 Від початку доби ворог тричі порушував режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, всі обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Так, ворог відкривав вогонь по позиціях ЗСУ біля Водяного в Приазов'ї (з ручних і станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї), Старогнатівки (з крупнокаліберних кулеметів) і Лебединського (з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї).
Упродовж цієї доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає.
Нагадаємо, 4 листопада ворог за добу 20 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 122-мм артилерію, міномети і озброєння БМП. Втрат немає.
...шо ещё к этому добавиь? -- или шо не так?
До речі, ;бувші; агітатори від ЗЕ.
Я в Крыму был в 2012 -- там всё совковое уже тогда было. Кацапы ходили -- аж пальцы на ногах растопыривали... ...такие чмошники -- хуже наших жлобов.
Говорил тогда своему Другану, шо в МК работал: Шура! -- скоро москали так наедут -- будешь ховаться!
...ну то такэ -- Украинцы, такая нация, шо любэ просрут -- ещё и гордиться будут! -- шо совсем не передохли...
Слава Украине! ...если шо...*)
тихої ночки, синочки!
(бережіть себе)