 Зеленський доручив створити Військову поліцію та впровадити систему керівництва силами оборони за стандартами НАТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня має впровадити нову об'єднану систему керівництва й управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО. Крім того, у структурі Міноборони має бути створено сучасний ефективний правоохоронний орган - Військова поліція", - йдеться в повідомленні.
Також президент вважає за необхідне, щоб до кінця року Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України створило концепцію об'єднаного реєстру ветеранів та розробило проєкт технічного завдання платформи "Е-ветеран".
Глава держави поставив завдання міністру внутрішніх справ Арсену Авакову до кінця року вдосконалити процедури видачі посвідчень водія, а також спростити процедури акредитації закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації водіїв.
@ZelenskyyUa #зе'еформа харчування українських військових.Зміни у сфері харчування військових #ЗСУ відбулися після того, як МО програло суди з постачальниками,і зараз солдати отримують харчування, яке було до реформ #Ганьба!
Так що Ваш висер мимо каси.
Дітей встигли в бомбосховища сховати....
4000 тыши Эври ..
https://censor.net.ua/video_news/3157812/dlya_prokurora_kulika_dostroili_tselyyi_etaj_v_jk_v_tsentre_kieva_bihusinfo_video
Хотя они любят золотые дожди..
Дурня якась.
І все намагається поліцією зарегулювати.
Щоб собі підчинити.
Нет авто, так какого ты всем мозги пудриш?
Алла Комарова: Итаг!
Пенсии урезаются. Надбавки учителями урезаются. ФОПы получили газом в морду. Буквально - газом и буквально - в морду из балончиков полиции диалога. Реформа питания в Армии вернулась в привычный формат грузинской кухни "жричёдали" из базового набора прелой овсянки, прогорклого масла и воспоминаниях о куриной шкурке. Зарплаты в Армии тоже урезаются. Больницы на местах закрываются. Деньги из местных бюджетов изымаются, а наполнение пройдёт только за счет секс-работниц на совместительстве, но они вне закона, а значит мимо.
Но напор росы в глаза был всё ещё не так силён, как хотелось бы Бубочке Всемогущему, поэтому Минсоцполитики поднатужилось и нашло, нашло таки резервы для усиления струи до уровня "душ шарко"!
Выплаты на рождение ребенка тоже получат не все!
Это прекрасно, я считаю.
Сеанс настолько массового мочеиспускания в глаза каждому, вот буквально - КАЖДОМУ! - зебубочковому избирателю достоин не просто рекорда Гинесса, а отдельной шкалы рекордов! Как эталон! Как тот самый сферический конь в вакууме!
Давай, бубочка! Жги! Я верю, ты сможешь больше! Не только нассать, но и насрать на зелохторат одновременно и всем сразу!
Vladimir Zavgorodny: А помните, мы когда-то обсуждали декларации семьи Зеленских?
А помните, там у Зеленской была строка про матеріальну допомогу? Тогда ещё спорили - это субсидия, или что; но это по всему видать были "материнские"?
А помните, что Зеленский - мультимиллионер?
Но его жена получила материальную помощь ребёнку.
А твоя семья чё-то ***** очень хорошо обеспечена, так что ты может и перебьёшся, надо посмотреть.
Жри.
Жри, ****.
Глотай. Те.
БоїтЬся
Якщо чесно, то й сам проіржався неначе Лавров... але не можна ж так з пактом Молотова-Рібентропа...
...шо б у нас скоро не ввели систему обороны по стандартам Зеленского -- оч. боюся! *)
Сильные армии, гуляють и *********** потихоньку...*)
меняют гаишникам название и форму,
кидают стариков через одно место,
каждый день провнряя из какого же мы теста