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Все про:енергетика (377) Плачков (8)

 "Зараз є два рішення для енергозабезпечення Луганської області: спецціна на газ для Луганської ТЕС або розблокування поставок вугілля на неї", - Плачков

Ексміністр зазначив, що для регулярного забезпечення регіону електроенергією і теплом необхідно прийняти рішення встановити спеціальну ціну на газ для Луганської ТЕС.

Оскільки в Луганській області практично одне джерело енергозабезпечення - Луганська ТЕС - то питання безперебійного енергопостачання області пов'язані з її роботою, а це навряд чи можливо за тієї ситуації, в якій працює ця станція (без рішення уряду про спецціну на газ).

Таку думку висловив ексміністр енергетики, глава Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков, передає УНІАН. "Рішення щодо газу (спецціна для Луганської ТЕС) уряд не прийняв. І якщо нічого не зміниться, не буде спеціальної ціни на газ, то в такому режимі станція не зможе працювати", - зазначив Іван Плачков.

За його словами, зараз для регулярного забезпечення регіону електроенергією і теплом необхідно прийняти рішення встановити спеціальну ціну на газ для Луганської ТЕС. Або ж вжити заходів для відновлення поставок вугілля на станцію, які були припинені в червні 2019 року. "Луганський регіон працює в ненадійному режимі, він зав'язаний на одній тільки Луганській ТЕС. Звичайно, потрібно розблокувати постачання вугілля, а крім того, форсувати будівництво нової лінії електропередач. Зараз вже включили Сєвєродонецьку ТЕЦ, але там лише 15 КВт. Перетікання з основної енергосистеми йде в розмірі 30 КВт, це дуже мало. А будівництво нової лінії "Укренерго" буде тільки в середині 2020 року. Так що Луганська ТЕС залишається єдиним джерелом світла для області", - зазначив Іван Плачков.

Експерт підкреслив, що в опалювальний сезон станція споживатиме більше газу, тому що встановлено багато бойлерів і котлів, тобто, йде зростання енергоспоживання. "Весь регіон залежить від Луганської ТЕС. І станція в такому режимі не пропрацює весь опалювальний сезон", - вважає Іван Плачков. Як раніше повідомлялося, на початку жовтня міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що якщо поставки вугілля на Луганську ТЕС не вдасться розблокувати, то Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища готове обговорювати питання зміни ціни на газ для підприємства.

Нагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею лише з російської території, тому що під'їздів до електростанції контрольованою українською владою територією немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, на спалювання газу вона вимушено вже переходила в листопаді минулого року. 25 липня 2019 року заступник голови Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Юрій Клименко заявив, що запасів вугілля на Луганській ТЕС вистачить до 29 липня, після чого через блокування поставок з боку Росії станцію доведеться зупинити, що загрожує відключеннями на контрольованій урядом території області. Знеструмлення шахт у регіоні призведе до їхнього затоплення упродовж періоду від півтора до 24 годин, повідомляється в протоколі регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, який оприлюднила 25 липня пресслужба ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157960
 
 
 Топ коментарі
 
В свое время Камертон предлагал решать подобные проблемы с помощью эбонитовых палочек "Сейчас есть два решения для энергообеспечения Луганской области: спеццена на газ для Луганской ТЭС или разблокирование поставок угля на нее", - Плачков - Цензор.НЕТ 8734
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Вони обрали своє рішення і позвали хуйла. Хуйло їм зробив особливий статус.То чого ж вони ще хочуть? "Сейчас есть два решения для энергообеспечения Луганской области: спеццена на газ для Луганской ТЭС или разблокирование поставок угля на нее", - Плачков - Цензор.НЕТ 3636
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В свое время Камертон предлагал решать подобные проблемы с помощью эбонитовых палочек "Сейчас есть два решения для энергообеспечения Луганской области: спеццена на газ для Луганской ТЭС или разблокирование поставок угля на нее", - Плачков - Цензор.НЕТ 8734
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Он веган,а собутыльники были тупы,как овощи.Рефлекс.
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интересно ... у Туки совесть есть? .... неужели даже не икается ?
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Дуже радий за любителів «халяви».
До 2-го читання бюджет-2020 передбачає, що субсидії зменшаться на 10 мільярдів проти 2019, або на 21% Тобто субсидії заберуть у кожного п'ятого домогосподарства. І правильно. Менше субсидій
більше роботи
Менше часу на фільми про Голобородька.
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Прошу обратить внимание на цифры 15 КВт и 30 КВт. Что это за единицы измерения ?Кругом пишут это как о мощности 1 кВт равной 1000 Вт Но что это за ТЭЦ,если рядовые дизели выдают 150 и более кВт.Похоже это что то ли у электриков сленг или у корреспондентов вес в метрах.
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да, ти прав - журналісти шось напуталі - там явно другіє коефіцієнти - нє Кіло (10³)
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Вони обрали своє рішення і позвали *****. ***** їм зробив особливий статус.То чого ж вони ще хочуть? "Сейчас есть два решения для энергообеспечения Луганской области: спеццена на газ для Луганской ТЭС или разблокирование поставок угля на нее", - Плачков - Цензор.НЕТ 3636
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Щоб українці вилизували їм дупи.

