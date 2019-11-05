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 Політика України
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Все про:ветерани (420) Зеленський (3463) військова поліція (2)

 Зеленський доручив створити Військову поліцію та впровадити систему керівництва силами оборони за стандартами НАТО

Під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради і урядом президент України Володимир Зеленський поставив низку завдань у сфері оборони і безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня має впровадити нову об'єднану систему керівництва й управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО. Крім того, у структурі Міноборони має бути створено сучасний ефективний правоохоронний орган - Військова поліція", - йдеться в повідомленні.

Також президент вважає за необхідне, щоб до кінця року Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України створило концепцію об'єднаного реєстру ветеранів та розробило проєкт технічного завдання платформи "Е-ветеран".

Глава держави поставив завдання міністру внутрішніх справ Арсену Авакову до кінця року вдосконалити процедури видачі посвідчень водія, а також спростити процедури акредитації закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації водіїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закон про деокупацію Донбасу в подальшому сприятиме створенню військової поліції, - Ірина Луценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157969
 
   
 Топ коментарі
 
Будут уклонистов ловить? Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 7312 Беги, Зеля, беги...
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що скажеш малорос? Радієш прапорам собі подібних піг-догів?

Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 4775
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Ну що зєлена шмаркля? Твої друзі мацкалі обстріляли в 13 км. від Золотого 122 мм. мінометами населений пункт Новотошівське і школу.
Дітей встигли в бомбосховища сховати....

Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 4453
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військова поліція створюйся....раз.два Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 274
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Зеля на пол- раза иди..... сам знаешь куда и как быстро...
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#мова не головне,#армія не головне для шмарклі зеленої
@ZelenskyyUa #зе'еформа харчування українських військових.Зміни у сфері харчування військових #ЗСУ відбулися після того, як МО програло суди з постачальниками,і зараз солдати отримують харчування, яке було до реформ #Ганьба!

Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 1533
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Було при пороху але вже пройшло! Варене сало теж пам'ятаю гидота ще та ..
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Ватный длбб,повторяющий ************ пропаганду,не пошел бы тынах?
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Вся Украина собирала для армии, а Порошенко богател не по дням, а по часам, не переставая болтать, как все хорошо, благодаря ему.
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Ватный длбб, в 13м Порошенко был миллиардером, а в 19м стал миллионером ! дядька - ты баран винторогий заповедный запоребриковый ,вали отсюда,шерсть крысиная...
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що скажеш малорос? Радієш прапорам собі подібних піг-догів?

Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 4775
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ЗЕбилы magic SOM уже вот побежали впереди...
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Будут уклонистов ловить? Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 7312 Беги, Зеля, беги...
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Ловить будут... на митингах Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 5539
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На концертах Шапито 95. Заодно и перепись ЗЕбилов можно будет сделать..
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Тебе вже впіймали, до 60 років маєш служити по мобілізації.
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Мене ловити немає потреби, я на військовому обліку сам відновився, бо в 45 був з нього знятий.
Так що Ваш висер мимо каси.
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Так чого ти тоді до президента України маєш якісь претензії?
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до речі, помітили, як покращилися українські дороги з 1 листопада 2019? а все це завдяки указу ЗЕ
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Ну що зєлена шмаркля? Твої друзі мацкалі обстріляли в 13 км. від Золотого 122 мм. мінометами населений пункт Новотошівське і школу.
Дітей встигли в бомбосховища сховати....

Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 4453
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дітям батьки скажуть шо то кропи спец.мінами стріляють - летить типо до сепарастів, але розвертається і розрушаєт всі школи, болєльниці та прочіє рускіє вєщі Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 3955
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Зарплата у военной полиции будет тоже по стандартам НАТО?
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Смотря как будут трудиться. Если как вот этот воин, с надстроенным 14-м этажом, то генералы НАТО, пожалуй- обзавидуются.
https://censor.net.ua/video_news/3157812/dlya_prokurora_kulika_dostroili_tselyyi_etaj_v_jk_v_tsentre_kieva_bihusinfo_video
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чё у некоторых пилотов НАТО вообще дворцы свои Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 8666
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Шмаркля уже не знает что делать, лиш бы своим гонококам зеньки ссаками залить..
Хотя они любят золотые дожди..
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Щоб завалити все, що було зроблено. Остаточно.
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Да , в стране явно не хватает мусоров ... Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 3144
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"Е-ветеран" Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 2043

