 Десятки польських активістів виступили за відновлення зруйнованих українських могил

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Наше слово", вони провели акцію на кладовищах з нагоди Дня всіх святих.
Зо два десятки учасників, серед яких Данута Куронь, Ізабелла Хруслінська, Рафал Сушок, звернулися із закликом проти знищення українських місць пам'яті і проти агресії щодо українців. На захід запросили українців з Польщі та України, вихідців з Любачівщини і Надсяння, а також греко-католицького і римокатолицький священиків.
Автори листа наголошують, що вони роблять своє звернення, "стоячи у українських могил, які були зруйновані і осквернили в попередні роки руками польських націоналістів, і які до цих пір не відновлені".
"Наша присутність на обох цих кладовищах – символічна. Саме тут, три роки тому, у жовтні 2016 року, ми публічно прочитали "Заклик з Верхрати" – звернення, підписане десятками представників польської інтелігенції, художників, громадських активістів. Це був голос протесту проти знищення українських місць пам’яті та проти агресії щодо українців, яка поширювалася у Польщі.
З 2014 року – який став також початком російської агресії в Криму та на Донбасі – виразним її проявом у Польщі стало посилення активності кремлівської пропаганди й антиукраїнські провокації. У країні були осквернені, часто неодноразово, вісім українських об’єктів, хрестів, пам’ятників, могил.
У тому числі ті, котрі – як-от поховання на військовому кладовищі в Пикуличах чи могила в Монастирі – були встановлені державною інституцією, Радою збереження пам`яті про боротьбу та мучеництво", - йдеться в зверненні.
Учасники акції зазначають, що попри те, що з часу окремих провокацій та вандалізму минуло 4-5 років, польська влада та органи, відповідальні за захист місць пам’яті, не вжили жодних заходів, аби виправити заподіяне зло. Як не було спроб знайти порозуміння з українською меншиною Польщі з приводу так званих "нелегальних" пам’яток.
"У той же час ми спостерігаємо небезпечний розвиток ситуації у політичному вимірі: питання українських могил та пам’ятників, зруйнованих у Польщі, вплетене у міжнародні суперечки обох держав. Тим самим польських громадян української національності позбавляють права брати участь у дискусії про їхню історичну спадщину в статусі партнерів, їх роблять заручниками польської зовнішньої політики", - підкреслюють підписанти.
Деякі можновладці та державні чиновники вирішили зміцнити свою політичну позицію, намагаючись залякати українську меншину. У ганебній кампанії вони не цуралися публічного цькування активістів української спільноти, наклепів та маніпулювання історичними фактами.
Ці дії заслуговують на осуд ще й тому, що ініціатором антиукраїнської кампанії після урочистих заходів біля могил жертв воєнного злочину селі Сагринь був воєвода – тобто службовець, що представляє польську державу".
"Закликаємо: ми не будемо миритися зі знищенням могил, кладовищ та пам’ятників! Ми знаємо, що вони часто пов’язані з важким минулим. У Польщі є місця пам’яті з часів поділів країни, повстань, двох світових воєн. Є могили німецькі, російські, шведські, українські. А польська традиція – це пошана до померлих! Нехай вони спочивають спокійно", - підсумували ініціатори акції.
А ці люди, активісти, заслуговують на нашу вдячність.
ой, мають бути добрі люди повюди..(с).
Ну, а то, что Высоцкий и Макаревич - "щупальца русского мира" - это уже диагноз. Не лечится.
Але хотілося від Вас кілька прикладів «бикования» Вятровича.
Это не действие зрелого мужа на таком посту, где решаются, может быть, судьбы отношений между соседними государствами, не находящимися в состоянии войны.
Вам зрозуміле моє питання до Вас?
«Але хотілося від Вас кілька прикладів «бикования» Вятровича.»
«5 ноября 2019 Путин рассказал о ведущих войну с русским языком «пещерных русофобах». Войну русскому языку объявили «пещерные русофобы» и националисты, в ряде стран это стало национальной политикой, заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по русскому языку. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 5 ноября.
«Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно - я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», - сказал он.»
https://lenta.ru/news/2019/11/05/waroflanguage/
Люди не діляться на національності.
Вони мають таку національність від народження.
Мається на увазі фізіологія. Китаєць, африканец, словянин, мокшанін...
А в 21 веке в государстве Украина живут граждане - украинцы.
Заключение делать - не твое. Из того, что я говорю, шо в 21 веке четко идентифицировать человека по национальности практически невозможно, вовсе не означает отрицание наличия национальностей.
Где набирают вятровичей? в каких детсадах или свалках?
Доречі в США, це розповсюджено. Пишуть: американець англійського, чи ірландського, чи німецького походження....
Американці бережуть інформацію щодо свого родоводу.
"ЗА НАШУ І ВАШУ ВОЛЮ !"
це об'єднає наші народи