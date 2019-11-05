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 Політика України
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Все про:Зеленський (3463) Порошенко (9842) Милованов Тимофій (58)

 Я голосував за Порошенка, а довіра до Зеленського з'явилася після викладання в "Школі депутата", - Милованов

Міністр економіки Тимофій Милованов вважає, що потрапив у команду прем'єр-міністра Олексія Гончарука після викладання в "Школі депутата", яку проводила партія "Слуга народу" після виборів.

Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Милованова, школа в Трускавці - незалежна від роботи в уряді історія. Її готували викладачі Київської школи економіки (КШЕ), президентом якої є нинішній міністр економіки, і партія "Слуга народу".

"У якийсь момент до мене прийшов Мотовиловець (Андрій Мотовиловець, нардеп від "Слуги народу") і каже: "Ось скільки людей іде, це середній клас, треба б допомогти з освітою і підготовкою до роботи в Раді.

У той час ішла виборча кампанія, а після цього вже треба в парламент заходити. Де знайти той час на тиждень підготовки? А люди ж відпахали 2-3 місяці на виборах, вони хочуть сім'ю побачити. Але якщо не дати рамки, то потім почнеться операційка, комітети.

І цей підхід підкупив мене в хорошому сенсі. Я голосував за Петра Порошенка на президентських виборах. А на парламентських я не голосував, тому що в день виборів я сидів у штабі партії "Слуга народу", з Дмитром Разумковим (спікер парламенту) і Сергієм Корнієнком (перший заступник голови фракції "Слуга народу") допрацьовував програму для навчання в Трускавці", - розповів Милованов.

Саме після "Школи депутата" у нього з'явилася довіра до Зеленського.

"Я побачив, що це нормальні люди. Можна бути знайомими один з одним багато років, але, пішовши в похід на кілька днів, пізнати людину по-новому, побачити її в природному середовищі існування. Ось таке "середовище проживання" було в Трускавці.

Видно, про що люди говорять, на що вони реагують, як вони їдять, як двері відкривають, як ставляться до ЗМІ, як вони з чужими дітьми спілкуються. І ось ви бачите, що це - українці.

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І я побачив дві речі, які потім мене підштовхнули прийняти пропозицію. Перше - вони не агресивні. Друге - немає снобізму. Звичайно, є відсотків 20, з якими складно, або вони інші. Але я б сказав, що це зріз суспільства від святих до негідників, у хорошому сенсі цього слова", - розповів міністр економіки.

Водночас, у середині літа Олексій Гончарук запросив приєднатися до його команди, яка обговорювала різні економічні питання, коли він ще працював заступником голови Офісу президента.

"Школа в Трускавці і пропозиція працювати в уряді пов'язані в тому плані, що мене побачили багато депутатів у Трускавці й у них склалося враження про мене. Але це різні речі. Якби я там не викладав або викладав набагато слабше, то, підозрюю, навряд чи я б отримав цю позицію в уряді", - пояснив чиновник.

При цьому Володимир Зеленський проводив співбесіду з ним до призначення. Однак Милованов підкреслив, що дуже лояльний до прем'єра, підтримуватиме його в будь-якій ситуації і піде разом із ним.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський розкритикував міністра економіки Тимофія Милованова, який зізнався в тому, що голосував на президентських виборах за Петра Порошенка.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157972
 
 
 Топ коментарі
 
То ж при Порошенко было кумовство , а теперь при ЗЕкловуне это молодая ЗЕкоманда рехвороматоров. Кого там ещё в Шапито 95 не пристроили к корыту? Уборщицы, охраники, лысого ЗЕбила ещё устройте...
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Ну а кого ж ще? Тільки своїх. Щоб без кумівства.
Очільником Держкіно призначать Олексія Адольфович Кирющенко, режисера, актора, який знімався в "Слузі народу" і "Сватах", який має російське громадянство, не володіє українською і який отримав від Зеленського громадянство.

Я голосовал за Порошенко, а доверие к Зеленскому появилось после преподавания в "Школе депутата", - Милованов - Цензор.НЕТ 6033
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случайные люди управляют страной
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Ну а кого ж ще? Тільки своїх. Щоб без кумівства.
Очільником Держкіно призначать Олексія Адольфович Кирющенко, режисера, актора, який знімався в "Слузі народу" і "Сватах", який має російське громадянство, не володіє українською і який отримав від Зеленського громадянство.

Я голосовал за Порошенко, а доверие к Зеленскому появилось после преподавания в "Школе депутата", - Милованов - Цензор.НЕТ 6033
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То ж при Порошенко было кумовство , а теперь при ЗЕкловуне это молодая ЗЕкоманда рехвороматоров. Кого там ещё в Шапито 95 не пристроили к корыту? Уборщицы, охраники, лысого ЗЕбила ещё устройте...
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Оказывается Ермак и Тищенко-кумовья. А нам обещали что кумовства во власти не будет.