А Зеленський добре чує голос Донбасу і зробить все можливе для примирення.
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Ні.
Зеленський не сяде.
Володимир Олександрович Зеленський дуже скоро отримає звання Героя РФ і вестиме концерти Кварталу-95 в Лужніках.
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А ТЕБЕ УЖЕ ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ ХЕРОЯ ПОРОШЕНКОВСКОГО СОРТИРА?
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Якщо зеленський так вважає то хай лиже ,а українці не тої вдачі.
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Не треба хрюкать. Якщо не обрали баригу це означає що не хотіли терпіти сввинарчуків і зовсім не означає повну підтримку зеленського. Багато голосували не за ,а проти.
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І проголосували за кацапів. До речі, самі сміливі це вже визнали.
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Мені по цимбалах хто там що визнав,і проголосував би так само.
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Кацо тебе свинорилого кнура на похмілля склепало а рохля висрала .Погань свинорила..
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Эта ТЭЦ подает электроэнергию только на неоккупированную часть Луганщины. Наши военные части и наши госпитали.

Луганск получает электрику из РФ еще с осени 14 года.
плять и 7 дебилов лайкнуло, я фигею.
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Хай вона подає куди хоче тільки чим вона відрізняється від інших що їй треба особові тарифи і пільги.? Ото я фігєю.
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дуже "тонкий" хід для початку торговлі з окупантами...виродки...потихеньку зливають Україну під виглядом "рєшенія" проблем...Шо, скоро і воду в окупований Крим пускати будемо...щоб кремлівське х*йло задовольнити в черговий раз?
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А как до этого поставлялся уголь если только со стороны росии подъезд? Кто всё это время уголь поставлял а сейчас заблокировал, торговые партнёры бывшего президента? Так когда произошла зрада или просто ничего не поменялось?
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павіан! миль дупу,- скоро парашстан туди заїде...І досить "стрєлки" на Пороха переводити...За те, що зараз відбувається в державі і ти відповідай, зєлєзачморениш і твій обранець!!! Чому досі ведеться кримінальна справа по наших моряках???? Щоб х8йла раком боком і з підскоком задовільняти? Дивлюся, що саме для цього ви і обрали зєлєЧМОніку... Щоб задовільняти збочення кремлівського карлика...
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А без маразма можете? Почему при Порошенко росия поставляла уголь, а при Зеленском нет? Есть ответ на вопрос? Или мозг в вашей голове не предусмотрен, только клавиатура?
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твоє "вичурне" хамство в порівнянні з моїм "фольклорним"- більш непорядна манера спілкування, розумнику. Так от, після твого "високоерудованного" висеру,- просто йди нах...
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Понятно мозгов нет, думать нечем ну хоть печатать умеете уже есть чем на жизнь заработать. И чё вы ольгинские всегда так тупо палитесь? Отстрочил методичку и никогда ни одного аргумента в подтверждение напечатанного.
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саме у таких, підісланих, як ти, тільки дві заготоалені відповіді(по мєтАдічкє): "ольгінські" і "проплачені"...А про мій розумовий стан не тобі, "павіане", судити, слава Богу...
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Чё застеснялся, шо не знаешь что хозяин хотел сказать в методичке? Не стесняйся тебе и знать не положено, печатай за хворост или ягель, что у вас там в цене? И пользуйся переводчиком гугл ваш яндекс сильно коряво переводит. Ваш маразматический бред и так понять сложно, а с таким корявым переводом вообще хозяйскую мысль не доносите. Ну еле с трудом понял что якобы "только не Порошенко", но ваши уголь поставляли исправно.
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жоден гуггл, тупорилий ти москальский вилупок, не переводить лінгвістичні особливості українскої мови...так що жуй сраку, телепень копитнорогий!)))
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Понял понял гугл хозяин не велел. Только скрепный яндекс. Духовненько.
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А где снижение цены на э/э, после снижения цены на газ.
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"Обесточивание шахт в регионе приведет к их затоплению в течение периода от полутора до 24 часов Источник: https://censor.net.ua/n3157960"
Шахты на подводной лодке получившей пробоину, что-ли?
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Ти уявляєш якої глибини ті шахти і на якій глибині ґрунтові води?
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особая цена особый статус и все особое.
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Эта ТЭЦ подает электроэнергию только на неоккупированную часть Луганщины. Наши военные части и наши госпитали.

