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 Економіка, Фоторепортаж
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 На Донеччині податкова міліція вилучила з незаконного обігу пального на 800 тис. грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Донецькій області, які включені до складу Об'єднаних сил, зупинили на території регіону безліцензійну торгівлю пальним і вилучили велику партію підакцизних товарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Донеччині податкова міліція вилучила з незаконного обігу пального на 800 тис. грн 01

Так, було встановлено місцеву жительку, яка без отримання відповідної ліцензії здійснювала реалізацію паливно-мастильних матеріалів на АЗС, розташованій на території області.

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 9 тис. 438 літрів бензину марки "А-95", 8 тис. 956 літрів бензину марки "А-92" і 9 тис. 689 літрів дизельного пального загальною вартістю майже 800 тис. грн, а також 4 резервуари і 4 паливно-роздавальні колонки.

На Донеччині податкова міліція вилучила з незаконного обігу пального на 800 тис. грн 02

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На Донеччині податкова міліція вилучила з незаконного обігу пального на 800 тис. грн 03
На Донеччині податкова міліція вилучила з незаконного обігу пального на 800 тис. грн 04

Всього вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 3,5 млн грн.

Стосовно правопорушниці складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157964
 
 
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Оказывается Ермак и Тищенко-кумовья. А нам обещали что кумовства во власти не будет. На Донетчине налоговая милиция изъяла из незаконного оборота топлива на 800 тыс. грн - Цензор.НЕТ 7754

На Донетчине налоговая милиция изъяла из незаконного оборота топлива на 800 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1512
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Насрать. Шо там и где вилучила податкова милиция. Милиция млять!!!! Бездари тупорылые. Задолбали заказные статьи клепать . В стиле "участковый Петренко конфисковал самогон у соседа Бухненко"
Идите работу ищите, рекетиры в погонах херовы....
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