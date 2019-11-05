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Все про:історія (670) пам'ять (635) Польща (1979)

 Десятки польських активістів виступили за відновлення зруйнованих українських могил

3 листопада на сході Польщі в селах, де колись проживали українці (Монастир і Верхрата), польські активісти і представники інтелігенції виступили проти знищення українських місць пам'яті.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Наше слово", вони провели акцію на кладовищах з нагоди Дня всіх святих.

Зо два десятки учасників, серед яких Данута Куронь, Ізабелла Хруслінська, Рафал Сушок, звернулися із закликом проти знищення українських місць пам'яті і проти агресії щодо українців. На захід запросили українців з Польщі та України, вихідців з Любачівщини і Надсяння, а також греко-католицького і римокатолицький священиків.

Автори листа наголошують, що вони роблять своє звернення, "стоячи у українських могил, які були зруйновані і осквернили в попередні роки руками польських націоналістів, і які до цих пір не відновлені".

"Наша присутність на обох цих кладовищах – символічна. Саме тут, три роки тому, у жовтні 2016 року, ми публічно прочитали "Заклик з Верхрати" – звернення, підписане десятками представників польської інтелігенції, художників, громадських активістів. Це був голос протесту проти знищення українських місць пам’яті та проти агресії щодо українців, яка поширювалася у Польщі.


З 2014 року – який став також початком російської агресії в Криму та на Донбасі – виразним її проявом у Польщі стало посилення активності кремлівської пропаганди й антиукраїнські провокації. У країні були осквернені, часто неодноразово, вісім українських об’єктів, хрестів, пам’ятників, могил.

У тому числі ті, котрі – як-от поховання на військовому кладовищі в Пикуличах чи могила в Монастирі – були встановлені державною інституцією, Радою збереження пам`яті про боротьбу та мучеництво", - йдеться в зверненні.

Десятки польських активістів виступили за відновлення зруйнованих українських могил 01

Учасники акції зазначають, що попри те, що з часу окремих провокацій та вандалізму минуло 4-5 років, польська влада та органи, відповідальні за захист місць пам’яті, не вжили жодних заходів, аби виправити заподіяне зло. Як не було спроб знайти порозуміння з українською меншиною Польщі з приводу так званих "нелегальних" пам’яток.

"У той же час ми спостерігаємо небезпечний розвиток ситуації у політичному вимірі: питання українських могил та пам’ятників, зруйнованих у Польщі, вплетене у міжнародні суперечки обох держав. Тим самим польських громадян української національності позбавляють права брати участь у дискусії про їхню історичну спадщину в статусі партнерів, їх роблять заручниками польської зовнішньої політики", - підкреслюють підписанти.

Деякі можновладці та державні чиновники вирішили зміцнити свою політичну позицію, намагаючись залякати українську меншину. У ганебній кампанії вони не цуралися публічного цькування активістів української спільноти, наклепів та маніпулювання історичними фактами.

Ці дії заслуговують на осуд ще й тому, що ініціатором антиукраїнської кампанії після урочистих заходів біля могил жертв воєнного злочину селі Сагринь був воєвода – тобто службовець, що представляє польську державу".

"Закликаємо: ми не будемо миритися зі знищенням могил, кладовищ та пам’ятників! Ми знаємо, що вони часто пов’язані з важким минулим. У Польщі є місця пам’яті з часів поділів країни, повстань, двох світових воєн. Є могили німецькі, російські, шведські, українські. А польська традиція – це пошана до померлих! Нехай вони спочивають спокійно", - підсумували ініціатори акції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157968
 
   
 Топ коментарі
 
кацапи точно десь ручки приклали.
А ці люди, активісти, заслуговують на нашу вдячність.
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dziękuję bardzo..

ой, мають бути добрі люди повюди..(с).
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При цьому, нова «українська» влада звільнила Вітровича.
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кацапи точно десь ручки приклали.
А ці люди, активісти, заслуговують на нашу вдячність.
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dziękuję bardzo..

ой, мають бути добрі люди повюди..(с).
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При цьому, нова «українська» влада звільнила Вітровича.
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вятрович - полудурок и провокатор. Стараниями таких патрийотофф сеется ненависть и вражда там, где нужно находить взаимопонимание. Польша не нападала на Украину и если там орудует и подстрекает кацапская пропаганда, то нужно с поляками договариваться, а не быковать. В конце концов они были нашими главными союзниками в налаживании отношений с Евросоюзом. Вот именно, что стараниями вятровичей - БЫЛИ.
Ну, а то, что Высоцкий и Макаревич - "щупальца русского мира" - это уже диагноз. Не лечится.
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не думал об этом. Но, мне кажется, там нужен не полудурок-патрийот с псевдопатриотическими бреднями, а настоящий дипломат. Даже профессиональный дипломат. Вот написал, перебираю в памяти на скорую...ну, почему бы не Огрызко?
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Нічого не маю проти кандидатури Огризка.
Але хотілося від Вас кілька прикладів «бикования» Вятровича.
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вообще то он меня мало интересует, пусть им профильные медики интересуются. Ну, коль спросили, щас попытаюсь вспомнить...Ну, ситуация с польскими могилами. Да, поляки, возможно, были неправы по отношению к украинским могилам. Говорю возможно, потому что много неоднозначных заявлений, а рассказчик всегда прав. Но умный дипломат никогда бы не стал действовать в ключе - ах, вы так! Ну, тогда и мы вам тоже запендюлим проблему.
Это не действие зрелого мужа на таком посту, где решаются, может быть, судьбы отношений между соседними государствами, не находящимися в состоянии войны.
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?
Вам зрозуміле моє питання до Вас?
«Але хотілося від Вас кілька прикладів «бикования» Вятровича.»
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Ти згоден, що щюпальцей русскава міра є русскій язик у будь якому вигляді та виконанні?
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Бред. Я родился в Киеве. Мой отец, моя бабушка, мать разговаривали на этом языке. К русскому миру никакого отношения не имели. Для меня это с рождения родной язык. К русскому миру тоже отношения не имею. В государстве Украина государственным должен быть один - украинский. А тот, который называют русским, вполне может быть бытовым языком общения, для тех, кому он является таким с детства. И, кстати, с каких херов нужно отдавать монополию на этот язык московитам? Это не их язык. Даже в подмосковье до 18 века его мало кто понимал - потомки Ивана Сусанина нанимали специально переводчика, чтобы написать челобитную царю на "русском" - просили денежного пособия в честь их "героического" предка. У московитов были свои языки. Свои были не только у потомков эрзи, рязани и чуди, но и у бурят, калмыков и т.д.
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Путін згоден з Вами.


