения по кредитам, The Wall Street Journal, ссылаясь на источники близкие к переговорам , опубликовало статью

Приватизація, ринок землі, анбандлінг Нафтогазу, концесія доріг, - Зеленський поставив завдання міністрам - Цензор.НЕТ 2062
"Ukraine Corruption Concerns Stall IMF Bailout" в которой прогнозировало отказ МВФ от выдачи кредита Украине. По версии WSJ в общем то причины те же - Коломойский, коррупция, отсутствие реальной борьбы за возврат денег и т.д.
Реальность выявилась гораздо страшнее. Вопрос предоставления кредита Украине от МВФ на заседании "credit meeting" МВФ был вообще снят с повестки дня. Вместо доклада и обсуждения был роздан документ, официально объявленный как "документ ограниченного круга пользования", после ознакомления с которым вопрос был согласовано снят.

Этот двухстраничный документ представляет собой сообщение Министерства юстиции США о возможной причастности нынешнего руководства Украины в незаконному выведению активов украинских банков и отмыванию этих средств на территории США.

В переводе на человеческий язык это означает, что нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги.
Сегодня у нас "презентация бюджета-2020". В доходной части поступления от внешних заимствований можно вычеркивать около 70 млрд. гривен. Учитывая уже имеющуюся там дыру в 50-60 млрд. означает режим "полной экономии". Угадайте с двух раз, на ком будут экономить, на вас или на Коломойском с Зеленским ?
 показати весь коментар
 
ЗЕлена пліснява ...продавай своє ...те що ти гніда створив а не землю за яку загинули обоє моїх дідів ...та й тепер гинуть наші сини ...
 показати весь коментар
 
 
Стиль Зеленского: "Экономика - расти!!!"
 показати весь коментар
 
 
будут зебобиков сажать на жопу вас,будет вам дешевые тарифы -Ахметов вернул формулу Роттердам+. Тарифы взлетят в два раза!-https://www.youtube.com/watch?v=dCTxQjraRAc
 показати весь коментар
 
Якось уже і забулося про розділення гілок влади.
Зєлєнскій ставить задачі міністрам.... Причому економічні задачі !!! Міністру економіки !!!
А гламурний прем'єр теж там був,записуючи в блокнотик мудрі вказівки керманича ???
Всі різко забули основні задачі президента ?
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
По всім обов'язкам-ПРОВАЛ. Якого дідька воно лізе в економіку ???
 показати весь коментар
 
 
зараз у нас де-факто автократична (можливо,з елементами диктаторської) держава. Так що нічого дивного. Нехай де-юре Президент не відповідає за Уряд, але де-факто 73/43%зебілів поклали на нього такий обовязок. Значить - диктатор, нехай відповідає.
 показати весь коментар
 
 
О продаже Земли лучше не заикайся, иначе под каждым зеленым уродом будет так!
Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам - Цензор.НЕТ 9361
 показати весь коментар
 
 
«Газпром потерпел неудачу
Die Welt, Германия
Хотя американцам и не удалось достичь первоначальной цели, то есть полностью предотвратить строительство газопровода, но все же администрация США сумела - предположительно путем дипломатического давления на Данию - оттянуть завершение проекта на достаточно долгий срок.
Это дало возможность Украине получить важные преимущества в ходе переговоров с Россией о продолжении транзита газа.
Договор о транзите российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря этого года. Не заключив дополнительного договора, Газпром не сможет выполнить свои обязательства по поставкам газа перед западноевропейскими клиентами.
Поэтому российский концерн приложил все усилия, чтобы до конца года получить в свое распоряжение альтернативный маршрут для Северного потока-2. Но в этом Газпром потерпел неудачу.
При средней скорости прокладки три километра в день Газпрому понадобится еще около 100 дней для завершения работ. К этому добавляется время, необходимое для работы газопровода в тестовом режиме.
По этой причине Киев в ходе переговоров с Москвой сможет добиться лучших условий относительно сроков и цены транзита газа. Таким образом, вторичная цель правительства США - стабилизация Украины - достигнута.»
 показати весь коментар
 
 
Налетай не зевай,полная распродажа по бросовым ценам кто сколько даст, всего,что ещё чуть дышит
 показати весь коментар
 
 
Бог все видит и этот зеленый урод будет хорон.......
 показати весь коментар
 
задачи может быть и хорошие, а вот исполнение дебилами, нам наверное не понравится
 показати весь коментар
 
Ахметов вернул формулу Роттердам+. Тарифы взлетят в два раза!-https://www.youtube.com/watch?v=dCTxQjraRAc
 показати весь коментар
 
А про граждан Украины и про меры по ликвидации бедности вы что-то пан президент ничего не сказали...
 показати весь коментар
 
 
Короче торопится до нового года все успеть! потому что после того как Украинцы получат платежки с повышенными тарифами его рейтинг упадет ниже плинтуса и начнется великая тусня!!
 показати весь коментар
 
 
Рейтинг соєвого Хряка , останні роки був взагалі нижче плінтуса ... і що ? Нічого - соєвого терпіли і цього будуть терпіти !
 показати весь коментар
 
 
зебіл, ти, як кожен зебіл - нагло і цинічно брешеш. Навмисне ототожнюєш низький рейтинг і лапшу на вухах лохтората в придачу зі зрадою і капітуляцією. За останнє - відповідальність інша, спитай в овоща. Кста в овоща до останнього рейтинг був позитивним... просто нагадую.
 показати весь коментар
 
 
Ну еще судя по всему ЗЕ команда видит рост экономики в продаже всего и вся! в принципе если у них получится устроить массовую распродажу то наверно на год да экономика вырастет!!
 показати весь коментар
 
 
Уставший малыш Бубочка уже и не вспоминает, что обещал уйти к дронам.
 показати весь коментар
 
 
Иудовские твари землю из своих зубов не выпустят. Правы были гайдамаки.
 показати весь коментар
 
 
Прикольно, пришёл госпредприятие продал, дал пенсионерам по 5 гривен с них, себе и бени миллион в карман. Все продают и продают, а кто строить будет?
 показати весь коментар
 
 
богдан- до нового года *поработаем*,а потом все наше...,все по заветам Бениной кошерной мамки
 показати весь коментар
 
 
Коли в країні , за останні 28 років , так і не сформований більш-менш потужний "середній клас" , а все бабло знаходиться у 2% населення , а у решти населення бабла нема ... і враховуючи , що до приватизації і ринку землі іноземців (начебто !) не допустять - не важко здогадатися хто це все скупить ... !
 показати весь коментар
 
Иудовские финансисты настолько плотно накрыли Украину, что уже нет политических групп, способных вывести людей на землемайдан.
 показати весь коментар
 
"...анбандлінг..."
==============
Він точно знає таке слово? Приватизація, ринок землі, анбандлінг Нафтогазу, концесія доріг, - Зеленський поставив завдання міністрам - Цензор.НЕТ 3845
 показати весь коментар
 
Гончарук в каждом выступлении обещает рывок,скачок,прорыв.Но чувствую что будет КИДОК всей страны.Землю падлы не трогайте.
 показати весь коментар
 
Такі доручення свідчать, що мета зеленої влади порозкрадати все, що ще залишилося в Україні. Якщо ці плани реалізуються, то Україна, як держава припинить існування, а український народ буде знищено.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору