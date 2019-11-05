 Я голосував за Порошенка, а довіра до Зеленського з'явилася після викладання в "Школі депутата", - Милованов

Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Милованова, школа в Трускавці - незалежна від роботи в уряді історія. Її готували викладачі Київської школи економіки (КШЕ), президентом якої є нинішній міністр економіки, і партія "Слуга народу".

"У якийсь момент до мене прийшов Мотовиловець (Андрій Мотовиловець, нардеп від "Слуги народу") і каже: "Ось скільки людей іде, це середній клас, треба б допомогти з освітою і підготовкою до роботи в Раді.

У той час ішла виборча кампанія, а після цього вже треба в парламент заходити. Де знайти той час на тиждень підготовки? А люди ж відпахали 2-3 місяці на виборах, вони хочуть сім'ю побачити. Але якщо не дати рамки, то потім почнеться операційка, комітети.

І цей підхід підкупив мене в хорошому сенсі. Я голосував за Петра Порошенка на президентських виборах. А на парламентських я не голосував, тому що в день виборів я сидів у штабі партії "Слуга народу", з Дмитром Разумковим (спікер парламенту) і Сергієм Корнієнком (перший заступник голови фракції "Слуга народу") допрацьовував програму для навчання в Трускавці", - розповів Милованов.

Саме після "Школи депутата" у нього з'явилася довіра до Зеленського.

"Я побачив, що це нормальні люди. Можна бути знайомими один з одним багато років, але, пішовши в похід на кілька днів, пізнати людину по-новому, побачити її в природному середовищі існування. Ось таке "середовище проживання" було в Трускавці.

Видно, про що люди говорять, на що вони реагують, як вони їдять, як двері відкривають, як ставляться до ЗМІ, як вони з чужими дітьми спілкуються. І ось ви бачите, що це - українці.

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І я побачив дві речі, які потім мене підштовхнули прийняти пропозицію. Перше - вони не агресивні. Друге - немає снобізму. Звичайно, є відсотків 20, з якими складно, або вони інші. Але я б сказав, що це зріз суспільства від святих до негідників, у хорошому сенсі цього слова", - розповів міністр економіки.

Водночас, у середині літа Олексій Гончарук запросив приєднатися до його команди, яка обговорювала різні економічні питання, коли він ще працював заступником голови Офісу президента.

"Школа в Трускавці і пропозиція працювати в уряді пов'язані в тому плані, що мене побачили багато депутатів у Трускавці й у них склалося враження про мене. Але це різні речі. Якби я там не викладав або викладав набагато слабше, то, підозрюю, навряд чи я б отримав цю позицію в уряді", - пояснив чиновник.

При цьому Володимир Зеленський проводив співбесіду з ним до призначення. Однак Милованов підкреслив, що дуже лояльний до прем'єра, підтримуватиме його в будь-якій ситуації і піде разом із ним.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський розкритикував міністра економіки Тимофія Милованова, який зізнався в тому, що голосував на президентських виборах за Петра Порошенка.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.