«5 ноября 2019 Путин рассказал о ведущих войну с русским языком «пещерных русофобах». Войну русскому языку объявили «пещерные русофобы» и националисты, в ряде стран это стало национальной политикой, заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по русскому языку. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 5 ноября.
«Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно - я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», - сказал он.»

https://lenta.ru/news/2019/11/05/waroflanguage/
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А у тебя в паспорте есть графа национальность? Серьезно?
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Тобто ти не знаєш, хто ти по національності, бо в тебе у паспорті вона не прописана? Чи ти не визнаєш ділення людей за національною ознакою взагалі?
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Трохи виправлю Вас.
Люди не діляться на національності.
Вони мають таку національність від народження.
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Від народження з людини можна зліпити все, що завгодно.
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То ближче до питання психоетносу.
Мається на увазі фізіологія. Китаєць, африканец, словянин, мокшанін...
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ну, почему же. В глухих селах и горных аулах. наверное. еще встречаются поселения людей, которые могут четко идентифицировать свою национальность. И то не факт, шо там рядом какая то орда не пробегала. Десятки польських активістів виступили за відновлення зруйнованих українських могил - Цензор.НЕТ 3371
А в 21 веке в государстве Украина живут граждане - украинцы.
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Тобто таку національність, як українець ти не визнаєш. І все ж ще питання...чим, по твоєму чехи відрізняються від словаків?
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мдааа..., то віктор федорович 31ee1569 то tkrgv fnjufwg, но логика такая же тупая. Вернее, полное ее отсутствие.
Заключение делать - не твое. Из того, что я говорю, шо в 21 веке четко идентифицировать человека по национальности практически невозможно, вовсе не означает отрицание наличия национальностей.
Где набирают вятровичей? в каких детсадах или свалках?
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А відповідь на те, чим чехи відрізняються від словаків є?
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Тобто, якщо всі чехи переїдуть у Словаччину , а словаки у Чехію, то Словаччина як була Словаччиною, так і залишиться...і відповідно Чехія також...
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Ти мені нагадав своїми нєчьоткімі нацианальнастямі, як нас ТОДІ вчили у школі - єслі ваши радітілі нє гаварят на чістам украінскам язикє, то скажиті ім чьтоб ані гаварілі па русскі.
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ну, если тебе такое в школе говорили - искренне сочувствую. В теории, могу даже понять твои комплексы.
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Тобто, по твоєму, говорити, що твоя національність українець є комплексом...і ще питання...ти вважаєш період 1921 - 1991 років роками російської окупації України?
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А кто, по национальности, Сильвестр Сталлоне или Арнольд Шварцнеггер? Десятки польських активістів виступили за відновлення зруйнованих українських могил - Цензор.НЕТ 8922 Десятки польських активістів виступили за відновлення зруйнованих українських могил - Цензор.НЕТ 8922 Десятки польських активістів виступили за відновлення зруйнованих українських могил - Цензор.НЕТ 8922
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У всіх довідниках національність Арнольда Шварцнеггера - австрієць.
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Або ще пишуть:« Американський актор і політик, австрійського походження ».
Доречі в США, це розповсюджено. Пишуть: американець англійського, чи ірландського, чи німецького походження....
Американці бережуть інформацію щодо свого родоводу.
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Участники акции отмечают, что Несмотря на то, что со времени отдельных провокаций и вандализма прошло 4-5 лет, польские власти и органы, ответственные за защиту мест памяти, не приняли никаких меры, чтобы исправить причиненное зло. Как и не было попыток найти взаимопонимание с украинским меньшинством Польши по поводу так называемых "нелегальных" достопримечательностей. -- так что это получается ? А зебилы ? Украина разрешила Польшы все что Польша хотела , а что в замен ? Скажите зебилы , что в замен ?
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поки весь світ не зрозуміє що кацапи є загроза всьому людству і не згуртується проти сатаністів ***** і його сателіти будуть поступово нищити цивілізацію...
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Дякуємо!

"ЗА НАШУ І ВАШУ ВОЛЮ !"

це об'єднає наші народи
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