Я голосовал за Порошенко, а доверие к Зеленскому появилось после преподавания в "Школе депутата", - Милованов - Цензор.НЕТ 5049
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На заднем фоне, как я понял- "тамбовский волк". Чего это он в трауре? Стока причин для веселья.
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Це з фільму кадр(так як у Зелі - значок на лацкані)
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Треба ще трохи почекати. Богдан наіграється, Яременко нарешті спробує анал без табу Тіщенко поумнішає, Мілованов і Гончарук перестануть нести бред і тоді вже почнуться справжні реформи. Я голосовал за Порошенко, а доверие к Зеленскому появилось после преподавания в "Школе депутата", - Милованов - Цензор.НЕТ 2332
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Може Ярьоменко це з тобою й спробує.. Ти ж - без табу?
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призначте малоросові Леонид Днепр препарати якісь. я не лікар, не тямлю, але необхідність очевидна.

Може клізму - бо він жадає. жадає. Це ж вочевидь Я голосовал за Порошенко, а доверие к Зеленскому появилось после преподавания в "Школе депутата", - Милованов - Цензор.НЕТ 7479
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Дивлюсь , ти досвідчений - Ярьоменко буде в тебе не першим.. Давно втратив цноту? Я голосовал за Порошенко, а доверие к Зеленскому появилось после преподавания в "Школе депутата", - Милованов - Цензор.НЕТ 5181
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Так *мудрый нарид*,плотно сидящий на кремлевской пропаганде и лоховских сериалах *решил*...
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отсыпали денег за обучение вот и весь секрет
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Радійте , петіні прихильники - за потужного сивочолого псевдогенія світової дипломатії віддав голос Мілованов..
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Радуйся ЗЕбил твоего велычного лидера свитого ривня МВФ послал на куй прямым текстом...При Порошенко такого не было.
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Вифсьоврьоті!!! Найвеличніший лох ********** так не зробить!
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Півроку вже при владі неЛох. Забудьте вже про Чоколяда. Де досягнення Зеко-манди?
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Це тобі варто задуматися, а чи не в зговорі сивочолий і клоун... Мілованов, Маркарова, Нефьодов - не те, щоб нові обличчя
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Это этот дегенерат выпускал ОВГЗ под 18% годовых??? По ходу кремлядь поставила ЗЕбила мзадачу уничтожить Украину по всем фронтам и экономически в первую очередь. За пол года ЗЕсепары просрали всю экономику...
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И вот вы видите, что это - украинцы. Источник: https://censor.net.ua/n3157972\\\\\\\\\\\

Ахаха, надо позвонить Супрун насчет этого черта, он же поехавший.
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после преподавания в "Школе депутата" (с)

Кажется у них там было коллективное принятие психотропных, иначе это трудно пояснить.
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Кем еще может быть чел, сам себя называющий дебилом?
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Зеля =Порох в турборежиме. Это очередное доказательство.
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барышня-крестьянка,вы детородный орган с пальцем путаете!
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людина без принципів. Бабло, по ходу, дуже любить
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Ну и дебил. Надо было сразу в Зеленского поверить.
Ведь Зеленский - это величайший политик современности, мощная политическая фигура, считаться с которой вынуждены лидеры мировых держав. Это выдающийся лидер и искушенный в дипломатии игрок. И только тупые порохоботы отрицают этот очевидный факт!
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Если не считать Премьера, то это чудо, наверное- самый опасный. Насчет Премьера есть хоть шанс что он с самоката звизданется. А этот... этот гарне теля, у двух маток...
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В Трускавце посмотрели на депутатов ЗЕ - одни дебилы... Вот тебя и взяли без конкурса.
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Моня, как выборы наши победили? Сара, завтра узнаем.
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Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах.Источник: https://censor.net.ua/n3157972
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Как ты мог голосовать за патологиского казнокрада, вора на армии, матерого вруна,
кидалы всех и вся?
Пристроился к Зеленскому, чтобы продолжить дело твоего кумира Пети?
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Ах ты ж мерзота лахтинская ,на выход с вещами быстренько...
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То це саме цей шлімазл небритій чукабі з призвіщем Яременко майстер-клас давав? Ну що, усвоїв курсант науку...
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один мнет писюна,второй телок клеит в инете,третий без принципов вор и казнокрад,прокуроры бандиты,премьер самокатщик под номером 6,Президен лох,такого зборища говна я в жизни не видел.
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жесть не повезло тебе
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Так скоро кожен другий зебіл буде розповідати, що за Зе не голосував.
Як колись з Яником 🤣🤣🤣
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Я щойно з Ростова. Чув особисто як "овоч" казав про те, що навіть він сам за себе не голосував. А вся його сім'я голосувала за Ю.Т.
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то есть этот дебил экономист учил кого то, как стать депутатом, маразм крепчает
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да хто такий милованов, щоб ми слухали його брєдні виправдання зекоманди, яка його і запросила ? хіба собака відкусить руку яка її годує ?
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#появилось доверие# ...совки пели : "Дорогой наш маршал Берия у народа к вам доверие..."Доверие закончилось военно-полевим судом.
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Я в 1-м туре голосовал за Порошенко,а во 2-м - за Зеленского. Пусть лучше управлять страной таки будут актеры,режиссеры,сценаристы,завклубами,певцы,экономисты, политологи, журналисты - люди,честно зарабатывающие себе на жизнь своим трудом и умом, а не мошенники,кумовья,взяточники,воры, брехуны,казнокрады, откровенные ублюдки мажоры и прочие проходимцы и плуты как предыдущие 5 лет.
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