Луганск получает электрику из РФ еще с осени 14 года.
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разблокирование поставок угля??

А как же "Мы всю Украину кормим"?)) Свой уголек они сами будут кушать, а для ТЭС Украина пусть подарит? Ну-ну))
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Нове гасло виборців ЗЕ- ;ВСЕ ДЛЯ ДОНБАССА!;
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А до этого она как 5 лет работала?
Шо то мне подсксзывает шо ахметка скоро купит ещё пару квартир в лондоне.
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интересно получается 92 млн.тонн урожая перевезти автотранспортом можем, а миллион тонн угля перевезти не можно.
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" Сейчас уже включили Северодонецкую ТЕЦ, но там всего 15 КВт."
але дебил вот 15 кВт ГЕНЕРАТОР
"Сейчас есть два решения для энергообеспечения Луганской области: спеццена на газ для Луганской ТЭС или разблокирование поставок угля на нее", - Плачков - Цензор.НЕТ 7467
Источник: https://censor.net.ua/n3157960
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да? а чем же это Луганская ТЭЦ отличается от Приднепровской ТЭЦ или Трипольской, или Запорожской...или еще нескольких УКРАИНСКИХ ТЭЦ...???
почему требуется особое отношение, особые тарифы, особое понимание... и т.д.
чем таким особенным они все там сделаны ????
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тем что если эта ТЭЦ остановится, то без электрики останется вся линия фронта Луганской области.
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патамушта лугандони за елєктрічєство нє платят
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когда комуто рядом плохо
то все кричат врача врача
но не кричит никто учитель
когда поблизости тупой
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Задрала эта быдловата с даунбаса. То то им на халяву, то это... при рыгах был самый дотационный регион Украины! Привыкли жить на шару... и просить Х...ло шоб ввёл. Хай Сивуха с Тукой динаму крутят... хоть какая-нибудь польза с них. Напалма им, и побольше... мир чище будет.
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Луганській області не тре "нахлєбніки" з України... То хай обходяться своїми силами. Я не хочу щоб цей тягар лягав на мене та інших українців!!!
З цього приводу ось така пісня є: https://www.youtube.com/watch?v=uB4GP2QjrMc
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Эта ТЭЦ подает электроэнергию только на неоккупированную часть Луганщины. Наши военные части и наши госпитали.

Луганск получает электрику из РФ еще с осени 14 года.

какие вы дебилы, это пипец..
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ага, оні получают воду, а ту воду качаєт водоканал насосамі, а за елєкрічєство заплатіть нє может, так как ім в свою очєрєдь лугандони нє платят і задолжалі свишє трьох лярдов. От така цепочка
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это все все хорошо... но я платить за это нехочу... давайте без меня ?
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Вы конченые вы бы уже за 5 лет линий с Харьков притянули вам уже не один десяток раз это предлагали "Сейчас есть два решения для энергообеспечения Луганской области: спеццена на газ для Луганской ТЭС или разблокирование поставок угля на нее", - Плачков - Цензор.НЕТ 6220 лугодоны еще в 14 линий с параши притянули и пофиг им эта ТЭС
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"Сейчас есть два решения для энергообеспечения Луганской области: спеццена на газ для Луганской ТЭС или разблокирование поставок угля на нее", - Плачков - Цензор.НЕТ 1664 а что это они бабушку лохматят какие шахты ? с этого места поподробнее пожалуйста
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Зачем кормильцам газ? У них есть свой уголь... или затопление каких шахт они боятся? В которых танки нашли???
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в северной части Луганской области, которую, собственно, снабжает Луганская ТЭЦ шахт НЕТ.

Луганск получает электрику из РФ еще с осени 14 года.
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Они и так особенные. А за счет кого им создавать эти особые условия. За счет нас, которые получают одну пенсию, а не две как они и в рашке и в Украине. Кричали путлер мы тебя ждем, прийжи. Пришел пусть и организовывает им особые условия.
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ето мнє напомніло как ахмєтов пєрвий лімон замутіл - шахтьори каскамі стучалі - уряд, спасая галузь, видєліл дотації на уголь, а рінат пєрєкачівал тє дотації сєбє в мошну. Ето єдінствєнная схєма обогащєнія, которую опанував ахмєтов і продолжаєт йєйю пользоваться до сіх пор - грабіть бюджет
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