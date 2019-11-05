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Все про:обстріл (5680) Донбас (13518) Об'єднані сили (392)

 Від початку доби ворог тричі порушував режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, всі обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, ворог відкривав вогонь по позиціях ЗСУ біля Водяного в Приазов'ї (з ручних і станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї), Старогнатівки (з крупнокаліберних кулеметів) і Лебединського (з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї).

Читайте також: Найманці РФ 25 хвилин обстрілювали з гранатометів позиції ЗСУ під Водяним і Лебединським, - Міноборони

Упродовж цієї доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 4 листопада ворог за добу 20 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 122-мм артилерію, міномети і озброєння БМП. Втрат немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157975
 
 
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6 год подряд, поле нападения на Украину -- РФ, со своими войсками и наёмниками -- обстреливает, уничтожает и терроризирует территорию и народ Украины.
...шо ещё к этому добавиь? -- или шо не так?
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Ну, у насуже говорять що то Порошенко віддав Крим і почав війну.
До речі, ;бувші; агітатори від ЗЕ.
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То не у вас -- то вам говорят.
Я в Крыму был в 2012 -- там всё совковое уже тогда было. Кацапы ходили -- аж пальцы на ногах растопыривали... ...такие чмошники -- хуже наших жлобов.
Говорил тогда своему Другану, шо в МК работал: Шура! -- скоро москали так наедут -- будешь ховаться!
...ну то такэ -- Украинцы, такая нация, шо любэ просрут -- ещё и гордиться будут! -- шо совсем не передохли...
Слава Украине! ...если шо...*)
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смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! дохлий кацап, гарний кацап!!!!
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Как может не быть потерь если вот свежее сегодняшнее видео с ютуба.... https://youtu.be/OIvXOsdMxEQ
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