Дурня якась.
І все намагається поліцією зарегулювати.
Щоб собі підчинити.
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Посмотри в зеркало заднего вида.
Нет авто, так какого ты всем мозги пудриш?
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а чем новая военная полиция будет отличаться от уже существующей военной службы правопорядка ? Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 3500
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У нее будет командир,прошедший суровую школу "квартала" или охранник Бени Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 6974
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Тим часом в очі продовжують писюганити... ось і пішов потужним струменем паркан сечі на аналізи...

Алла Комарова: Итаг!

Пенсии урезаются. Надбавки учителями урезаются. ФОПы получили газом в морду. Буквально - газом и буквально - в морду из балончиков полиции диалога. Реформа питания в Армии вернулась в привычный формат грузинской кухни "жричёдали" из базового набора прелой овсянки, прогорклого масла и воспоминаниях о куриной шкурке. Зарплаты в Армии тоже урезаются. Больницы на местах закрываются. Деньги из местных бюджетов изымаются, а наполнение пройдёт только за счет секс-работниц на совместительстве, но они вне закона, а значит мимо.
Но напор росы в глаза был всё ещё не так силён, как хотелось бы Бубочке Всемогущему, поэтому Минсоцполитики поднатужилось и нашло, нашло таки резервы для усиления струи до уровня "душ шарко"!
Выплаты на рождение ребенка тоже получат не все!
Это прекрасно, я считаю.

Сеанс настолько массового мочеиспускания в глаза каждому, вот буквально - КАЖДОМУ! - зебубочковому избирателю достоин не просто рекорда Гинесса, а отдельной шкалы рекордов! Как эталон! Как тот самый сферический конь в вакууме!
Давай, бубочка! Жги! Я верю, ты сможешь больше! Не только нассать, но и насрать на зелохторат одновременно и всем сразу!

Vladimir Zavgorodny: А помните, мы когда-то обсуждали декларации семьи Зеленских?
А помните, там у Зеленской была строка про матеріальну допомогу? Тогда ещё спорили - это субсидия, или что; но это по всему видать были "материнские"?
А помните, что Зеленский - мультимиллионер?
Но его жена получила материальную помощь ребёнку.
А твоя семья чё-то ***** очень хорошо обеспечена, так что ты может и перебьёшся, надо посмотреть.
Жри.
Жри, ****.
Глотай. Те.

Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 8915
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ЗЕбилятня должна страдать. Жаль что и нормальные люди пострадают вместе с этой зебилобиомассой..
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На жаль, випробовувати борошна будуть усі... До речі, зебілам у найгіршому випадку буде якраз легше - свободи та права їм не потрібні ("а мьі шо, мьі бьідло и есть! свой шесток знаем, на власть и на блатньіх не вякаем, молча мешки тягаем на складе, а отех майдаунов и нада п*здить!"), і їм "все равно, какая там тряпка болтается - желто-блакитная или русская, главное шоб хавка дешевая, пивас и коммуналка! И шоб сватьі по телеку бьіли! мьі люди простьіе, нам ото шо в америках не нада!"
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Ещё одну Беркутню для Собакова в МВД создают....Тыловые полицаи..нах их столько нужно?? Это и есть рехвормы от вашего клоуна??
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ПОЛНОМОЧИЯ : требовать от военнослужащих соблюдения воинской дисциплины, прекращения противоправных и (или) препятствующих деятельности органов военной полиции действий, проверять документы, удостоверяющие личность, у военнослужащих, а также у лиц гражданского персонала, находящихся на территориях воинских частей, если имеются основания подозревать их в совершении правонарушения или имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, задерживать и (или) доставлять в военную полицию военнослужащих: в связи с совершением ими преступления, административного правонарушения или грубого дисциплинарного проступка; для пресечения возможности совершения ими новых преступлений; оказавших сопротивление или неповиновение законным требованиям военнослужащего военной полиции; при отсутствии у них документов, удостоверяющих личность; проходящих военную службу по призыву, - при отсутствии документов, подтверждающих законность их нахождения вне пределов воинской части, или прибывших по увольнительным запискам из другого гарнизона; если имеются основания для их задержания в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом; и т.д. КОГО БОИТЬСЯ ПРЕЗИДЕНТ??? !!! Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 4450
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У меня вообще много ошибок грамматических и орфографических , и не только у меня, а Вы текст проверяете на наличие опечаток, правильно проставленных запятых и т.д.,? Что все еще верите в 4000$
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Ну.. если где-то заметите еще - пишите )) буду благодарна!
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На другой ветке сделала ошибку: вместо Нюрнбергский написала Нюрнбернский )))) Пока вы не дочитала... Приношу свои извинения.
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В налаштуваннях браузера є така функція як перевірка правопису і неправильно написане слово буде підкреслене.
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Дорогенька, "Нюрнбернский" - то дрібниці. Буває й гірше. Коли пост написано по суті правильно - але через епічну помилку вороги іржуть.
Якщо чесно, то й сам проіржався неначе Лавров... але не можна ж так з пактом Молотова-Рібентропа... Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 5890

Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 2430
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Ви про що? Kein Sexism - лише джентльменська ввічливість
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и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО

...шо б у нас скоро не ввели систему обороны по стандартам Зеленского -- оч. боюся! *)
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РФ не защищается -- она отмахивается и борзеет...
Сильные армии, гуляють и *********** потихоньку...*)
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Зеленский и НАТО это мощ сила нестримнисть !
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У вас в Украина 5 копеек уже вишли из оборот ! ти есть отстал и сменить ник на хотя бы 25 копеек!!!
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Ти знаєш шо казав Задорнов про мериканців? Це стосується і тебе.
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Ахтунг! Герр доктор! Дас кранкенпациент Alex Neo 4ba50ff9 нихт гут! Галлюцинацирен видель, делириум говориль! Клизьмен Эсмарх ставиль унд шприц-шприц галоперидоль кололь, шнель, шнель, бистро, Los, Los!
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зеленский: военную полицию внедрить - военную прокуратуру упразднить!!! Какое раздвоение личности почти сорокадвухлентнегонелоха дужедякулы
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невнятные реформы,
меняют гаишникам название и форму,
кидают стариков через одно место,
каждый день провнряя из какого же мы теста
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Не понял, а кто сейчас занимается например проверкой людей в военной форме на улице?
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А должен был дать поручение посадить мародера и собакова.....
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прЮфет отмародеренному! К отмародеренному месту прикладывай лед,баран!
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В смысле Военная полиция? Она есть со времен создания ВСУ. Переименовать ВСП в Полицию и типа создать что-то новое? Зеля могёт, зеля красава. А если создадут что-то новое, то это новое будет такое же бесполезное, как некогда военная прокуратура
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ну, воно тіпа її собі підпорядку, таке як моська : хав
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опасно ездить на встречу к 30ти членам народа ,которые требуют отвода украинских войск....и увеличения в пять раз украинской пенсии,,,
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Военная полиция прекратит вольницу с оружием и с некоторыми одиозными
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Интересно а какую недавно информацию передал в Кремле Медведчук, премьеру России Медведеву?
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ну если так то военных полицейских жалко - 1е в США подраться с воен полицией - традиция в корпусе морской пехоты Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 6622 а у нас уже корпус есть и традиции любителей песен про мики мауса тут приживаются на 123 Зеленский поручил создать Военную полицию и внедрить систему руководства силами обороны по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 6622
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Уровень подготовки морской пехоты США? Не смешите меня. Наши, украинские морпехи, вот это да, другой уровень, другая подготовка, 1к3 и пускай американцы не обижаются.
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ссикається шмаркля, гадає це йому допоможе ?
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Вірне рішення - правильне і своєчасне !
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На сайте пустой звон, 80% флуда, жаль, что Админ не успевает, а помощников нет, охоту отбили помогать.
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это зеля в воскресенье фильмов про военную полицию насмотрелся с том крузом не помню название типа ричи дин или что то подобное... ну и решил у нас ведь такого нету а вот я захотел и теперь будет..... да ты лучше солдатам жрачку получше сделай реформатор хренов!
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